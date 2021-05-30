英國王室｜毋須一見鍾情　威廉與凱特建立在日常點滴的愛情故事

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-30 11:02

4月29日是英國王室劍橋公爵夫人凱特（Kate (Catherine), Duchess of Cambridge）嫁給威廉王子的日子。凱特王妃和威廉王子的結婚紀念日如同她的個性一般低調，或許只有威廉王子（Prince William）與夏洛特公主、喬治與路易王子在家中度過與平常一般的生活。讓我們一起回顧她與威廉王子從相識、戀愛到結婚的浪漫歷程。

聖安德魯斯大學——威廉與凱特的相遇之地

大家都說威廉王子與凱特的愛情，彷彿童話故事一般，但其實是由許多生活片刻交織而成的，他們也並非一見鍾情。2001年，威廉王子與凱特王妃皆進入蘇格蘭的聖安德魯斯大學（The University of St Andrews）就讀藝術史系，遠離了喧囂的倫敦，許多人稱其小鎮為「氣泡」，有著美麗的海灘與高級的設備，與世隔絕的夢幻環境，讓威廉王子第一次能夠體驗平凡人的生活。他也注意到擁有甜美笑容的棕髮女孩，他們說她是「薩利最漂亮的女孩」（薩利為宿舍名），恬靜的她就是之後的凱特王妃。

一件透視洋裝，讓威廉王子另眼相看

在2002年聖安德魯斯大學年度慈善時裝秀上，凱特身穿由Charlotte Todd所設計的透明洋裝禮服，內搭黑色內衣走秀，傳言讓當時僅是好友關係的威廉王子為她的美麗傾倒，加上後來威廉、凱特與三兩好友一同在學校附近租屋，共同經歷平凡日常生活，這些點滴時刻也漸漸堆疊出深厚的感情。

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+ 3 + 3 + 3

分分合合多次，仍不放棄努力

2004年，倆人一同滑雪的照片曝光，記者與大批民眾開始好奇，在威廉王子身邊的美麗女孩到底是誰？戀愛的氛圍席捲了英國，卻在同年迎來殘酷的考驗，這對神仙眷侶經歷了第一次分手，與接下來好幾年的分分合合。有人甚至嘲笑凱特是想飛上枝頭當鳳凰，戲稱她是「待嫁的凱特」（Waity Katie）。當時威廉王子年輕氣盛，加入軍旅後更與凱特聚少離多，不過凱特仍選擇給他喘息的空間，讓這個從小在鎂光燈下成長的男孩，有更多體驗人生的機會。

婚後，威廉王子也在《ITV》的訪談中，承認他與凱特確實曾經產生裂痕而分開，威廉表示，當時他們都還很年輕，兩個人的個性也有所不同，加上都正在找尋自己成長方向，所以也與同齡的其他人一樣，都需要一點空間並且努力磨合。凱特也接著說：「當時（對於分開）我並不是很開心，但實際上那的確讓我成為更堅強的人，這段分開的時期對她而言相當重要。」

戀情長跑8年開花結果，甜蜜婚姻邁入第11年

2010年，倆人走到了戀愛的第9年。威廉王子拿著母親黛安娜王妃的婚戒，向情人兼摯友凱特許下一生的承諾。「我們有著同樣的興趣，在一起的時候很愉快。」回憶起攜手過來的片刻，威廉王子在採訪中這樣說道，也特別稱讚凱特非常有幽默感，讓他的生活擁有更多歡笑。

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2011年4月9日西敏寺大婚，全世界的人都關注了這場世紀婚禮，優雅的平民王妃牽起了王子的手，童話的故事也有了美好的結局。他們的戀愛不是熱烈瘋狂，卻是相處舒服，不是一見傾心，卻是興趣相投，不起眼的回憶交織成長遠深厚的愛情。他們在倫敦奧林匹克運動會相擁、在泰姬瑪哈陵重現戴安娜王妃的經典相片，在賽跑中互相扶持，這些時刻不僅僅是王室的浪漫故事，更是他們甜蜜的生活日常。

2016 年，威廉與凱特的王室印度之旅，威廉王子特地帶愛妻到泰姬瑪哈陵前合影，重現戴安娜王妃1992年在同一個位置拍照的經典畫面。

2021年4月29日迎來兩人結婚10周年，英國王室也釋出最新的甜蜜照片，凱特王妃笑容燦爛，小鳥依人地依偎在威廉王子身邊，幸福滿滿。

威廉王子與凱特王妃2011年的訂婚照及最新甜蜜照片，請點擊放大觀看↓↓↓

喬治王子與夏洛特公主的圖片，請點擊放大觀看↓↓↓

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：從相識、分手到結婚，回顧威廉王子與凱特的戀愛故事與甜蜜瞬間】