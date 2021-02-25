閨蜜｜成年人5大交友法則：知己不會怕Dead air、朋友也需斷捨離

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-25 12:01

到了某個年紀，似乎不像過去年輕時，汲汲營營想融入每一個社團、人群，在社群上曬出與新朋友的派對合照，到了一定年紀後，對於新的友情看得更淡，反而更加珍惜與老朋友的相處時間，生命如此寶貴，請留時間給值得的人，友誼的相處也是如此。

曾經有句在熱搜上關於友誼的一段話：「人到了一定年齡後是不是交朋友就變得特別難？感覺心裡的某扇門關上了，不再渴望新的友情，只願舊人能長久。」成年人的交友觀只有兩個字「舒服」，三觀契合、不需要用盡心力討好，自然而然的相處，就是最棒的友情模式。

如何分辨對方是否真心朋友？5大交友法則你必須知道！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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成年人的交友法則1：重質不重量

社交與真正的交朋友是不同的，朋友並不是越多越好，滿足需要就行，不需要的、不想要的，不要去勉強，隨著工作、生活環境的改變，每個人的生活觀、價值觀也會跟著改變，與你觀念越漸越遠的朋友，讓你要用盡力氣去維持的友誼，就此灑脫地放手吧！不要為了迎合社會的判斷標準，也不要為了營造出自己光鮮亮麗的一面，讓內心傷痕累累，做真實的自己、真正的你就很好。

成年人的交友法則2：時間

成年人想要開啟一段友誼，最重要的是非主動接觸、再從熟人變成朋友，透過互相分享心事、內心話的自我揭露過程中，加深友誼，而這段深度和速度都要適度才行，有時候你可能在一個聚會中，很快遇上氣味相投的朋友，也有的時候，與一個認識了3、4年的人慢慢變得熟識與交心。年輕時你可能馬上掏心掏肺，隨著年紀你會懂得，懂得保護自己也是一種生存之道。

成年人的交友法則3：真實

以前總是害怕說出自己的意見，久而久之忍耐之下，讓心裡藏著不定時炸彈，最後因為一件小事就讓累積已久的怨氣徹底爆發，若你總是想著，不說出口，如果是朋友就應該要懂我，這樣就錯了，你不說出口，別人就不懂，徹底說出真心話，不要害怕意見不同，只是說出你自己的看法，而不是為了吵贏對方。同樣的，只會給你甜言蜜語的朋友，比不上給你當頭棒喝的那個毒舌閨蜜，冒著被討厭的風險去給予「你所需要的」建議，而不僅是「你想要的」。

成年人的交友法則4：舒服感

常常我們會說，這個人跟我想法不同，也就是你與一個人相處時，合不合得來、是不是要費盡心力，都會成為成年人內心選擇是否把這個人歸類在喜歡的朋友圈的重要因素，這就是一種舒服感，能讓你放心地說話、即使沉默也不彆扭，真正的朋友，要能在疲憊時，見了面可以什麼都不說，喝一杯咖啡，彼此做自己的事情，偶爾聊聊幾句，依然舒適，不用說看表情就能知道對方的心情，甚至自在到能夠素顏、不怕展現自己的脆弱與缺點，也是一種友誼的舒服感。

成年人的交友法則5：付出

想維持長久的友情，彼此要懂得給予和親密感，支持彼此的社會認同，當你需要時，她都在，當她需要一個避風港時，你會張開雙手迎接，維繫友誼跟談戀愛一樣，需要用心、用心，還是用心，不是建立在物質或利益的需求，單方面的付出最後也會斷線，切記，對於友誼付出度上不能以計較的心態，而是真心誠意為她著想，成熟的愛是，因為我愛你，所以我需要你，友誼也是如此。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：懂得斷捨離、舒服感、真心相互了解的朋友只要幾個就夠！成年人的5個交友法則】