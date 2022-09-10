滾軸溜冰運動員樂觀面對逆境 　沒教練靠自拍檢視成35次全港冠軍

【100種女生︳滾軸溜冰運動員】隨著復古風的興起，再度掀起「滾軸溜冰」熱潮！滾軸溜冰對一般人而言可能是新潮流、新玩意，但對於蔡穎怡（Katherine）而言，這項運動是她的全部，包括事業、生活圈子，甚到做人態度！現年33歲的蔡穎怡是花式滾軸溜冰運動員及教練，由被父母強逼學溜冰，變到積極主動練習、參加比賽，到現在成為了職業，過程中甚至改變了她的性格、認識到自己最真實的一面，「玩運動才可以見到最真實的自己」。

小學時期曾遭老師體罰及狠批，不愉快的經歷令蔡穎怡明白到老師原來可以好影響到一個人，到自己成為教練為人師長，她努力成為一個好的教練，希望能為學生給予人生方向，令他們成為一個好的人，做到以生命影響生命。

攝影：鄭子峰



滾軸溜冰對一般人而言可能是新潮流、新玩意，但對於蔡穎怡（Katherine）而言，這項運動是她的全部，包括事業、生活圈子，甚到做人態度！（鄭子峰 攝）

由膽小被動變得努力積極 僥倖贏比賽頓時發現：努力真的會有收獲

父母總會為子女安排各種興趣班，望助孩子發掘興趣，蔡穎怡的爸媽也不例外，蔡穎怡自幼體弱多病，1個月要看3次醫生，爸媽就覺得要多做運動強身健體，而當時屋企附近剛好有滾軸溜冰場，爸爸就帶蔡穎怡一試！

當時膽小的蔡穎怡其實不太喜歡這項運動，因為溜冰速度快又容易跌倒，很怕會被人取笑，當時爸爸打算找教練讓蔡穎怡接受正式的滾軸溜冰訓練，蔡穎怡一聽到第一個反應就是：「我不要！」因為感覺又要開始無止境的學習，但當時爸爸以「學懂了就可以停」來哄她，見到有期限，蔡穎怡就只好勉為其難地開始上課，就這樣正式開始了她的滾軸溜冰之路。

當時膽小的蔡穎怡其實不太喜歡這項運動，因為溜冰速度快又容易跌倒，很怕會被人取笑。（鄭子峰 攝）

初初學溜冰，蔡穎怡只是抱著「學懂就可以」的心態，直至看到一個姐姐轉圈，蔡穎怡瞬間被對方優雅的動作深深吸引著，也成為了她繼續堅持學溜冰的推動力，不過她並不是希望成為那個人，只希望做個「小跟班」在旁邊看著她做得好就可以了！

隨著一句「不可以只做別人的跟班，要積極成為第一個做到的人」，教練說的這番話令蔡穎怡有所反思。最初只希望做小跟班的她，當在比賽中得到不錯的成績，第一個反應並非替自己高興，而是在乎可否跟大姐姐一起玩，甚至平日努力練習也只是為了可以繼續跟大姐姐一起上課，但聽過教練的這一席話，令蔡穎怡開始明白到做人不應為別人而活，所以就決定要力求進步，努力成為第一個做到的人。

後來教練表示可以試下參加比賽，初時蔡穎怡單單是因為表演比賽可以穿靚裙、化靚妝才去參加，直至在11、12歲時僥倖地贏了第一次分組賽冠軍就頓時發現「原來努力真的會有收穫」、「當努力練習後得到獎又有另一種成功感」，不只是比賽，即使平日練習時完成到一個動作同樣具滿足感，加上旁邊有人一起努力、奮鬥及互相幫助，「很喜歡這種感覺，所以就繼續」。

在11、12歲時僥倖地贏了第一次分組賽冠軍就頓時發現「原來努力真的會有收獲」！（受訪者提供）

從運動中看到最真實的自己

「玩運動才可以見到最真實的自己」，溜冰是可以有一個動作一直都做到，但有一日會突然做不到，蔡穎怡表示當有一些動作做不到時，就會有強烈的挫敗感，甚至會發自己脾氣，她憶述有一次在足球場訓練，試過因為表現不理想而大發脾氣，「把帶去的小凳子掟反了，過了5分鐘只好死死地氣去砌回凳子」，那時候才發現原來自己會發脾氣發得這麼「醜怪」，但這就是最真實的自己。

