楊秀惠為家庭創業暫別幕前　曾受盡質疑感孤單　終重拾人生主導權

【楊秀惠Vivien｜Gentlewomen】昔日離鄉別井獨自來港闖一番事業的楊秀惠，初入行時因廣東話不好而被嘲笑，更曾被形容為「花瓶」，但她把負評轉化為動力，默默耕耘虛心學習，終憑《大帥哥》、《鬼同你OT》等劇集中的演出得到觀眾的認同。

後來楊秀惠決心創業，在2020年她毅然離開TVB，專注經營自己的美容生意，如今業務已擴展到新加坡、馬來西亞、澳門等多個地區。由做藝人到創業，楊秀惠路途中不乏困難波折及質疑的聲音，但她認為「做人不要後悔，做每一個決定都不要令自己後悔」，只要在過程之中學會找方法解決問題就會有所成長，邁向成功！



楊秀惠決心創業，在2020年更毅然離開TVB專注經營自己的美容生意。（黃寶瑩 攝）

受父親影響萌生創業念頭 楊秀惠屢歷失敗絕不放棄

創業原來是楊秀惠自小的夢想，因為她家中很多人都是做生意的，爸爸、叔叔都有自己經營生意，所以楊秀惠從小至大都一直聽著他們討論生意事務，在耳渲目染之下令她也不知不覺間對創業培養出濃厚興趣，在未入娛樂圈前，她已經很想擁有屬於自己的生意。

很多人都知道，楊秀惠在2014年投資過百萬創立美妝店，但原來這並非她初次創業！在創立「楊秀惠美妝店」之前，她曾經試過在網上賣衣服、賣精品，可惜最終也是失敗收場。但這幾次生意失敗並沒有磨蝕楊秀惠創業的決心，她反而從錯誤中學習，吸取失敗經驗，她表示：「每一次都是很寶貴的經驗，這才是我真正喜歡做生意及創業的原因。」

生意失敗會否令楊秀惠感沮喪？答案顯然是「不會」！因為由始至終楊秀惠創業都不是抱著一定要賺大錢的心態，她認為創業並非單純做老闆賺錢，「我覺得是一個學習的過程，因為在創業途中你會遇到很多問題，你要學懂怎樣去處理這些問題、怎樣去提升自己的情商。其實這是一個增值自己、令自己成長的路程」。

創業是楊秀惠自小的夢想。（黃寶瑩 攝）

創業初期備受質疑感孤單：不要被質疑聲音動搖決心

「創業路上有90％都是孤獨」，楊秀惠也不例外，她表示在創業初期的確孤獨，因為聽到不少質疑的聲音。其實由入行做藝人到創業，楊秀惠都遇過不同的困難、波折及質疑者，「說你廣東話不好、演戲不好、做生意不行」。在楊秀惠創業初期，甚至會有人質疑「你沒做過生意，你有機會成功嗎？你更加沒有試過在香港租舖，你懂嗎？你要自己一個女生飛去外國傾代理，你懂得傾嗎？你現在的業務遍佈馬來西亞、新加坡、香港，你會知道如何管理嗎？你甚至沒有修讀過商業相關的課程，你懂嗎？」

質疑的聲音接踵而來，但楊秀惠也從沒有放棄的念頭。楊秀惠認為成功的關鍵在於「無視質疑的聲音（Ignore the Naysayers）」。無論是創業，或是做其他事情，我們都會遇到所謂的「質疑者（Naysayers）」，但楊秀惠深信如果自己不夠堅定、不去無視這些反對聲音的話，就不會成功，因為大多時候別人都只是想否定你、質疑你。每次當楊秀惠被質疑時，她會先聽一聽，然後自己消化，只接納那些有建設性的意見。

不要被質疑的聲音動搖到自己的決心。 楊秀惠

楊秀惠表示在創業初期的確孤獨，因為真是聽到不少質疑的聲音。（黃寶瑩 攝）

創業之路並不容易，在創立「楊秀惠美妝店」的初期，由傾代理、做合同，到找店舖、請人、送貨等等，每一個環節，幾乎是每天一起床，就有各式各樣的問題等待楊秀惠解決及面對，特別是近年疫情爆發，航空運輸暫停，令產品運送過程成為她最大的障礙。當時楊秀惠深思：「難道真的要暫停所有業務？」不過楊秀惠認為遇到問題時，只要堅持及相信自己，就一定會找到方法解決，「解決到之後，你才有機會走得更遠」。

