康子妮與林曉峰日前結束18年婚姻後，為了支持生活兼任保險經紀，短短一個月便榮升公司的Top Sales，成為獨立的單親媽媽。

康子妮回復單身後，為了供樓與照顧兩名兒子投身保險界。(IG@ukelily)

康子妮回復單身後，有報導指她為了供樓與照顧兩名兒子，除了擔任和音工作，更投身保險界，兼任風險及與財富管理經理，工作了一個月已擁有優秀的成績，登上公司的「Top Case Producer」位置。看來她已走出離婚的低潮，積極發展事業。

她又於IG分享正能量，指挑戰令生活更有樂趣，而戰勝挑戰令人生變得更具意義，正面思想成為其他單親媽媽的鼓舞。畢業於多倫多大學音樂系的康子妮充滿音樂天份，婚後為照顧家庭而淡出音樂圈，直至兩名兒子獨立後才再次追求音樂夢想，先後為鄭伊健及容祖兒的演唱會擔作和音歌手。近年她分別製作樂譜、推出鋼琴專輯，又組織了女子組合「Arm Charm (岩巉)」，並自製首飾售賣和經營代購等，離婚後更投身保險業，積極成為事業型女性。

按圖看康子妮與兒子林寶與林熙的生活日常：

除了康子妮，不少女星也曾經歷失婚而成為單親媽媽，為了兒女而自強，成為獨當一面自新時代女性。

呂慧儀：兒子的全能秘書

呂慧儀與黃文廸於2018年離婚，其後獨自照顧兒子。(IG@konniecrab)

呂慧儀與香港先生黃文廸一直為圈中模範夫妻，惟兩人最後因「人生步伐已經不一致」於2018年離婚，結束７年婚姻。有「長腳蟹」之稱的呂慧儀初出道時經常作性感打扮，隨着演技愈漸成熟，加上誕下兒子黃柏翹後，形象漸趨知性大方。

她於參演《愛回家之開心速遞》後人氣急升，即使工作忙碌仍努力騰出親子時間，陪伴兒子玩Lego、講故事、做運動等，笑言自己是兒子的全能秘書。母兼父職的她更曾被魚骨鯁在喉間五天，直到咳血才到醫院接受治療。單親媽媽自生活雖然艱辛，但呂慧儀於IG的分享都十分正面，視照顧兒子為現時最大的目標，加上形象入屋備受觀眾認可，鼓勵女生失婚不代表失敗。呂慧儀曾接受媒體訪問時分享：「我的天未有塌下來，因為我仍要照顧小朋友，他是我的支持及動力，令我覺得需要做一個好榜樣。」

唐寧：身體力行避免子女成港孩

唐寧與9歲兒子俊俊與5歲女兒嗡嗡（IG@leilakong1205）

唐寧與舞台劇才子鄧偉傑合作時，被對方的才華吸引並交往結婚，可惜最後難敵「七年之癢」，於2017年宣布離婚。當時有報導指兩人離婚原因是由於男方出軌。為照顧一對子女，童星出身的唐寧淡出娛樂圈，把大部分時間陪伴他們成長。她相信身教是最好的教育，除了積極投入慈善工作，平日亦會與他們一起下廚煮飯，做好垃圾分類，避免成為港孩。

離婚女星為母則強，而歷屆港姐中，除了為人共知的「十優港姐」麥明詩，亦有不少擁有高學歷，被網民喻為「高質港姐」的代表。延伸閱讀==>朱千雪成執業大律師證港姐富美貌智慧 歷年高學歷代表不只麥明詩