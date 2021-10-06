彈床教練曾暴食150磅自卑棄運動　減肥後自嘲非最靚：學生比我瘦

100種女生｜自愛應是終身學習；無止境追求美，只會失掉自我。彈床運動教練兼營養學家Bobo創立工作室，5年間由蝕錢、數千元月收入至最高峰時期年收入過百萬，又因疫情回落至約50萬年收入，起起跌跌，卻為「興趣變事業」感驕傲。Bobo身高153cm，卻曾是150磅的肉肉女生，自卑放棄運動，用盡極端方法減重，直至月經失調、雙腿膝蓋疼痛、不停復胖才覺醒。現在的她意會到完美與人的慾望一樣沒終點可言，不再盲目追求骨感身形，以均衡飲食與運動維持約115磅，反而活得自在。

攝影：黃舒慧



28歲Bobo曾是150磅的肉肉女生，自卑放棄運動，卻因減肥而再次重新愛上運動，現時她是一名彈床運動教練兼營養學家，更於5年前創立工作室。（黃舒慧攝）

28歲Bobo 5年前於尖沙咀租用工作室，集結一班熱愛運動或有減肥需要的人士一同做hiit、打拳，其後引入彈床，同時為學生度身訂做營養餐單，既是彈床運動教練，也是營養學家，Bobo笑指其實許多學生都比她瘦。

我覺得現在不是最瘦最fit，但我享受體形「有前有後」，能應付做運動的體能。 Bobo

Bobo曾因肉肉身形自我放棄，比別人吃雙倍份量的薄餅，更由好動女生變成零運動。（黃舒慧攝）

讀書時期因肉肉身形受嘲諷 因自卑放棄運動

從小肉肉身形的Bobo，中學時期已擁有「肥波波」、「大波波」等暱稱，偏偏身邊好友均是身形瘦削的女生，男同學分別將她們定義為「象腿」、「筷子腿」，每次Bobo都會一笑置之，但笑容下卻埋藏一份悲傷，回家後都會偷偷哭泣。讀書時間面對情竇初開，Bobo往往因身形肥胖被納入Friend Zone，其中1個暗戀對象更與自己的好友相戀。回憶成長過程，Bobo直言自己永遠都是陪襯品。

Bobo熱愛田徑、跳舞等運動，不過她憶起當時因為運動服將其肉肉身形表露無遺，就連體育堂跑步都被同學賦以奇怪目光對待，於是即使有多熱愛運動也選擇放棄，只在深夜時份獨自到街上跑步。中五時期有著公開試壓力，Bobo開始暴食，甚至將珍珠奶茶當水喝，高峰時試過1日喝掉5杯珍珠奶茶，令體重高達至150磅，當時變胖的她亦由好動女生變成零運動。

肥到那一刻自我放棄，別人吃薄餅，我就吃雙倍薄餅份量。 Bobo

後來大專修讀傳理系，夢想成為主持，卻被老師冷言吐槽，她憶述：

我記得那時老師對我說，如果想要在這行（主持）發展，應該先減肥。 Bobo

曾嘗試極端方法減重 直至浮現體弱問題終醒覺

多年來受盡嘲諷，Bobo決心減走身上脂肪，也希望有朝一日能達至社會標準的瘦削身形，戒碳水化合物、生果餐、果汁減肥法、西袖及青瓜減肥法，甚至外在的壓力襪、在腹部包辣椒，Bobo統統都試過，雖然有一定減肥成效，但不時復胖，包辣椒至腹部皮膚敏感，身體變得虛弱易頭暈，更加試過2個月未有月經；加上Bobo當時發現自己走路時雙腿膝蓋疼痛，才驟覺為了減肥忽略了自身健康，始下定決心求變；但這次不是為了別人，而是為了自己。

我不希望未到30歲，膝蓋就走不到路，我覺得我的人生可以更長。 Bobo

▼▼▼彈床運動教練兼營養學家Bobo曾是150磅的肉肉女生，曾自卑放棄運動，終找回運動樂趣，更變成事業，不再盲目追求骨感身形，反而活得自在，【按圖看】Bobo 150磅身形與現時對比▼▼▼

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重拾運動興趣，將興趣變成事業



Bobo修讀有關營養學的Top-up Degree課程，接觸均衡飲食營養，套用至自己的餐單之中，進食高纖維蔬果、蛋白質食物、碳水化合物，偶爾也吃「垃圾食物」獎勵自己；亦開始做運動，由每日10分鐘家居運動開始，逐步遞增至每日最少30分鐘，笑言：「其實10分鐘就流汗了，因為我多脂肪嘛。」到後來跑步、跟健身教練操練，甚至與同學租用工作室，每星期3晚跑步、做hiit、打拳，期間不知不覺就在3個半月內減掉30磅，健康亦大為改善。

重拾對運動的熱愛以及健康的身心靈後，Bobo一次台灣旅程中無意接觸到彈床運動，經了解過後決定引入香港，由30呎工作室搬到更大空間的地方，高峰時期更有1200呎空間，架起1張又1張的彈床，與學生跟隨音樂節奏跳躍，Bobo回憶：

從前很怕跳舞，總覺得很醜怪，但當我第一次跳上彈床就覺得很自在輕鬆。 Bobo

Bobo認為自己不是最瘦最fit，卻笑言十分滿意自己「有前有後」的體形。（黃舒慧攝）

由自覺羞恥學懂欣賞自己：呢個世界無最靚最瘦

Bobo也沒如從前般盲目追求骨感身形，反而變得自信，只想照顧好自己的身心健康，BMI達標，擁有健美體態即可。或許，無論變到多瘦，都跟不上完美的標準，真實折磨自己的不是旁人目光，而是自卑感。歷過失敗的減肥經歷，Bobo養成了那份接受不完美的勇氣，希望透過工作室與專業，令更多人愛上運動與均衡飲食。

Bobo由創立工作室5年期間，由一開始蝕錢、數千元月收入至最高峰時期年收入過百萬，又因疫情回落至約50萬年收入，起起跌跌，卻為「興趣變事業」感驕傲。（黃舒慧攝）

由蝕錢、數千元月收入至最高峰時期年收入過百萬

5年創業期間，雖然收入歷經大起大落，疫情期間又曾被業主加租，被逼由1200呎空間搬至較細空間，但Bobo深信先守業定能再創高峰，只要繼續以運動與營養學幫助他人已足夠。現在，Bobo星期一至日開班，每日2至3班，每班10至15名學生，工作室亦將於11月擴張，增設中環分店。

至於，大專時期擁有的主持夢，Bobo仍沒放棄，曾參與ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，雖然未有晉身較前的名次，但她確信總有一天會成功達到夢想：「每個人總比想像中更強大！」

我深信從來沒人估到一個喜歡美食的肥妹仔會創業，既是彈床運動教練，又是體重管理的營養學家。 Bobo

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