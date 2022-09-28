Francfranc新品｜迪士尼公主系列家品$1xx起　茶具、首飾盒必收

Francfranc新品2022｜迪士尼公主深受大人細路歡迎，亦是不少女生最愛的角色！人氣家居品牌 Francfranc 適逢30周年，以迪士尼5位公主作為創作概念，包括有灰姑娘 Cinderella 、艾利奧 Ariel 、貝兒 Belle 、茉莉 Jasmine及樂佩 Rapunzel作為創作概念，帶來一系列的家居飾品，並於9月30日正式公開發售！



Francfranc新品2022｜！人氣家居品牌 Francfranc 適逢30周年，以迪士尼5位公主作為創作概念，帶來一系列的家居飾品！©Disney（Francfranc）

Francfranc新品2022｜灰姑娘 Cinderella

灰姑娘 Cinderella 系列採用了灰姑娘的代表顏色淺藍色，帶來多款柔和精美家品，另外亦把代表性的玻璃鞋設計融合到商品細節之中！女生總是喜歡入手首飾，擁有一個擺滿飾物的首飾盒是不少女生夢寐以求的幻想，推介大家入手灰姑娘系列便攜飾物盒，拉鏈設計帶有玻璃鞋圖案，相信必定能令灰姑娘粉絲們愛不釋手！

Francfranc新品2022｜灰姑娘 Cinderella ©Disney（Francfranc）

Francfranc新品2022｜美人魚公主 艾利奧 Ariel

這系列採用了美人魚公主艾利奧 Ariel 作為設計概念，讓大家擁有猶如置身大海的感覺。推介大家入手艾利奧系列可收納薄紗手提袋，採用了Ariel的主題顏色配合薄紗設計仙氣十足，而且充滿夏日感，適合女生們出遊或短暫外出時使用！

Francfranc新品2022｜美人魚公主 艾利奧 Ariel ©Disney（Francfranc）

Francfranc新品2022｜貝兒 Belle

貝兒 Belle 系列採用了故事中的玫瑰作為設計概念， 在多款產品中都找到玫瑰的影子！貝兒的主題顏色是黃色，一系列以黃色為主色的家品充滿高貴華麗感！貝兒系列凳子以童話故事中被女巫的魔法變成凳子的小狗角色作為主題來設計，精緻的設計相當吸引！

Francfranc新品2022｜貝兒 Belle ©Disney（Francfranc）

Francfranc新品2022｜茉莉 Jasmine

《阿拉丁》茉莉公主的衣飾充滿異國色彩，以茉莉為主題的家品系列亦同樣異國風情洋溢！茉莉系列茶壺的壺身設計參考了故事中的神燈形狀，手柄位置就以猴子角色阿布的尾巴為設計概念，相當精美！在《阿拉丁》故事中，飛毯最具象徵意義，茉莉系列坐地咕𠱸正採用了飛毯為主題，十分值得粉絲們收藏！

Francfranc新品2022｜茉莉 Jasmine ©Disney（Francfranc）

Francfranc新品2022｜長髮公主 樂佩 Rapunzel

長髮公主系列之中採用了樂佩公主的服裝作為設計概念，一系列柔和的紫色家品可愛得來相當優雅！推介入手樂佩系列抱枕，長形抱枕配以繫帶和刺繡的特殊設計，完美貼合長髮公主的主題，相當適合擺放帶沙發或床上作裝飾之用！