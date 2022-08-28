60萬粉絲印尼網紅私底下是清潔工！公開洗廁所影片獲讚最美清潔工

清潔工努力地為我們帶來乾淨的環境，是值得大家尊敬的職業之一。近日有位印尼網紅在 Tiktok 上分享做清潔工的日常後，意外地引起網上極大迴響，不少網民都紛紛討論這位網紅的「雙重身分」，她更表示在失業率高企下，為自己仍然可以腳踏實地工作賺錢而感到自豪，充滿正能量。



印尼網紅有「雙重身分」。(IG@nissyahatala)

俗語說「職業無分貴賤」，但在現實中總有不少人會按照對方的職業種類而評價他人，甚至會視某些為「低賤」工作。近日有位印尼網紅 Nissya Hatala 因為公開了其真實職業而引起討論，擁有60萬粉絲，平常會在 IG、TikTok 分享自己的美照的Nissya，私底下原來是一位清潔工，她更用一句說話反擊看不起清潔工的網民。

▼▼▼【按圖看】Nissya Hatala日常美照▼▼▼

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貌似楊穎 Angelababy 的印尼網紅 Nissya Hatala ，經常在IG、TikTok分享自己的美照及影片，近日也開始分享自己最真實的一面，卸下濃妝後的她，束起簡單馬尾，換上一套淺藍色的制服，原來她真正的工作是一位清潔工，從她分享的影片，可以看到她除了要打掃、擦玻璃、清潔階梯之外，還要洗馬桶，艷麗的外表下，她竟然大方地分享自己洗刷廁所的影片，而且她還十分認真地工作，極大的反差之下令不少粉絲相當驚訝。

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Nissya Hatala 因為做清潔工的影片再度令人氣急升，事後她曾經接受訪問，反駁看不起清潔工作的網民，表示：

重要的是努力工作，而不是在於做什麼樣的工作。 Nissya Hatala

Nissya Hatala 因為做清潔工的影片再令人氣急升。(IG@nissyahatala)

Nissya Hatala 又指出現時疫情後失業率極高，在這個時期她對自己能擁有一份穩定的收入，並努力地認真工作而感到自豪，她也表明自己已經十分幸運，強調要養活自己，腳踏實地認真生活，才是現時最重要的事。有不少網民被她的正能量感動到，紛紛指「認真工作的女生最美」、「最美清潔工」、「努力工作值得尊敬」等等。