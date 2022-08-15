羅泳嫻激罕提及跟吳啟華昔日情！「御用綠葉」入行22年無悔當演員

【羅泳嫻｜通靈之王】TVB節目《通靈之王》上星期終於播出最後一集，比賽最終由羅泳嫻（裸泳）勇奪冠軍。羅泳嫻不知不覺加入大台22年，雖則多年來沒有走紅，卻無悔成為一位演員。她除了拍劇外，亦在涉獵不同的範疇，創立個人頻道專講靈異事件與都市傳說，日前更因參與節目《通靈之王》而人氣急升。



《通靈之王》自播出後一直備受爭議，最後由羅泳嫻（裸泳）得到冠軍。（ig@ivalaw）

羅泳嫻入行多年 終吐氣揚眉

《通靈之王》自播出後一直備受爭議，最後由羅泳嫻（裸泳）得到冠軍。裸泳由節目首集已經保持水準，直到她進入最後三強，在不同關卡中一測即中，更在最後一個環節一眼已看到凶宅，測出靈體生前發生的事，以出色的表現獲得冠軍殊榮真是實至名歸。

當宣布賽果後，裸泳發表得獎感言時一度哭成淚人：「我覺得我已經賺咗，因為占卜嘅路係好孤獨嘅，大家都係占卜師，都會忌你三分，冇人可以詢問，錯咗又會鑽牛角尖，我有諗過唔嚟參與想退縮，但我到呢刻都冇後悔！」多年間，羅泳嫻所創立個人頻道吸引了不少粉絲，一向自封為「靈異村」村長的她在節目得到冠軍後更不忘感謝粉絲的支持。

《通靈之王》羅泳嫻分享自己的獎座。（ig@ivalaw）

當你失意，點樣扶番起嗰個人，點樣解開佢個心結，就係我得到『通靈之王』嘅最大使命！ 羅泳嫻

羅泳嫻自家製的塔羅牌預購500份秒速售罄。（ig@ivalaw）

在個人頻道不時跟大眾分享鬼故事及靈異經歷，特別是她分享的鬼故事及一些兇殺案分析等等都大受歡迎。自出演《通靈之王》後人氣隨即急升，甚至她自家製的塔羅牌預購500份秒速售罄，而且她特別開設占卜預約，每次會面約$1500。

羅泳嫻在個人頻道不時跟大眾分享鬼故事及靈異經歷（Facebook@羅泳嫻）

羅泳嫻成御用綠葉 不曾後悔當演員

羅泳嫻在90年代末入行，多年間演出的劇集超過百部。入行首期她經常飾演妓女、性感女郎等角色。不過隨後演出機會變多，在經典劇《金枝慾孽》所飾演的「陳妃」，跟飾演「如妃」鄧萃雯有對手戲，僅一集戲份（第1集身亡）已獲得大眾關注。其後在《心花放》憑「Tina」一角大獲好評，讓她曾一度成為廣告商的寵兒。可惜多年來一直未能成為一線花旦，亦沒有走紅卻無悔踏上演員之路。

羅泳嫻在90年代末入行，多年間演出的劇集超過百部。（tvb）

羅泳嫻在《金宵大廈》中飾演「露比媽」，與李施嬅是競爭對手。（Facebook@羅泳嫻）

羅泳嫻入行22年，獲得tvb頒發「20年長期服務獎」。（Facebook@羅泳嫻）

羅泳嫻情路坎坷 遭前度背叛反維護

至於感情方面，羅泳嫻亦曾經歷不少高山低谷才能迎來現今的幸福。當年羅泳嫻因出演劇集《黑夜彩虹》而跟吳啟華結緣，了解後成為了戀人關係。二人交往僅1年多，吳啟華在北京被拍到跟一名女子十指緊扣，帶其回到下榻酒店，並遭酒店保安拒諸門外。當年羅泳嫻得知後出面力撐吳啟華，以一句話極力維護對方。

雖則其事件發生一個月後，二人最終以分手收場，隨即所有矛盾指向吳啟華，但羅泳嫻出面解釋分手原因全因性格不合及溝通出現問題致分手。多年後羅泳嫻激罕提及道：「呢一個人我就唔係好想提起佢，第一唔係令我最難忘，想當年分開嘅時候佢會覺得我咁紅，同過你一齊益咗你啦，因為都帶咗啲知名度畀你啦！佢曾經講過呢句說話，所以我隻字不提，我做人係有骨氣，佢又唔係我最難忘，唔專一嘅唔啱嘅咪ByeBye囉。」不過她直言二人再見亦是朋友，如此大方得體的應對不時被網民重提兼大讚。

當年羅泳嫻因出演劇集《黑夜彩虹》而跟吳啟華結緣，了解後成為了戀人關係。（weibo@吳啟華）

我唔回應已經係保護一個人嘅最好方法。 羅泳嫻

後來，羅泳嫻在一次空中奇緣遇上德籍丈夫Daniel，二人曾經歷過分手及復合，終在2012年結婚，可惜好景不常跟結婚6年的德籍丈夫Daniel終分道揚鑣。不過羅泳嫻並沒有因失婚經歷而對愛情失去信心，反而從失婚中學習迎接人生下半場。

羅泳嫻亦曾經歷不少高山低谷才能迎來現今的幸福。（ig@ivalaw）

羅泳嫻為了生計轉行做地產經紀，遇上現任更大爆自己誕下可愛的兒子。（ig@ivalaw）

直到羅泳嫻為了生計轉行做地產經紀，遇上現任更大爆自己誕下可愛的兒子。「我剛剛生咗個BB仔，你見我未瘦晒身，仲想瘦多10磅，希望各大美容產品公司搵我代言。BB仔係疫情期間出世，而家幾個月大，之前比較低調，唔係唔想畀人知，係因為疫情，大家都唔探得我。我個肚最大嗰陣又在家工作，所以大家唔覺眼。」羅泳嫻表示現任是同行的，並於疫情好轉再補辦婚禮。

【羅泳嫻 Q&A】