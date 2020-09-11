【林曉峰、康子妮離婚】49歲林曉峰（阿Lo）和43歲康子妮結婚有傳已於上星期簽紙離婚，林曉峰昨晚社於交平台寫道：「我同你冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點。」

有傳媒報導，指49歲林曉峰（阿Lo）和43歲康子妮已於上星期簽紙離婚，後來他證實消息，並於深宵在社交平台發文，感謝康子妮的付出。（ahlo@instagram）

林曉峰康子妮結束18年婚姻 林曉峰：康子妮幫我完成我的夢想 是她成全了我

有傳媒報導，指49歲林曉峰（阿Lo）和43歲康子妮已於上星期簽紙離婚，後來他證實消息，並於深宵在社交平台發文，感謝康子妮的付出。

拍拖時是非不斷 林曉峰曾被指棄毀容女友

林曉峰與康子妮在2002年結婚，當時二人由拍拖到結婚，是非多多。只因林曉峰在遇到康子妮前，有一拍拖12年的女友潘菁華。潘菁華於2000年在製作玻璃工藝品時發生意外，除上半身燒傷外，更不幸毀容，當時林曉峰信誓旦旦指女友嫌自己醜，但他會照顧女友一輩子。但在意外不到一年，林曉峰已與康子妮傳出緋聞，2002年三月公開二人的戀情，強調康子妮並非第三者，指已與前女友分手三個月；同年12月，林曉峰與康子妮奉子成婚。

康子妮幫我完成我的夢想：我同你冇仇冇恨就好

儘管如此，林曉峰與康子妮一向愛得高調，表現恩愛，育有兩名兒子，不時在社交媒體上分享一家人合照。二人於去年還接拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》，萬萬料想不到，二人婚姻已走到盡頭。

林曉峰與康子妮對離婚的消息，一直沒有多作回應，林曉峰除了在社交平台刪掉大量與康子妮的合照外，也於昨晚社交平台寫道：「我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我」，又寫：「我同你冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點。」

康子妮16歲時考獲鋼琴演奏級 曾為家庭棄音樂夢

簽約TVB入行的康子妮一直星途平平，但她本身擁超高音樂造詣。16歲時考獲鋼琴演奏級的她，畢業於多倫多大學音樂系，曾一度遭銀行家爸爸反對，由於父母曾一度希望她能繼續父業。除了擅長鋼琴，也擅長和唱、長笛等。她近年亦為容祖兒及鄭伊健的演唱會擔任樂手及和唱，去年她在《Pretty Crazy容祖兒演唱會》獨奏長笛更是技驚四座。近年康子妮的IG亦不時分享音樂演出、幕復工作的照片，更錯在IG分享：「對於容祖兒來說可能只係搵埋我一齊玩，但係對於我就意義重大喇，quote番舒文老師講，我開始有second career喇！」

正如林曉峰在回應離婚的帖文寫道：「請用上豁達嘅心胸給予我們空間及時間工作。」相信離婚後，康子妮將會繼續在音樂路上鑽研。

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林家三姊弟除了同樣才華出眾，亦是性情中人，對愛情亦非常有態度＝＝＝＞

林海峰與彭羚二十多載 一眼已認定彭羚

林曉峰與康子妮離婚，雖然未能廝守下半生，但林曉峰還是十分感謝太太全心全意照顧家庭，成全了他的夢。而林海峰的太太彭羚也是在事業高峰時急流勇退，嫁給林海峰，專心在照顧家庭。

林海峰與彭羚為人低調，甚少分享合照。（concertyy@Instagram）

結婚廿多載，林海峰對妻女的事一直低調，甚少公開與妻子的愛情故事，不過他曾在《林海峰是但噏廣東話》中公開多謝太太彭羚，更發表了「愛的宣言」令對方落淚：「第一眼看到這個人就感覺是對的人，我覺得自己的決定沒錯，因為有她才有我。」當時彭羚在台下感動得流下了眼淚，他更護妻喚不要拍他的太太，燈光也不要射着她。

彭羚急流勇退，不多少歌迷大感可惜，但彭羚曾跟黃偉文說過，一直希望做個好太太、好媽媽，黃偉文於是寫了《小玩兒》：「一世穿一次／小玩意／是我畢生大志。」所謂的夢想，最理想會不會是互相成就呢？

林珊珊24歲放棄事業高峰 帶積蓄遠嫁美國

林珊珊與李啟淦保持友好關係，後來李啟淦再婚，並育有一名兒子。而林珊珊退居幕後，成為經理人，跟健身教練陳少松（Michael）拍拖多年。（walaagwa@instagram）

林家三姊姊似乎都是性情中人，林珊珊當年戀愛大過天，笑言自以為能「為將來打算」，1987年24歲時放棄如日方中的事業，與前香港游泳代表李啟淦結婚，帶着積蓄到美國舊金山生活，生下女兒李澄（西瓜）和李怡（野人）。可惜到了1992年，有傳二人因第三者而離婚。

後來林珊珊一人照顧兩個女兒，但與李啟淦保持友好關係，後來李啟淦再婚，並育有一名兒子。而林珊珊退居幕後，成為經理人，跟健身教練陳少松（Michael）拍拖多年。