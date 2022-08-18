康子妮轉投保險年賺過百萬　與林曉峰離婚非失敗：婚姻沒有輸贏

康子妮與前夫林曉峰於2020年宣布離婚，結束長達18年的婚姻。離婚後，康子妮與林曉峰共同撫養2名兒子。康子妮於離婚後轉行投身保險業，成績驕人，最近更成為了百萬圓桌MDRT的超級會員（COT），年薪料達約286萬。不過，康子妮接受訪問時就曾坦言，現時的雙職媽媽身份讓她面對雙重壓力「就嚟爆」。



身為雙職媽媽的康子妮早前於節目《嘉嘉醫療自助班》接受訪問時就透露受到壓力下情緒起伏較以往大，不但要面對工作上的壓力，更有來自學校及別人對於教導孩子的不同意見。在與兒子的相處上，康子妮更自爆曾與18歲的大兒子吵架︰「嗌交嗌到我又喊佢又喊，真係好難以置信，到今日都會咁」。

康子妮面對雙重壓力「就嚟爆」。（ukelily@instagram）

康子妮與前夫林曉峰結婚18年，於2020年宣布離婚，2名兒子將由二人共同撫養，一家四口依然關係良好，不時會進行家庭聚會。在離婚後，康子妮除了身兼和音、演奏、美容KOL等多職外，更轉行投身保險業，初入行已成為Top Sales，最近更成為了百萬圓桌MDRT的超級會員（COT），年收入料達約286萬，成功轉型為事業女強人。對於事業上的亮眼表現，康子妮就表示並非為了拿獎，而是希望能夠有充足的經濟來源供兒子讀書，忙起來更曾試過開足七日工，連午餐都忘了吃。

在離婚後，康子妮除了身兼和音、演奏、美容KOL等多職外，更轉行投身保險業。（ukelily@instagram）

昨天怎麼過，明天該怎麼過，今天得到失去幾多…曾經傷心過，曾經也灰心過，但我繼續前行，無堅不摧的走過…當你想放棄的時候，其實係你距離成功最近的時候。 康子妮

對於離婚，康子妮認為婚姻沒有輸贏可言，離婚並不代表婚姻失敗。不過，她就承認其中一個離婚原因是自己在溝通上出現問題，不會向另一半表達自己的內心感受。作為母親，她亦十分自責選擇在兒子生日當天告知他們離婚的消息，豈料2個兒子卻反過來安慰她，讓她十分感動。

康子妮認為婚姻沒有輸贏可言，離婚並不代表婚姻失敗。（ukelily@instagram）

人生一定有好多事情的，有好有不好，那不好的是不是真的完全等於不好呢，有時事情出現了會了解自己多一些，其實所有東西都是學習來的。 康子妮

離婚後的康子妮與林曉峰再見亦是朋友，關係保持良好。公布離婚消息時林曉峰就曾感謝康子妮為了家庭甘願退居幕後，專心相夫教子：「我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我」而回復單身的康子妮亦展開人生新一頁，事業發展得有聲有色，離婚後仍活出精彩人生，發掘自己更多的可能性。

【康子妮Q&A】