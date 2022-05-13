繩縛等於色情？女繩縛師無懼做「異類」 　以繩作溝通方式連繫人

女繩縛師｜隨著時代變更，大眾對不同文化逐漸有更多認識和接納，但有些主題在道德框架下仍是禁忌。繩縛藝術在大眾眼中與色情、性虐待畫上等號，成為繩縛師6年多的Rika亦不否認當中涉及情慾成分，但其意義和帶來的影響卻絕不限於此。



繩縛追溯自日本古時，是用於綑綁犯人的「捕繩術」。不過對現今繩縛藝術影響較大的可能是歌舞伎表演，當中故事包含一些虐待女性的情節，及後演變為一種表演藝術。直到現時，講到繩縛大多人都會聯想起AV中，女生被男子性虐待的橋段，對大眾而言，繩縛好像和藝術扯不上關係。然而，繩就像水一樣，可以有不同形態，在人體上交錯重疊，與繩模的姿態結合呈現出美感。「繩綁在身上就可突顯出人體的美」，這正是繩模Ashley願意成為被綁者的其中一個原因。

女繩縛師｜繩綁在身上突顯出人體的美。（拍攝：葉思雅）

打破既有概念 繩縛不受性別所限

一男虐待一女，好像是繩縛固有的設定？「繩縛給大眾的印象是比較男性主導，或者性別定型很嚴重。」然而，Rika成為一個繩縛師，已打破了這個性別定型的概念。Rika遇過為數不少的被綁者，有男有女，情侶一起想被綁的也有，她希望令大眾明白這件事是性別流動的，只要喜歡、從中得到能量，綁與被綁都不受性別所限。

綁與被綁 就是互信

繩縛表演需要有繩縛師專業的技巧、理性的判斷力，才能將繩子和人結合，再搭配音樂或情景呈現。繩縛進行時有一定危險性，到底被綁者會否不適？該如何拿捏程度？開始繩縛前和進行間，Rika十分關注被綁者的狀態，事前細心詢問Ashley的身體狀況，就連她身上有一處小傷口也能發現，格外小心。「我們每次綁之前Rika也會問我最近怎樣、身體怎樣，我覺得綁和被綁的人之間有種很強的信任，那種感覺很吸引。」和Rika甫見面，Ashley就率先坦言睡不夠有點累，Rika亦會對綁繩動作作出相應調整。作為被綁者，Ashley認為不能將所有責任全給綁的人，表達自己也是繩縛帶給她的一個學習。充分和雙向的溝通，就是繩縛師和繩模建立信任的基礙。

女繩縛師｜Rika成為繩縛師6年多。（拍攝：葉思雅）

新時代女性 勇於走自己的路

繩就像一個溝通媒介，Rika曾為一對拍了拖10年、想為生活添火花的情侶進行繩縛，而他們在第11年亦有回去找她，想再去了解伴侶多點。看到別人嘗試接觸繩縛，也從中得到一些好的影響，Rika指這正是她希望將這件事變為職業的原因。縱使外界會視他們這群人為「異類」，Rika卻不痛不癢地說：「標籤是定型不了你的，是你自己怎去定型自己。」或許繩縛在未來仍會是一個次文化，大眾仍然會給予負面的標籤，但作為一個新時代女性，找到自己想做的事、成為自己想成為的人，就是Rika想做並透過繩縛做到的事。