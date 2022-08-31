姜麗文成好老婆靠1關鍵　超療癒Me Time對自己好啲

現年36歲的姜麗文 （Lesley）近年事業發展亮眼，自於電視處境劇飾演外傭「Liza」成功入屋，演技獲得觀眾認可，今年年初姜麗文更首奪「飛躍進步女藝員」，最近亦有幸獲得荷里活電影的拍攝工作，種種的幸運全都是她在娛樂圈道路上歷過辛酸，造就了今天的姜麗文。個性向來樂觀正面的她，於8年前卻曾受到情緒健康的困擾，最終悟出要將自己身心Self Care放第一位，獲家人和老公的陪伴與支持，更重要的是每天都會給自己Me Time的時光，學懂愛錫自己多一點。



姜麗文將Self Care放第一位，因為對自己好啲，先有力量做好人生不同角色！（IG@lesleychianglove）

姜麗文為了家人及老公 把Self Care放在第一位

早前姜麗文在社交平台上宣布正式成為人妻，更上載為自己婚禮親自創作的新歌《爸爸放心我出嫁》，影片中更邀來了爸爸秦沛驚喜現身大跳熱舞，兩父女的互動相當逗趣。

姜麗文在人前總是表現出輕鬆樂觀的一面，然而過去卻因一些突如其來改變而受到情緒健康的困擾，那時候的姜麗文生活在痛苦中，但亦因為她體會過這種痛苦，人生歷練多了，姜麗文更深明一個道理，凡事都要學懂對自己好，「好多人以為錫自己是自私的，但其實本質是要愛鍚自己才可以活得更好，照顧好自己身心健康，先可以當一個好女兒、好女友、好太太，所以我會將Self Care放在第一位。」

Self Care讓姜麗文更有力量去追夢，籌備4年，今年更將推出第2首單曲。（BORGHESE）

姜麗文享Me Time的時光 家中竟設有Self Care專櫃？

姜麗文事業順遂，除了當一個演員，更從未放棄過當獨立歌手，多年來對於音樂的初心不變，今年除了推出《爸爸放心我出嫁》，亦正在籌備推出另一首新歌，對於一個獨立歌手來說，要努力工作花了足足4年去儲資金支持自己的音樂夢，雖然辛苦，但一切都來得值得。

姜麗文即使每天工作再忙，都一定會時刻提醒自己「對自己好啲」，長大後的她反會更珍惜Me Time的獨處平靜時光，不但會享受美食、做運動、嘆熱飲、陪狗仔玩、煲劇等，有時當感到自己生活壓力太大或太疲倦時，就會讓自己好好休息，使精神全面放鬆以調整好思緒。

姜麗文珍惜Me Time的獨處平靜時光，會享受美食、做運動、嘆熱飲、陪狗仔玩、煲劇等。（IG@lesleychianglove）

姜麗文亦分享了自己日常的超療癒Me Time小秘訣，身心放鬆第一步是淨化、排毒，認為只要徹底卸好妝全面潔淨，皮膚毛孔都得以呼吸，感覺會更放鬆。「幫肌膚減壓的關鍵就是清潔，因為我覺得好膚質嘅第一步就係乾淨的皮膚！」姜麗文對於潔膚相當有要求，過去曾試過同時間用不同的方式徹底洗了3次臉，但最終卻發現以溫和的方式做清潔對皮膚才是最好。

姜麗文分享超療癒Me Time小秘訣，認為排毒、淨肌是放鬆身心的第一步，皮膚的毛孔都得以呼吸，感覺會更放鬆。（BORGHESE）

鍾情療癒系BORGHESE Home Spa

因此姜麗文家中會設有一個Self Care專櫃，裡面放滿她最愛用的Home Spa產品，當中姜麗文最推薦就是被譽為「神級泥膜」的BORGHESE美膚泥漿，不少用家人生第一次用泥膜都必定用它，多年來贏盡口碑。姜麗文表示自己喜歡睡前來一個熱水涼，同時會敷上BORGHESE美膚泥漿5分鐘，就已經很感受到泥漿一次過將油脂、污垢、粗糙暗啞膚質全部吸走，更可以深層排毒，只要每次做好這個護膚步驟，肌膚都會有一種超舒適的輕盈透氣感，加上療癒嘅香氣，可以更易讓身心徹底放鬆，敷後心情都會大好。

