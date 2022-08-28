星二代Lily-Rose Depp7件事：因1事拒出席尊尼特普與安芭赫德婚禮

近日HBO釋出由 Lily-Rose Depp 主演的《The Idols》第二輪預告，引起不少人討論，劇中眾人性感造型、靡爛的生活，加上 Blackpink Jennie 也有份參與演出下，令劇集尚未正式播出已掀起討論。作為尊尼特普 (Johnny Depp) 與法國名模、Chanel 御用模特兒 Vanessa Paradis 的女兒，Lily-Rose Depp 也堪稱為「最美星二代」，她遺傳了母親美人胚子、父親的叛逆感，每次一出場總是成為全場焦點。



Lily-Rose Depp 主演的《The Idols》陸續釋出劇照。(IG@theidol)

雖然Lily-Rose Depp有父母的加持，但其實她除了亮麗的外表、獨特的氣質之外，她過去的經歷也令她被視為最有實力、零反感的星二代，而且私底下與父親尊尼特普的關係比起表面看來更加親密。以下關於 Lily-Rose Depp 的7件事，讓我們一起來認識一下這位美貌與實力兼備的星二代吧！

女兒Lily-Rose Depp：「父親是我認識的最可愛的人。對我和弟弟來說是最好的父親，任何認識他的人都會這麼說。」（IG圖片）

1. 7歲險入鬼門關 Johnny Depp即放下工作陪伴

憑著父親尊尼特普 (Johnny Depp) 的名氣，Lily-Rose Depp 的事業發展看似一帆風順，但其實小時候她差點因為急性腎衰竭而險入鬼門關。在 Lily Rose Depp 7歲時因為感染大腸杆菌導致腎衰竭，入院長達3星期，父親尊尼特普更表示：「那是我人生中最黑暗的日子！」視女兒為命根的尊尼特普，在Lily入院後即時放下手上的工作，守在女兒的床邊9日，在女兒康復後仍多次去醫院探望她，幸好最後Lily頑強的生命力才可以渡過危機。

(IG@lilyrose_depp)

2. Lily-Rose Depp曾遭父母反對入行

有不少人以為星二代是贏在起跑線，但其實並不是每對明星父母都想自己的兒女入演藝圈工作。身為Chanel 繆思女神 Vanessa Paradis，她在2013年的訪問中曾表明不希望 Lily-Rose Depp 做名人，而是希望她可以盡情做平凡人，而父親尊尼特普也認同，不過身為名人父母的女兒，加上 Lily-Rose Depp 遺傳到父母的完美基因，早已生活在眾人的焦點下。

3. 為演藝事業放棄學業

Lily-Rose Depp 早在 2014 年首度參與電影，雖然當時只是客串父親尊尼特普電影《Tusk》的一角，但卻引起她對拍戲的興趣。第二年她也首度做模特兒為澳洲雜誌《Oyster》拍照。隨後在 2016 年，年僅17歲的她為出現電影《巴黎影舞者》（La Danseuse）及《戲夢浮花》（Planetarium）後，她明白要發展自己的演藝事業，就得要放下學業，因而毅然決定退學。她曾在訪問中提及私底下的她十分好學，至今仍會閱讀不同書籍。

Lily-Rose Depp 與影后妮妲莉寶雯合作電影《戲夢浮花》。(電影劇照)

4. 15歲已成為老佛爺生前的至愛Chanel繆思女神

作為Chanel一代女神 Vanessa Paradis，Lily-Rose完美地遺傳到母親的美貌，自15歲起已經被「老佛爺」Karl Lagerfeld 欽點為Chanel的N°5 L’EAU香水拍廣告，成為最年輕的Chanel全球代言人，而且最有趣的事，是母親 Vanessa 也是在相同年紀時被「老佛爺」發掘。

5. 與甜茶拍拖獲封新世代的金童玉女

身為新世代的時尚指標、著名的星二代，Lily-Rose Depp的感情生活也引起不少人好奇，她曾與比她大3年的「甜茶」Timothée Chalamet 拍拖，二人在2018年因為合作電影而相戀，他們在紐約街頭被拍到「雨中熱吻」的畫面更猶如電影的劇照般浪漫，可惜在2020年「甜茶」公開宣布自己回復單身，其後有不少粉絲都很希望這對金童玉女可以復合。

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6. 拒絕出席尊尼特普與前妻安芭赫德的婚禮

在今年初，尊尼特普與前妻安芭赫德 (Amber Heard) 的誹謗官司中，尊尼特普大爆當年女兒 Lily-Rose 拒絕出席他們的婚禮，並表示：「因為某些因素，她跟安芭赫德的關係沒有特別好。」直指因為安芭赫德在婚禮當日與親友在婚禮接待處嗑藥而令女兒不滿，不過安芭赫德卻反駁，指出二人對於管教女兒Lily-Rose的意見不合，曾為此爭吵，指出在Lily-Rose 14歲那年，尊尼特普已經讓她試食大麻，又指他允許女兒未成年已到暗戀對象的家中過夜。而在 Lily-Rose 15歲時，尊尼特普因為吸食毒品過度而缺席了女兒的生日活動，最後是她帶Lily-Rose吃晚飯慶祝。

Lily-Rose Depp開腔為父親護航，為尊尼特普打下強心針。（Getty Images、Instagram圖片）

7. 大方承認雙性戀

作為新世代的潮流指標之一，Lily-Rose Depp 除了在時尚界已經擁有舉足輕重的地位之外，她也致力推廣性別平等，在2015年她加入《Self Evident》活動，大方承認自己是雙性戀，又表示我們不應標籤任何性別，勇於發聲的她難怪是00後的偶像。