最土女團Sunshine Cindy 4階段減肥法！靠「一種運動」減18.5公斤

【Sunshine Cindy減肥】2015年在內地出道的女團Sunshine當時因為成員的外貌及造型充滿鄉土味而被嘲是「最土女團」，當中成員Cindy因為身型肥胖及大圓臉而不停被網民攻擊外型。不過，7年過去，Cindy竟然由當年的「最土女團」逆襲成歐美風女生，更大方分享她的4階段減肥法，成功由60公斤減至最瘦41.5公斤，激減18.5公斤。



Cindy指，減肥最重要就是要放平心態及正視自己，不要怕減肥進度慢及輕易放棄，努力找到適合自己的方法便可，同時她就分享了自己減肥的4個心態階段：

Sunshine Cindy減肥│需要家人提醒的懵懂階段

一開始Cindy對減肥並沒有什麼自主意識，最高峰曾胖至60公斤，笑言自己當時像充滿氣的氣球，連家人在健康角度都認為Cindy太胖而沒收她的零食，並督促她減肥，當時成功減至56公斤。

Sunshine Cindy減肥│Cindy因為身型肥胖及大圓臉而不停被網民攻擊外型（微博＠Cindy）

Sunshine Cindy減肥│自主減肥的初始階段

在進行拍攝工作時，Cindy不時因為身型太胖而穿不上部分衣服，亦會導致拍攝效果不佳，就連Cindy本人也不太滿意。加上，Cindy的身型一直被網民攻擊，令她坦言有感到不開心，因此令她正視問題，正式開始減肥。在不到一個月的時間，Cindy開始了做普拉提（Pilates），成功再減5公斤，Cindy開心的表示：「上次穿不下的裙子，我穿上了」。

Sunshine Cindy減肥│Cindy竟然由當年的「最土女團」逆襲成歐美風女生（微博＠Cindy）

Sunshine Cindy減肥│有些痛苦的累積經驗階段

長大後Cindy對自己的身材開始有要求，因此經常到健身房做運動，更練出了馬甲線，體重及身材保持得非常穩定。另外，更找了一位魔鬼健身教練，每天三餐都要拍照給教練，嚴格控制食量。

Sunshine Cindy減肥│Cindy練出了馬甲線，體重及身材保持得非常穩定（微博＠Cindy）

Sunshine Cindy減肥│逐漸找到方法的舒適階段

嘗試過不同的減肥方法後，Cindy認為普拉提是最適合自己的運動，開始了普拉提後不僅體重減輕，更令她練出了優美的身型及線條，最瘦的時候體脂率甚至低到警告階段，體重減至41.5公斤，成功激減18.5公斤，Cindy直指：「所有衣服都能買來穿」。

成功減肥後，Cindy表示雖然心態7年間一直在改變，但唯一不變的是她從不討厭自己，以前的自己也是她的一部分，有了她才有現在和未來的自己。

Sunshine Cindy減肥│Cindy認為普拉提是最適合自己的運動（微博＠Cindy）

【Sunshine Cindy Q&A】