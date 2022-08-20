內地婦偏愛公主風背後有洋蔥　懶理白眼突破世俗眼光活出自己人生

近日在小紅書有一個穿搭達人引來一眾網民熱論，一名年約50歲的中年婦人一身Lolita風格的公主裙，帶著皇冠，一度成為了攝影師的街拍穿搭對象。不過她自信爆棚的模樣曾被成為大眾攻擊對象，並嘲笑她奇異風格，直到現時成為眾人的榜樣，原來背後有一段讓人心酸的故事。



一名年約50歲的中年婦人一身Lolita風格的公主裙，帶著皇冠。（小紅書@張瑤迦）

50歲婦人打扮成Lolita公主 受到網民嘲諷

這一名年約50歲的中年婦人被封為「上海安福路小公主」，她的身型矮小及身材較為豐滿，並且她留著平頭，每天以一身Lolita公主打扮成為眾人的焦點，大家均帶有「有色眼光」去看待她，甚至有網民把其穿搭照上傳網上來嘲諷她，有人曾一度猜測她是否患有精神疾病。不久後其照片在網絡上瘋傳即時引來大量網民為她平反，更揭露背後不為人知的過去。

中年婦人被封為「上海安福路小公主」。（小紅書@張瑤迦）

因大病致身材走樣、頭髮掉光 令人感心酸

其實當初大部分人不了解她為何要穿著這種風格，甚至有人對婦人存有偏見想法。原來婦人早年遇上一場大病，不幸所有頭髮都掉光，再加上藥品導致她的身材腫脹。婦人心知自己無法改變一切，只好聽天由命坦然接受，雖然如此，但婦人為了人生不存有遺憾亦決心忠於自己，做自己喜歡的事情。至於她最喜歡的事正是穿「Lolita風格」的服飾，可能大家直覺Lolita風格是年輕女孩的專利，但婦人懶理他人眼光。因在一般店舖難以購買合適的尺碼，她就自行改衣，根據圖片可見婦人的服飾穿得十分合身。

婦人早年遇上一場大病，不幸所有頭髮都掉光，再加上藥品導致她的身材腫脹。（小紅書@張瑤迦）

由於多年間一直飽受病痛折磨及藥物而影響了外觀的衝擊，再加上旁人對她各種各樣的批評，讓婦人漸漸看開，不再理會他人目光，只活好屬於自己的人生，因此藉住自己有生之年活得自由自在，做自己愛做的事情，但求人生不留遺憾。回想自己年輕時對Lolita風格相當著迷，於是決心重拾年輕愛好，重新穿上Lolita公主裙及戴上皇冠。

婦人回想自己年輕時對Lolita風格相當著迷，於是決心重拾年輕愛好重新穿上Lolita公主裙。（小紅書@張瑤迦）

「自信的女人最美麗！」確實如此，若果連自己都不懂得欣賞自己、不愛自己，其他人又怎麼會懂得欣賞你呢？其實社會環境對「美」的定義從來都不是一定對的，每人的審美觀都不同，總會看懂你的美。婦人勇敢忠於自己，其身上所散發出的自信比一般人是無法比較。婦人現年50歲，雖則沒有年輕貌美的青春年華，而且更面臨命運磨難，卻並無甘心跟隨命運，反而珍惜時間熱愛生活，勇於活出自己的人生，「上海安福路小公主」絕對是女生們該學習的好榜樣。