創業之路並不容易，幾乎是每一日一起床就有問題等待楊秀惠去解決及面對。（黃寶瑩 攝）

毅然決定暫別幕前專注打理生意 楊秀惠希望重拾人生主導權

楊秀惠入行16年，拍過不少代表作，由最初入行時被狠批演技，到後來開始得到肯定，她的努力大家都有目共睹，但她在創業後漸漸淡出幕前，專心打理自己的生意。在2020年楊秀惠更宣布離巢TVB，一心一意經營美妝店業務，令不少觀眾都大感可惜！對於離巢的決定，楊秀惠表示並沒有刻意計劃，只是剛好與TVB接近約滿，「一個人的時間，每天就只有24小時，可以做的事就只有這麼多」，她見生意方面發展不錯，所以才選擇一心一意把時間投放在美妝店業務上。

時間與人生的主導權都應該在自己手上？楊秀惠認為在過去拍劇時，很多時候都是在等待別人告訴自己要做甚麼「別人分配一個角色給你，然後你去演那個角色，別人告訴你這個角色應該有怎樣的性格，你跟住去演」，由拍攝時間到角色的演繹，全都是由別人替你安排，漸漸她察覺到失去了自己人生的控制權，「每日都在演一個角色，都不是在做自己」，令楊秀惠萌生創業念頭，嘗試為自己編排其他的工作，開始創立自己的生意。

告別了幕前一段時間，楊秀惠坦言仍會懷念過去當演員的日子，因為每天都可以嘗試新角色，跟同事相處、一起玩都是很開心、很難忘的回憶，雖然她對演戲仍有興趣，但她現時最大的興趣是自己的生意上，因此她完全沒有後悔過離開幕前工作，專心打理生意的決定。

做人不要後悔，做每一個決定都不要令自己後悔！ 楊秀惠

楊秀惠毅然決定暫別幕前專注打理生意。（黃寶瑩 攝）

女強人私下是慈母 事業家庭要取捨必以家庭為先

「其實我創業有很大原因是為了現在的家庭」，被問到如果要在事業與家庭中二選其一，楊秀惠會怎樣取捨？她堅定地回答：「一定是家庭！」楊秀惠於2019年與圈外男友註冊結婚，在2020年誕下了第一胎女兒，再在今年初誕下二女。為人母親後，楊秀惠希望可以親自照顧及陪伴女兒，她表示過往拍劇時，很多時候都是到今天，才知道明日、後日的時間表，永遠都編排不到私人行程，「當時我就在想，難道我做了媽媽之後都要過這樣的生活？」她不希望因為不知道工作時間而不能帶小朋友上學，所以她決定創業，讓自己可以自行安排時間，「這一切都是為了家庭，所以我一定會以家庭為先」。

我的事業是因為我的家庭而擁有的。 楊秀惠

工作時的楊秀惠很堅定、很堅強，擁有著「女強人」的風範，但私下的她其實也是個慈母。楊秀惠坦承工作時的自己做的每一個決定都很決斷，絕不會猶豫不決，但在家中只要女兒撒一撒嬌，她都會心軟遷就一下，「好啦好啦，你去吧」。由當藝人到做老闆到為人妻、為人母，楊秀惠也一直默默地學習，「我都是不斷地學習去做她們的媽媽」，成為了母親後，她的人生目標也變得很簡單，「只希望可以看到兩個小朋友健健康康，快快樂樂地成長」。

女強人私下是慈母，事業家庭要取，楊秀惠必以家庭為先！（黃寶瑩 攝）

勞力士是工作推動力：第一隻是爸爸送給我的

提起楊秀惠，除了會聯想到「演員」、「創業家」、「靚媽」等之外，還與「勞力士」連上關係。楊秀惠喜歡投資「勞力士」，除了因為其帥氣款式及升值潛力之外，原來勞力士對楊秀惠還有更深一層意義。「因為第一隻勞力士是爸爸送給我的」，當時爸爸把手錶送給她，令她覺得日後自己賺到錢後，都要買勞力士，希望藉此告訴爸爸「我現在有能力，除了有能力買給自己之外，也有能力買給你、買給媽媽」，所以買勞力士這個嗜好，無形之間成為了楊秀惠努力工作的推動力。

勞力士是一個推動力！ 楊秀惠

勞力士是楊秀惠的工作推動力！（黃寶瑩 攝）

勞力士是對楊秀惠具有深厚意義！（黃寶瑩 攝）

楊秀惠認為每個人對成功的定義都不同，有人會認為要賺到100萬就是成功，但對她而言：「成功就是在做自己喜歡的事，享受工作的同時，可以過一個自己想要的生活！」對於自己是否一個成功的人，她沒有正面回答，但至少她很滿意目前的工作與生活，所以她覺得很開心。

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記者：石欣桐

編輯、統籌：翁冠燊

攝影：黃寶瑩

拍攝：葉思雅、潘樂文

剪接：葉思雅

美術：賴文傑

場地提供：Crust Italian

