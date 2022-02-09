社交焦慮｜羨慕別人朋友成群多節目？5個交際技巧輕鬆擴闊朋友圈

你也有社交恐懼症嗎？想到要跟一群陌生人打交道，就讓你頭皮發麻？



別擔心，只要是人，難免都會有焦慮的時候，仔細分析背後的原因，不外乎是擔心自己出醜、不夠自信、亦或是曾有過不愉快的社交經驗，但其實這一切都有方法可以改善。

克服社交恐懼由5項練習開始，慢慢學懂如何融入陌生場合，擁有正常社交。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

1. 先從參與喜好相近的聚會開始

你可以先參加感興趣的講座、課程，觀察他人如何表達，無需發言、又能獲取知識，重點是，通常會去同一場活動的人，與你一定有著共同話題，可以試著在開場前或中間的休息時間與旁邊的與會者交流，話題就從活動本身或講者開始！之後再試著將範圍擴大，從喜好相近的聚會慢慢地走入成員組成多元的社交場合。

2. 事先找好救援同伴

若是孤軍奮戰，可能還沒到現場就想棄械投降，事先找好一、兩位同伴，與你一起出席場合，不僅能夠幫助你壯膽、熟悉環境，甚至還能幫你穿針引線，引薦適合的對象讓彼此認識。

相關文章：心理測驗｜你看人的眼光有多準？朋友多但無個真 朋友少但有義氣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 10

3. 別害怕展現脆弱

當然，自己的課題還是要自己面對，在社交場合難免有落單的時候，若是有人向你搭話，別害怕展現自己的脆弱，大方地承認：「其實我現在有點緊張！」如果對方也和你一樣，恭喜你，找到今晚的同伴！若是對方老神在在的模樣，也別過於擔憂，這恰好是你請教的機會，你可以向他討教如何在社交場合放鬆地交談。

4. 主動開啟話題

所謂「攻擊就是最好的防守」，當你化被動為主動，這場對話的「發球權」就掌握在你手上，你可以先想好要分享的事，或是聊自己喜歡、熟悉的話題，不僅能為你篩選出和你真正有共鳴的對象，話題還能越聊越深入，說不定還因此結交到一個知心好友！

5. 帶著好奇心傾聽

延續上個議題，作為發球的那一方，不能只是一直狂丟球，卻不管對方接不接得到、需不需要調整力道，仔細傾聽對方的答覆、真誠地給予回應，當對方感受到你的好奇，就會願意繼續掏出東西與你分享。

從逢年過節的親朋好友聚餐，到公司的迎新送舊，生活中充滿了大大小小需要談話的場合，但其實開口聊天並沒有那麼困難，只要透過循序漸進的練習就能掌握其精髓，讓你越來越能克服緊張、焦慮，自在地融入社交場合！

相關文章：脫單｜跟男生聊天的5個技巧：太認真反會令對方卻步？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

相關文章：交友App攻略｜配對後不懂聊天？七招脫單秘訣使對話「長傾長有」（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】