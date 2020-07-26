Johnny Depp愛過的女人　回顧尊尼特普四段感情　情已逝回憶仍在

出生於1963年6月9日、今年57歲的尊尼特普Johnny Depp出道超過30年、拍攝超過70部作品，每次新作品推出都話題十足，出席公開場合總是鎂光燈焦點，當然，身旁的女伴也是亮點之一。 兩段婚姻、五段感情包含第一任老婆Lori Anne Allison、第二任老婆Amber Heard以及前女友們Winona Ryder、超模Kate Moss和法國歌手兼演員Vanessa Paradis，Johnny Depp的感情生活和演藝人生一樣精彩。

▼▼關於Johnny Depp的風流韻事，每段都轟轟烈烈，回顧他與歷任伴侶的甜蜜時刻▼▼

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Johnny Depp的第一段婚姻僅維持了兩年。1983年，他與化妝師Lori Allison結婚，1985年兩人離婚。之後，他與演員、製作人Winona Ryder訂婚三年後取消，之後和傳奇超模Kate Moss交往成為當時最酷情侶檔。

而尊尼特普Johnny Depp最久的戀情是與法國演員Vanessa Paradis，兩人攜手走過14年的愛情，並擁有一子一女Lily-Rose Depp和兒子Jack Depp，可惜最終還是以分手收場。

這幾年有關尊尼特普的新聞無外乎都與Amber Heard相關，兩人因合作《加勒比醉愛日記》相戀，於2013年訂婚、2015年完婚，不過女方卻於2016年申請離婚。離婚後關於兩人的新聞仍不斷被挖出，離婚原因至今尚未被證實。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：盤點那些年強尼戴普Johnny Depp摯愛的女人們、最甜蜜moment】