英國王室爆料新書｜梅根惹怒查理斯與英女王　罪魁禍首竟是「他」

英國哈里王子(Prince Harry)之妻梅根(Meghan Markle),嫁入王室之後還是秉持美式的平等價值觀,沒辦法完全融入王室最強調的尊卑原則,鬧得與哈里一起卸下王室重要成員身分回美國,與王室間的衝突不斷,心結很深,裂痕難以彌補。



近日將推出的新書《復仇——梅根、哈里與溫莎王族之間的戰爭》(Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors),更直接點破梅根為何讓英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)、查理斯王子都不滿的原因,竟是和她的父親托馬斯(Thomas Markle)有關。

眾所周知,梅根除了與婆家不對盤外,和娘家的關係更惡劣,尤其是父親托馬斯與她的同父異母兄姊們,三不五時在電視訪問中把她罵得狗血淋頭,偏偏總是靠消費她來賺出場費、博版面,讓她也完全不想再跟他們碰面,更甭提化解彼此的恩怨。

《復仇》一書的作者湯姆鮑爾稱梅根婚禮前與托馬斯關係變得很尷尬,托馬斯與狗仔合作設計假偷拍來斂財,被抓包後梅根壓住怒火,還是請他到英國出席自己與哈里的婚禮,托馬斯卻因為捅出大婁子無言見人,三催四請就是不從美國到英國,還說自身要動心臟手術根本趕不過去,也不接梅根的電話,終於把梅根徹底惹毛,再也不和他聯絡。

但馬可一家怎會放過梅根這隻金雞母?她不想跟他們有牽扯,他們就時常上電視放話砲轟,不管托馬斯還是女兒珊曼莎,總是在訪問時把梅根講得很難聽,結果梅根還視若無睹,她的老爺查理斯王子先受不了了,很想要托馬斯閉嘴,希望梅根好好解決娘家的問題、跟他們和好,讓他們再也不要亂放砲。

湯姆鮑爾稱查理斯真的對托馬斯痛罵梅根感到相當困擾,希望以後再也不要有這種事,特別在電話上與哈里、梅根與英女王母親詳談,要梅根親自到托馬斯在墨西哥的家去與他和解,可是梅根並不想這樣,只好謊稱怎麼樣也聯絡不到父親,加上自身若是到墨西哥一定又更引起媒體包圍,事情就甭想低調解決,為免騷動,暫時無法和父親修補關係。

可惜英王室成員都被外界高度關注,撒謊無法解決問題,更容易被拆穿。查理斯與英女王都對梅根的處理很不接受,彼此間已有裂痕,哈里卻在此時為梅根抱屈,覺得她就是王室慣例中不被公平對待的非長子之妻、因為沒機會當上未來的英國王后,因此王室人員可以不用太在意她的想法,她只能一切配合,要是不願意就是她難搞,哈里愈來愈為她感到生氣,才會鬧出主動要離開英王室的驚世之舉,種下今天和王室間裂縫難補的後果。

