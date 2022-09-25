網選15條女生交友潛規則　絕口不提姊妹前度、發佈合照要閨蜜同意

這些真的只有女生會懂啊～



有位國外網友在Reddit上詢問：「女孩的潛規則有哪些？」妞編輯原以為是國外女生有什麼特別的潛規則嗎？聽起來好可怕！結果發現大多是指「只有女生們會做的事」，裡面包含「只有女生能做的事」，跟「身為女生會想做的事」等，內容非常暖心，也符合香港女生的個性呢！妞妞們就跟妞編輯一起來看吧～

15條女生待人接物潛規則，女生們都超有共鳴！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網友選出15條「女生潛規則」

1. 幫助在路上被騷擾的女生

這個女生看了真的會忍不住想幫忙，尤其如果被騷擾方只有一個人就會更擔心了，不管是假裝是朋友或是幫忙錄影，女生們都會盡力幫忙，不會丟著她一個人！

2. 朋友前任就是千古罪人

在女生眼中朋友的前任就是渣、壞、不懂感恩、沒有眼光！女生在挺朋友方面可是用100%的力量，只要朋友提到前任，女生們一定會比當事人更生氣，這就是女生的溫柔～（為什麼男生朋友通常會想幫妳檢討行為找出問題）

3. 如果看到有女生下裝上有血漬會馬上提醒

經血側漏就只有女生來講才不尷尬啊～

4. 會幫忙注意有沒有人動過別的女生的飲料

幾年前在酒吧、夜店等地方會有人隨機在飲料裡放藥物，試圖迷昏受害者再假裝自己是受害者的朋友把人帶走，而罪犯的目標通常是女生，養成了女生出門都會很保護飲料的習慣，為了不讓其他人也受害，女生們會互相注意彼此的飲料。

5. 就算是陌生人也會大方借衛生巾

經期突然來真的很尷尬，如果又是在附近沒有藥妝店的情況下只能硬著頭皮跟路人借，網友回覆說她自己借過，對方非常大方的塞給她衛生棉條讓她很感謝，於是立志之後也要隨身帶著衛生用品，有人來借就借她～

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6. 收到朋友的怪異簡訊會馬上做出反應

這是只有女生才會有的敏感度，例如朋友半夜傳張照片後說「嘿這棟樓的LOGO真好看」，大多數女生會馬上意識到朋友可能出事了需要幫忙。而網友提到她是跟朋友約定一個密碼詞「媽媽」，如果朋友傳訊息或打電話叫自己「媽媽」時必須馬上說「女兒妳在哪？我去接妳」、「很晚了快點回家」等，幫助朋友脫困！

7. 如果看到有女生牙齒有口紅會馬上提醒

這也是只有女生講才不會尷尬啊！女生們會順便遞上一張衛生紙，真的太貼心了～

8. 不會跟朋友的前男友交往

這是女生會非常在意的點，一但跟朋友的前男友交往就等於彼此友情到此為止了！（不知道男生們會不會在意？）

9. 發合照要經過照片中所有人同意

這點在Facebook、Instagram崛起後超重要，女生們在社交軟體上必須美麗！如果有人在聚會拍了合照，必須問過照片中的所有人，讓她們檢查自己的樣貌後同意可以po才能po，避免有些人被拍醜的情況！

10. 當閨蜜跟前任重修舊好會祝福，但也會誠實地表達不看好

真正的朋友都會心疼對方受苦，如果閨蜜的前任真的不是什麼好人，女生們通常會很討厭他，但礙於閨蜜愛得要死要活，還是會告訴閨蜜自己支持這段戀情，但也會說出心裡的話表示自己很擔心！

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11. 如果有人稱讚自己的衣服，會馬上說在哪裡買的、多少錢

女生們都很樂於分享穿搭，如果有人喜歡自己的衣服，大多女生的眼睛會馬上發亮然後滔滔不絕的告訴對方自己是怎麼找到這件衣服、買了多少錢！（XD）

12. 隨身攜帶止痛藥

生理痛真的是會突然出現，所以大多女生都會在常用的包包裡放止痛藥，以備不時之需～

13. 會去安慰哭泣的陌生人

女生們的同理心比較不能放任有困難的人不管，女生的身分也比較好接觸陌生人（有些人會怕男生靠近），如果在校園、路上看到陌生人在哭，女生通常都會湊過去詢問是不是需要幫忙，再遞上衛生紙。

14. 如果收到稱讚，會馬上稱讚回去

之前妞編輯在網路上看到一張梗圖，面對朋友的稱讚，男生會回：「吃錯藥哦？」，女生則會回「寶貝妳才最可愛！」真的是太真實了！女生收到稱讚一定是馬上按愛心再回讚一波啊～

15. 如果有人問：「我是不是很胖？」，永遠會回答：「當然不胖！」

女生們真的超貼心，現在女生都覺得女人只要做自己、開心就好，不用太在意身材，不管怎樣有自信就很美麗！而且有些女生真的瘦過頭了，明明可以盡量吃、再胖點也會超好看啊～（如果是男生大概就會回：的確有點胖）

以上15條「女生潛規則」妞妞們中幾條？或妞妞們的朋友圈有沒有類似的潛規則呢？

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