在Self Care這份自愛的基礎上，發現了更好的自已，一個更強韌、無懼、充滿了愛的自已。 姜麗文

姜麗文最推薦就是被譽為「神級泥膜」的BORGHESE美膚泥漿，不少用家人生第一次用泥膜都必定用它，多年贏盡口碑，更首推其放鬆身心的療癒Home Spa效果！（BORGHESE）

姜麗文養出好膚質 意式泥膜神級用法

姜麗文現時都習慣了每星期使用BORGHESE美膚泥漿2至3次，基本上皮膚就不會再有暗粒。姜麗文亦大方分享自己用BORGHESE美膚泥漿的神級隱藏用法，更笑言這是她多年保持細緻柔滑肌的秘密，一定要學下來。

姜麗文習慣每星期使用BORGHESE美膚泥漿2至3次，更分享養出好膚質的神級用法，小資女必學！（BORGHESE）

秘訣1. 白蜂蜜潔膚泥膜 滋養敏感曬後肌



有別於一般泥膜敷後肌膚變乾，BORGHESE美膚泥漿的質地較柔潤，姜麗文習慣在敷泥膜前先噴上化妝水，在冬天會敷上有白蜂蜜配方的泥膜，肌膚會更覺滋潤，更可以舒緩轉季時的敏感情況。

秘訣2. 重點迅速退瘡消炎



作為演員及獨立歌手的姜麗文，有時因工作繁重，少不免會捱夜或是睡眠不足，因此令到肌膚狀態不佳，每當肌膚即將要爆暗瘡時，她都會在暗瘡位置敷上厚厚一層美膚泥漿牛油果清爽配方，隔天起來，暗瘡就會馬上凋謝。因為本身BORGHESE泥膜性質溫和，因此就算它塗在暗瘡發炎處都不怕受到刺激。

試過連石頭瘡都好Work，所以我真係好感受到BORGHESE泥膜係排毒及潔膚上係幾Powerful。 姜麗文

姜麗文會在暗瘡位置敷上厚厚一層美膚泥漿牛油果清爽配方，隔天起來，暗瘡就會馬上凋謝。（BORGHESE）

秘訣3. 去印淡斑、光感新肌



不少女生長暗瘡後難免會留下暗瘡印，久久的印在臉上未退，而姜麗文就會把牛油果清爽配方泥膜敷在暗瘡印，透過吸走肌膚表面的老化角質及表面色素，就可以淡化色班及去印，同時它更可針對曬後肌膚的色素，提升肌膚亮度，令膚色均勻、更有光澤。

秘訣4. 密集修護泥膜急救法



如果姜麗文發現肌膚疲倦得搽任何護膚品都無法吸收時，會特別用人蔘根活肌配方泥膜，而之前更會先塗上DNActive™基因賦活精華，讓泥膜把修護成分迫入肌底，大大提升細胞自我再生能力，令肌膚變得乾淨、更顯活力。

姜麗文會把泥膜敷在暗瘡印，透過吸走肌膚表面的老化角質及表面色素，就可以淡化色班及去印。（BORGHESE）

BORGHESE「對自己好啲」文化

姜麗文擁有「對自己好啲」的人生觀，正好與意大利的溫泉水療護膚品牌BORGHESE不謀而合，品牌多年來致力推動Self Care 「對自己好啲」文化，推崇每天的Me Time 原則，領悟到真正的美源於自我欣賞。

BORGHESE全線門市及官網限時推出HK $280 <Fango美膚泥漿 ‧ 限時體驗套裝>(價值$658) 。（BORGHESE）

今年BORGHESE踏入65周年慶，為了讓更多人體驗Self Care「對自己好啲」的療癒力量，品牌由即日起至9月30日推出特別禮遇，於BORGHESE全線門市及官網限時推出HK $280 ，一次可享最暢銷兩大泥漿面膜以及皇牌眼部精華，讓女生們亦跟姜麗文一樣，享受療癒的Me Time體驗，學會愛錫自己多一點。

「夏日淨滑去暗啞組合」$280 (數量有限，售完即止)

Fango美膚泥漿(牛油果清爽配方) 7.5OZ

Fango美膚泥漿(白蜜蜂滋潤配方) 1OZ

皇室溫泉活水眼部精華15ml

(價值$658)

有興趣即按此了解更多詳情︰https://bit.ly/3R6mCNj