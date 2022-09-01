「香港女飛魚」何詩蓓文武雙全　盤點香港5位傑出女運動員奮鬥史

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」昨日（31日）在香港會議展覽中心舉行，傑出女運動員由年度大熱的何詩蓓、江旻憓、劉慕裳、杜凱琹和李慧詩獲得，其中女子200米自由游世界紀錄保持者何詩蓓更獲得星中之星傑出女運動員殊榮。乒乓球女子隊成員杜凱琹、蘇慧音、李皓晴亦成為最佳運動組合之一。「台上一分鐘，台下十年功」，獲得歡呼聲的風光時刻，背後由無數的辛酸血汗堆砌而成。



「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」昨日(31日)在香港會議展覽中心舉行。（何詩蓓IG）

2021香港傑出運動員 | 1. 何詩蓓

2021香港傑出運動員 | 何詩蓓於「2020年東京奧運」中奪得兩面銀牌為港爭光。（何詩蓓IG）

「香港女飛魚」何詩蓓於「2020年東京奧運」中奪得兩面銀牌為港爭光而打響知名度，其實她早在2011年就為香港寫下首項紀錄，當時13歲的她以4分48秒42完成香港短池分齡游泳錦標賽400米個人混合泳。及後在出道的十幾年間，多次刷新香港及世界紀錄，更多次超越自己，打破自己維持的紀錄。不過運動神經發達的何詩蓓，其實不只在運動領域上佔盡優勢，更是學業和音樂奇才！她於2015年DSE考獲最佳5科27分的佳績，包括通識教育5**、英文5*、數學及企業會計與財務概論5，更在應考期間同時備考8級鋼琴考試，可謂樣樣精。

不過即使有天生的潛質和體格優勢，心態也是至關重要的。當年何詩蓓考畢公開試後，為了盡快提升狀態加倍練習，每星期七天也練習游泳，合共15小時，再加3課體能訓練，過程相當艱辛，缺少一點決心和堅毅精神也不行。即使曾經負傷，她憑著對運動的熱誠和信念，突破自己。

2021香港傑出運動員 | 2. 江旻憓

2021香港傑出運動員 | 江旻憓性格開朗奔放，在戰術運用上份外有膽色。（江旻憓IG）

江旻憓自小學習跆拳道、溜冰、古箏、芭蕾舞及畫畫等多項活動，13歲時已越級取得2007年全國少年錦標賽U17組冠軍。她除了運動了得，學業也相當優秀，繼2012年成功考進美國史丹福大學後，再於去年9月就讀香港中文大學法律博士課程。她說過自己喜歡重劍，因為其動作既有跆拳道的速度，也有芭蕾舞的優雅。香港劍擊隊總教練王銳基認為江旻憓性格開朗奔放，在戰術運用上份外有膽色，加上她的距離感及節奏感強，正是成功的要素。

2008年，江旻憓在亞洲青少年劍擊錦標賽女子重劍項目中先後擊敗日本、台灣、馬來西亞、哈薩克斯坦等二十多個亞洲主要國家及地區的對手，最後以領先優勢擊敗韓國選手，為港隊奪得一面金牌，及後在2018年代表香港在泰國曼谷舉行的亞洲錦標賽奪得金牌。2019年3月，江旻憓的世界排名升至第一位，成為香港劍擊界首名世界第一的劍手，並於同年世界劍擊錦標賽女子重劍個人項目淘汰多位世界級好手獲得銅牌，成為第一位登上世界錦標賽頒獎台的香港劍手。2022年6月出戰在韓國首爾舉行的亞洲劍擊錦標賽，擊敗世界「一姐」韓國選手崔仁晶，繼2018年再度成為亞洲冠軍。

2021香港傑出運動員 | 3. 劉慕裳

2021香港傑出運動員 | 劉慕裳2020年夏季奧運會奪得空手道女子個人形項目銅牌。（劉慕裳IG）

劉慕裳在2016年畢業在香港城市大學，修讀創意媒體榮譽理學士。年幼時因為覺得空手道的拳姿很有型，在哥哥的薰陶下學習空手道。在11歲開始正式練習空手道，不過曾令臉部受傷，為了不讓母親擔心，加上自己認為套拳動作漂亮，講求速度和動感，切合其個人特色及風格，所以改練套拳。

劉慕裳16歲開始代表香港參加國際比賽，19、20歲開始每年到日本集訓兩次。2015年，其正式成為全職空手道運動員，並長期位居世界排名前列，於2018年世錦賽勇奪銅牌、2020年夏季奧運會中擊敗土耳其選手波贊，奪得空手道女子個人形項目銅牌。

2021香港傑出運動員 | 4. 李慧詩

2021香港傑出運動員 | 李慧詩是繼李麗珊後第二位出生於香港並在奧運會中贏得獎牌的運動員。（Getty Image）

「牛下女車神」李慧詩毋庸置疑是大部分香港人最耳熟能詳的運動員名字，是繼李麗珊後第二位出生於香港並在奧運會中贏得獎牌的運動員。10多年來為香港爭奪多面獎牌，包括：2012年奧運女子單車競輪賽中贏得的銅牌、2013年世錦賽500米計時賽金牌、2014年亞洲運動會爭先賽及競輪賽金牌等等，更負傷上陣擊敗法國對手。

李慧詩的「不死精神」向來被香港人視為榜樣。她自幼患有貧血，在每次進行高強度訓練或比賽後，都需要比其他人長的時間恢復體力，但她從未視之為阻礙。李慧詩曾在訓練中意外翻車導致手腕骨裂，更三度手術失敗。當時其教練沈金康勸她退役，但被她拒絕，並且在養傷期間仍堅持訓練，終於在2010年亞運會500米計時賽上打破亞洲紀錄，贏得首面亞運金牌。

2012其後4年是李慧詩的黃金年齡，但她不幸在2016年里約奧運的競輪賽中與澳洲選手碰撞，獎牌落空。她負傷轉戰爭先賽，力拚至100強賽，獲總排名第六。她在受訪時泣不成聲，表示「當日你問我痛不痛，我個心真的好痛，我覺得傷口沒所謂，我忍到，但我付出了很多，我沒想過一撞就失去了決賽資格。」

近幾年李慧詩已成為較年長的車手，但在東京奧運舉行前，她一直堅持只有極少數人能承受的高強度訓練備戰奧運。她說過「每一個人都會老一歲，我不覺得年齡是個障礙。」她心存感恩，因為這種地獄魔鬼訓練可能一千萬個人只有一個承受到。「我練得比別人多一倍，這令我的信心比以前更強大，別人一日練四、五組，我練十組。」2020年東京奧運，李慧詩事隔九年再度奪得奧運會銅牌。是當屆女子29名爭先賽選手中年紀第二大的選手。

2021香港傑出運動員 | 5. 杜凱琹

2021香港傑出運動員 | 杜凱琹在2020年夏季奧運會女子團體賽銅牌戰反勝德國隊取銅牌。（Getty Image）

杜凱琹15歲完成中三課程後成為全職運動員，2009年開始代表香港參加國際青少年賽事，並在2014年南京青奧會獲得乒乓球女子單打銀牌。亦在「亞洲乒乓球外圍賽–2016 里約熱內盧奧運外圍賽」中以局數4比2爆冷擊敗當時世界排名第一的中國名將劉詩雯。2020年夏季奧林匹克運動會，在女子團體賽銅牌戰反勝德國隊取得銅牌，為香港贏得乒乓球史上第二面奧運獎牌。