玩運動才可以見到最真實嘅自己。 蔡穎怡

蔡穎怡認為玩運動才可以見到最真實的自己！（鄭子峰 攝）

曾遭老師體罰狠批 明白到作為老師的影響力 望以生命影響生命

蔡穎怡現在是一位滾軸溜冰教練，對於由甚麼時候開始想以滾軸溜冰作為職業，她表示：「從來都沒有想過，但自自然然就成為了」，由大學時期做小助教到自己開班，一直以來都是有機會就做，沒有怎樣計劃過，但對現在的工作也感到很滿意。

喜歡做老師，喜歡踩Roller，一次過滿足2個願望，像出奇蛋一樣！ 蔡穎怡

蔡穎怡認為一個好教練並不只是懂得教授技巧，而是能為學生提供人生方向，或許是因為蔡穎怡的童年經歷令她認為老師可以對學生影響深遠。蔡穎怡憶述在小學時期曾被老師「兜巴星」，又試過因普通話考試成績不理想，而被老師當住全班同學面前狠批她蠢，就是因為這件事，大大削減了蔡穎怡的自信心，更令她在之後十多年都再也不敢說普通話。

現在為人師長，蔡穎怡就主張為學生給予希望，她經常跟小朋友說：「你一定有地方叻，可能到之後你的強項才會浮現」，令他們覺得自己是可以做到的，而這番話也曾經成功令一位小妹妹由做所有事情都缺乏信心到後來主動想參加比賽，看到這樣也令蔡穎怡倍感安慰，真真正正地做到「以生命影響生命」！

蔡穎怡認為一個好教練並不只是懂得教授技巧，而是能為學生提供人生方向！（鄭子峰 攝）

沒有教練的日子成艱難時刻 失去才會珍惜 珍貴才會更努力

運動員生涯中總不會永遠順境，10年前，教練突然毫無原因地不再教蔡穎怡，當時她感覺就像「孤兒仔」一樣，這段沒有教練的日子也是她滾軸溜冰生涯中最難過的時間！沒有教練，很多事情都要自己計劃，練習時很容易因為覺得自己沒有進步而感到迷失及沮喪，後來靠自己拍下動作，自行檢討與反思，加上自己慢慢調節心態，才開始漸漸好轉起來。

後來，蔡穎怡到了台灣找當地的教練訓練，學到技巧後再回港自己慢慢練習。每年最少去3至5次，甚至試過星期五一放學就去機場，一落機就開始練習，練到星期日晚上，周一早上就乘最早一班航班回港上學。雖然需要舟車勞頓，但蔡穎怡也十分感恩遇到很好的台灣教練，間中就致電給我關心我的練習進度，也令我感到不再孤單！有時候，失去了才會珍惜，珍貴才會更努力！到台灣訓練的時間很難得，學到的技巧也很珍貴，這一點也無形之間成為了蔡穎怡努力練習的動力。

運動員生涯中總不會永遠順境，10年前，教練突然毫無原因地不再教蔡穎怡，當時她感覺就像「孤兒仔」一樣，這段沒有教練的日子也是她滾軸溜冰生涯中最難過的時間！（受訪者提供）

比賽屢獲佳績：只想做得比上次好 樂觀面對逆境從沒放棄念頭

上天總不會辜負努力的人，參加多次比賽，蔡穎怡屢獲佳績，曾獲得35次全港冠軍、全國賽金牌、亞錦賽銅牌等獎項，雖然獲獎無數，但每次參加比賽的心態都是「想做得比上次好」！多次成為全港賽冠軍，蔡穎怡笑言「無人踩咪可以拎冠軍」，但事實上她付出的努力也是有目共睹的！

上天總不會辜負努力的人，參加多次比賽，蔡穎怡屢獲佳績，曾獲得35次全港冠軍、全國賽金牌、亞錦賽銅牌等獎項。（受訪者提供）

從對答之中，不難發現蔡穎怡是一個樂觀的女生。近年，受到疫情影響，很多課堂都被逼取消，變相是沒有收入，提到這段時間怎樣捱過，蔡穎怡表示要靠之前的積蓄，但「還有錢吃飯幾好啊」，她反而很享受放假的時間，還可以自己練習一下。

這些年來，經歷過沒有教練的日子、遇過「樽頸位」的時候，甚至近年受疫情影響導致要面對失業的挑戰，但蔡穎怡從沒有萌生過放棄的念頭，她認為沒有任何人或事可以打敗到一個人，所以更加不可以讓自己打敗自己，人生之中痛苦的路程總比開心的多，但只要捱得過去，將來就會得到更多！

我是一個很固執的人，但另一個說法就是很堅持。 蔡穎怡

痛苦的路程一定比開心的路程多，但不可以因為這樣而打敗了自己。 蔡穎怡