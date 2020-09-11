林曉峰康子妮｜想避免離婚維持熱戀？心理學家：只需持續做兩件事

日子可以平凡，但別平凡到忘記彼此相愛；愛的本能需要被好好經營，想要持續有幸福感、走很長的路，也許我們需要有意識地去做到這些日常。 你也想過嗎？如果婚姻是一條漫長的路，我們要如何可以好好地一起走下去？如果哪天你發現我也不再可愛、生活失去新鮮感，或開始沒話聊，我們該可以怎麼辦？ 關係中的低潮無可避免，然而今天要帶大家討論的是，我們可以在彼此感情穩定的時候，儲蓄往後對抗低潮、繼續相愛的能力。

想避免七年之癢、不想離婚？按圖看鍛煉感情強度的兩個練習，讓你和伴侶繼續相愛↓↓↓

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研究正向心理學的心理學家 Suzann Pileggi Pawelski 與 James Pawelski 提到，成熟的伴侶會知道，幸福快樂的日子不會自己發生，它是來自你們長久地去建立一些「健康的習慣」。就像一座你有生之年都該常去的健身房，定期而穩定地鍛鍊彼此的感情，你會發現彼此將能共同度過許多難題。對於提升關係的方法，共整理了兩個重要的鍛鍊方向，以下詳細說明，請盡情服用：

情感強度鍛鍊：每天每天，你們就只需要做這兩件事

在正向心理學角度，會建議伴侶間應專注於尋找及餵養你們關係中的「好東西」。研究發現，感情好的伴侶更專注於彼此的關係如何維持，而非只關注「我們出了什麼問題」、「要如何解決」等；因為後者會讓你們更耽溺於一些小小的煩惱，或者對方的缺點上。

然而，你們彼此都有各自的優點的，你們當初也是因為欣賞彼此才步入婚姻，只是後來你很容易忘記這些。

按圖看林曉峰與康子妮曾經的放閃照片 ：

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因此，這兩個練習，或許對於你們儲蓄情感有不小的幫助：

1. 定期進行「交流式對話」

別再猜他在想什麼了！也別再只是想讓對方猜。要好好走下去，就常常聊天吧！

你們一定有各自善於表達自我的方式，試著透過定期的對話，可能是每天睡前幾十分鐘的分享日常時間，或者週末一次早午餐時光，讓彼此有交流彼此的習慣。你們即使是夫妻，但仍是獨自的兩個個體，某種程度上正在面對各自的人生；因此，隨時更新，了解各自的頻率是可以讓你們保持親密感，也不會突然間發現你已經沒有跟上他的某些腳步。

在這個過程中，你或許會再次感覺到你們有多麽的不同，不管是思考事情的模式，或者表達自己的形式；趁這個時候，問問他為什麼是這樣想的？以及你自己又是如何思考？你們會因為溝通而擁有更多的理解，繼而願意積極地陪伴他成長、失落、快樂與平凡。

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2. 每週進行「探索式約會」

看到這你可能想問，我們每週都會一起吃飯、看電影、逛街，那不就是約會了嗎？但這裡說的約會模式，有點不同。

首先，你們必須找到雙方的優勢及感興趣的事項，然後安排一個彼此都能發揮這些優勢的約會選擇。例如你很喜歡戶外運動，每次做這些事都讓你重新獲得能量；而你的伴侶則有學習的熱情，只要挑戰一個新的事物，他就會充滿成就感。那麼這時候，也許你們很適合嘗試彼此都可以接受的極限運動，或來一趟深度古蹟之旅。如此你的冒險渴望將被滿足；他的好奇心也可以被填補。

在這樣的約會安排中你們會感覺到快樂，你會看到對方充滿魅力的一面；你們還會意識到，這個世界上有趣的事，我都可以和他一起完成，即使我們不一樣。

在關係中遇到挑戰時，首先你要知道，這是很正常的。而這或許也是個很好的機會，讓你們更了解彼此。度過低潮、保持關係的關鍵，其實是「不要一直專注於快樂」；與其沈溺於要如何幸福，不如更積極地去安排你們的日常與行程。 讓自己保持開放的心態，並能更主動地去看見對方的思考方式以及優點；你們的積極，將能在遇到低潮時，彼此都可以更有默契地支撐著對方。因為你們會知道，不論多難、此刻問題來自於任何一方，他就是那個會讓你看見答案的人。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「意見不合不會破壞婚姻，失去興趣才會」心理師：做到這兩件事的伴侶，最容易感覺快樂】