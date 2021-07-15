康子妮離婚後投身保險業滿一年　痛哭自勉：邊度喊就邊度笑番

44歲康子妮上年經歷與林曉峰離婚後，重新出發，發展事業，投身保險界，又參加真人秀節目《中女唔易做》挑戰做「譚仔姐姐」，引起極大迴響。離婚後一年，康子妮今日上傳一張痛哭照留言「剛好一年喇……」；她曾有想放棄的時候，曾經傷心過，灰心過，但她會繼續前行，人有無限可能，共勉之。



44歲康子妮與林曉峰於2020年離婚，積極尋回自己的價值。（ukelily@IG）

當你想放棄的時候，其實係你距離成功最近的時候。 康子妮

康子妮去年與林曉峰結束18年婚姻，恢復單身的她，與前夫共同照顧兩個寶貝兒子，同時展開新生活，投身保險界，兼任風險及與財富管理經理，入行1個月便獲得「Top Case Producer」獎，事業發展不俗。

康子妮投身保險業滿一年：曾想放棄

康子妮今日（15日）在IG上傳一張痛哭照，以及兩張工作相，寫上「做保險不是做保險而係學做人」、「喺邊度喊就喺邊度笑番」等感性又自勉的說話。

一向予人硬朗印象，但重新出發，難免有辛酸及想放棄的時候。康子妮亦在po出痛哭照片時引用歌詞勉勵自己：「曾經傷心過，曾經也灰心，但我繼續前行，無堅不摧的走過...」

▼▼▼【按圖看】康子妮曬出痛哭照展現脆弱一面】▼▼▼

恢復單身後這一年期間，康子妮努力向前行。康子妮曾說，過程中也受到外界質疑，也有不少流言蜚語，但她堅信只要努力總有收穫，做自己認為是對的事。

我覺得自己會變得更好 康子妮

康子妮離婚後毅然投身保險行業，闖出一片天（ukelily@IG）

▼▼▼【康子妮積極發展個人事業 曾做鄭伊健、容祖兒和音？】▼▼▼

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「你必須知道重新出發的目的，認清自己的目的地。」康子妮曾在訪問中分享，因為這段經歷，認清自己溝通能力的不足，如今她學會好好溝通，勇敢說出自己內心的想法。康子妮計劃將來會進修音樂課程，希望能做更多幫助他人的事。

是好是壞，要看你怎樣面對。 康子妮

康子妮不認為自己婚姻失敗，認為這一切都是讓自己學習的過程。（ukelily@IG）

參加真人秀《中女唔易做》做「譚仔姐姐」

康子妮今年五月參加真人秀節目《中女唔易做》，挑戰做「譚仔姐姐」，看著她從落單、送餐、做水吧、洗碗等，表現落力，甚至還要學「譚仔話」，她在店鋪中來回奔波，焦頭爛額的模樣，讓人忍俊不禁又對她離婚後的轉變，刮目相看。

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無悔青春獻給家庭：這是我的選擇

康子妮與林曉峰曾是娛樂圈中公認的一對「模範夫妻」，兩人於2002年結婚，早早就成家立室，結婚生子。林曉峰曾公開表示，是康子妮幫助他完成組建家庭的夢想。

退居幕後，專心在家相夫教子，成為全職家庭主婦，康子妮坦言不後悔「這是我的選擇」，養育出兩個懂事生性的孩子讓她深知這條路是正確的。

不過，在營營役役的生活中失去自我，自己甚至連喜歡什麼都不知道，從來都沒有做過讓自己覺得驕傲又自豪的事情，令她開始想作出改變。「離婚不是一個人造成的，雙方都有責任」，康子妮知道夫妻之間的溝通出現問題，二人關係如履薄冰，婚姻走向盡頭，已是難以挽回的事實。

我不認為這是婚姻失敗，我覺得只是過程，無分輸贏。 康子妮

林曉峰與康子妮於2020年和平離婚。（VCG）

對前夫無怨無恨：「我仍然很欣賞他」

康子妮和林曉峰於2020年和平離婚，共同撫養一對兒子林寶及林熙。即使夫妻緣盡，雙方並沒怨懟，二人有著共同目標，就是盡力讓孩子們生活得更好。離婚後一家四口時不時會一起聚餐，康子妮曾對林曉峰說：「我希望你過得好。」

▼▼▼【回顧林曉峰與康子妮過去甜蜜合照】▼▼▼

結婚不一定是女人的出口，離婚也不是失敗的標籤。再談及婚姻，康子妮坦言自己不會因為離婚的經歷，而不再相信愛情、不再相信婚姻。

在彼此人生留下過美好回憶，即使分離，一切好聚好散，相信他們仍會在人生道路上馬不停蹄地施展抱負。

有人問我會否覺得婚姻失敗，我認為這是一個過程，不是結果。失敗不是結果，我在過程中有所學習。 康子妮

44歲康子妮離婚後積極找回自己的價值。（ukelily@IG）

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