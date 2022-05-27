IKEA傢私店｜日店員精選9樣必買家品實用好物　高CP值$9.9即入手

IKEA傢私店｜宜家家居向來深受大眾歡迎，而且大部分的產品性價比十分高，因此不少女生想裝飾一下房間時都會到IKEA尋找家居佈置靈感。近年IKEA在香港都開設幾間新分店，方便了不少。日本曾有節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》訪問了200位日本IKEA店員，經過收集店員的意見，綜合了9款IKEA必買實用好物，最平$9.9就有交易，而且所有好物都可以在香港購買到。



IKEA大部分的產品性價比十分高（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》 截圖）

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IKEA理念建基於一個簡單的想法為了提供大眾能負擔的各式家品。不斷研發集功能、品質、設計與低價於一身的產品，並恪守可持續發展的原則。由設計、採購、包裝、運送以至營運模式，讓更多人締造美好的家居生活，以下會列出節目中提及的9款IKEA宜家家居隱藏好物。

日本節目訪問了200位日本IKEA店員，綜合了9款IKEA必買實用好物。（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》 截圖）

IKEA傢私店｜必買好物 1. OMSORG 鞋抽 HKD$9.9

鞋抽長60厘米，由於鞋抽設計更長，所以不用蹲下，更專為腰痛及年老人士設計使他們方便使用。鞋抽整個都是金屬設計，相當結實。女生有幾天不方便時，都可使用鞋抽就不用蹲下，同時防止弄髒褲子。

IKEA ｜專為腰痛及年老人士設計（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》 截圖）

IKEA ｜必買好物 1. OMSORG 鞋抽 (IKEA官網截圖）

IKEA傢私店｜必買好物 2.DYRGRIP透明玻璃水杯 HKD$24.9

IKEA的水晶玻璃杯有閃亮光澤，乾杯時更會產生悅耳回響，而且擁有像水晶杯的晶瑩光澤，但完全不含鉛。女生在家「煲劇」時或享受「metime 」時難免小酌一杯，水杯不含有害物質，大家就可放心使用。

IKEA ｜透明玻璃水杯保冷兼耐熱（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》 截圖）

IKEA傢私店｜必買好物 3.DYRGRIP透明玻璃水杯 (IKEA官網截圖）

IKEA ｜必買好物 3. VARIERA橘黃色儲物箱 HKD$29.9

女生天生購物狂，家中必定有不少物品，不妨使用IKEA 儲物箱把房間整理得井然有序，使物品一目瞭然，而且包含2個把手位方便拿取。此外塑膠製造圓角設計，更容易清潔。

IKEA傢私店｜讓廚房保持井然有序（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》 截圖）

IKEA傢私店 ｜必買好物 4. VARIERA橘黃色儲物箱 (IKEA官網截圖）

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