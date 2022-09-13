【試堂】秋天就快到了，各大品牌都會出不同唇色的唇膏唇彩，花多眼亂，有時終於找到心水顏色，轉眼間可能就售罄了。無論今年大熱的棕紅色，又或者百搭顯白的豆沙色，來到OUT OF COLOURS唇膏體驗館都可以親手訂製自己的專屬顏色。唇膏質感、顏色、香味，甚至外殼都一一可以客製化。製作方法非常簡單，訂製完還可以和特大唇膏牆打卡，即刻點擊睇片！

5個步驟 簡單完成專屬唇色

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趙錦添攝

唇膏色彩調製體驗

這裡有過百款唇色可以自由調配，無論冷調、暖調、中性調的膚色都可以滿足到！為了順利調配好唇色，首先要了解自己喜好及膚色，經過色彩專家細心指導，今次便選擇了Red Christmas、Woody Rose去調製偏暗紅的豆沙色，可以令顯白膚色帶來一點氣色，無論試班日常都超百搭。質地則選擇了ButterCrème，跟隨配方量好份量，混合好顏色和香味，經機器徹底攪勻後就來到最緊張的環節－倒模！最後在管身上刻名，屬於自己的專屬唇膏就完成啦！

趙錦添攝

完成製作，亦可以記錄低所有配方，那麼就能隨時都調配出個人化的唇膏。最適合跟閨密一起體驗，製作出專於你們的專屬唇膏了！

趙錦添攝

OUT OF COLOURS （尖沙咀店）

地址：尖沙咀美麗華商場1期1樓110B號舖



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