情緒管理│安慰朋友最有用的12句語錄　閨密抑鬱要說：辛苦妳了！

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-02-08 18:33

如果你身邊有憂鬱症患者，或處於低谷的朋友，請優先使用這些關心句型，讓我們在第一時間試著理解他的痛苦，接納他的情緒，而非否定此刻的難過，或一味要求他正向思考。

去年3月，吳宗憲在節目上一席「憂鬱症患者都是因為不知足」的說法，引起社群與廣大網友的憤怒與難過。還原節目現場，當時造型師李明川提到自己有失眠、憂鬱症等狀況，吳宗憲接著說：「你幹嘛憂鬱症呢？我跟你講，三個字，所有憂鬱症的患者仔細聽著，憂鬱症的原因都是因為這三個字，你理解了以後，你就過關了，都是因為『不知足』，生命當中你要想的，是擁有的而不是失去的。」

此話一出，社群情緒激昂且憤怒。3 月 13 日晚間吳宗憲在臉書上直播說明自己的出發點是關心，並強調「我的重點是，我不是醫生，無法開藥，身邊朋友有同樣狀況，我都會用這種方式安慰。」

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面對憂鬱症或有憂鬱傾向的親友，你能夠做的最多回應，給的最多支持，就是發自內心理解、接納、等待，而非叫他們沒有盡頭的正向思考。你要相信，光是你的陪伴本身，已經充滿力量與安慰。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「這樣安慰很有用」12 句溫暖語錄：如果雨季遲遲不結束，我陪你一起淋雨】