英國王室爆料新書｜梅根惹怒查理斯與英女王　罪魁禍首竟是「他」

英國哈里王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan Markle），嫁入王室之後還是秉持美式的平等價值觀，沒辦法完全融入王室最強調的尊卑原則，鬧得與哈里一起卸下王室重要成員身分回美國，與王室間的衝突不斷，心結很深，裂痕難以彌補。



近日將推出的新書《復仇——梅根、哈里與溫莎王族之間的戰爭》（Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors），更直接點破梅根為何讓英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、查理斯王子都不滿的原因，竟是和她的父親托馬斯（Thomas Markle）有關。

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眾所周知，梅根除了與婆家不對盤外，和娘家的關係更惡劣，尤其是父親托馬斯與她的同父異母兄姊們，三不五時在電視訪問中把她罵得狗血淋頭，偏偏總是靠消費她來賺出場費、博版面，讓她也完全不想再跟他們碰面，更甭提化解彼此的恩怨。

《復仇》一書的作者湯姆鮑爾稱梅根婚禮前與托馬斯關係變得很尷尬，托馬斯與狗仔合作設計假偷拍來斂財，被抓包後梅根壓住怒火，還是請他到英國出席自己與哈里的婚禮，托馬斯卻因為捅出大婁子無言見人，三催四請就是不從美國到英國，還說自身要動心臟手術根本趕不過去，也不接梅根的電話，終於把梅根徹底惹毛，再也不和他聯絡。

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但馬可一家怎會放過梅根這隻金雞母？她不想跟他們有牽扯，他們就時常上電視放話砲轟，不管托馬斯還是女兒珊曼莎，總是在訪問時把梅根講得很難聽，結果梅根還視若無睹，她的老爺查理斯王子先受不了了，很想要托馬斯閉嘴，希望梅根好好解決娘家的問題、跟他們和好，讓他們再也不要亂放砲。

湯姆鮑爾稱查理斯真的對托馬斯痛罵梅根感到相當困擾，希望以後再也不要有這種事，特別在電話上與哈里、梅根與英女王母親詳談，要梅根親自到托馬斯在墨西哥的家去與他和解，可是梅根並不想這樣，只好謊稱怎麼樣也聯絡不到父親，加上自身若是到墨西哥一定又更引起媒體包圍，事情就甭想低調解決，為免騷動，暫時無法和父親修補關係。

可惜英王室成員都被外界高度關注，撒謊無法解決問題，更容易被拆穿。查理斯與英女王都對梅根的處理很不接受，彼此間已有裂痕，哈里卻在此時為梅根抱屈，覺得她就是王室慣例中不被公平對待的非長子之妻、因為沒機會當上未來的英國王后，因此王室人員可以不用太在意她的想法，她只能一切配合，要是不願意就是她難搞，哈里愈來愈為她感到生氣，才會鬧出主動要離開英王室的驚世之舉，種下今天和王室間裂縫難補的後果。

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