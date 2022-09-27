細細粒陳嘉佳靠王祖藍提攜入行　因身型限制機會轉型成吃播賺大錢

陳嘉佳（細細粒）自從約滿離巢TVB後，近年在內地發展，轉型成吃播KOL，近日更在廣州開了海味舖榮升老闆娘，一晚的總銷售量總額直逼522萬人民幣（港幣約575萬），細細粒近年直播帶貨成績彪炳，似是賺得盤滿缽滿！原來陳嘉佳由入行做藝人到在內地直播帶貨也是全靠這位伯樂？



陳嘉佳（細細粒）近日更在廣州開了海味舖榮升老闆娘！（抖音@陳嘉佳）

陳嘉佳（細細粒）自從約滿離巢TVB後，近年在內地發展，轉型成吃播KOL！（siupochankakai@IG）

細細粒陳嘉佳靠王祖藍提攜入行 主動搲撈不覺丟臉

現年37歲的陳嘉佳（又稱小寶、細細粒），在入行之前做過鋼琴老師，又做過文員，當時因工作關係接觸到不同的導演，有幸客串電影《矮仔多情》，就這樣拍了人生第一套電影，亦遇上了伯樂王祖藍。

當時王祖藍覺得陳嘉佳演技自然，認為一個沒有學過演戲的女生竟然可以有這樣的表現，所以對她表示欣賞，希望為她給予更多機會。王祖藍邀請了她在「福綠壽」的紅館演唱會中與自己共舞，後來又誠邀她參與TVB劇集《老表，你好嘢！》演出，正式開展了她的演藝之路。

王祖藍邀請陳嘉佳參與TVB劇集《老表，你好嘢！》演出，正式開展了她的演藝之路。（《老表，你好嘢！》劇照）

陳嘉佳在《老表，你好嘢！》中飾演的「細細粒」一角成功令她爆紅，陳嘉佳演技自然及形象入屋，令「細細粒」這名字深入民心，更讓她成功入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳女配角」殊榮。

陳嘉佳靠著自己的努力，在入行頭一、兩年確實得到不少演出機會，在《巴不得媽媽》、《My盛Lady》、《老表》系列等劇集中都見到她的身影，但可惜胖胖身形其實對很多角色都造成局限，令她的拍劇工作越來越少。作為藝人手停口停，陳嘉佳曾經試過2年沒有劇集拍，她甚至要自己主動找工作，問監製有否適合自己的角色。對於「搲撈」的行為，有人會覺得很丟臉，但陳嘉佳就認為如果你真的喜歡這個工作，你就不會覺得丟臉了！

作為藝人手停口停，陳嘉佳曾經試過2年沒有劇集拍，她甚至要自己主動找工作，問監製有否適合自己的角色。（siupochankakai@IG）

始終「花無百日紅」，沒有劇拍的日子，伯樂王祖藍又跟她說：「要不要試下直播？」王祖藍大讚陳嘉佳口才了得，加上又愛吃，認為直播這工作很適合她，就提議她一試，也就是這樣，陳嘉佳開始了她的直播工作，轉型成為吃播KOL！

其他人我不會信，只會全相信他（王祖藍）！ 陳嘉佳

陳嘉佳轉型做吃播日賺7位數

而陳嘉佳的吃播事業發展得頗順利，收入也相當可觀，王祖藍曾在接受傳媒訪問時大爆陳嘉佳試過賣大閘蟹一場有350萬，牛扒都賣了500萬，指她在直播帶貨中賺得盤滿缽滿！雖然她近年長駐內地發展，但有指她每月豪花逾10萬，租住淺水灣豪宅，可見她的直播事業確實是發展得有聲有色！

細細粒陳嘉佳因身型限制機會轉型成吃播賺大錢（siupochankakai@IG）

陳嘉佳不再對愛情有幻想寧努力賺錢：男人對我身型有標籤

至於愛情方面，陳嘉佳坦言37年來只有單戀過男生，但就從來沒拍過拖！她曾在接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時表示曾經有過單戀的對象，雖然沒有跟對方表白，但為對方製造驚喜、吃飯時叫齊他喜歡的食物等舉動通通都做過，但最後對方只當自己是朋友。陳嘉佳坦言對愛情已沒有幻想，「男人一定對我的身材有標籤，我在外表上已經輸了」，所以現在的她寧願用盡時間賺錢工作就算了！

【細細粒陳嘉佳Q&A】