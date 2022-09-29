查理絲花朗被要求在男人面前換衣：他們希望我看起來越性感越好

查理絲花朗（Charlize Theron）近日為Netflix即將於10月下旬上架的電影《善惡魔法學院》宣傳，大爆剛剛入行時，曾被荷里活男導演貶低她的實力，更多次試圖改變她在戲中的衣著，希望令她看起來「更想上她」，甚至被要求在一眾男士面前更換衣服試裝，令她感到不滿但又不敢言。



查理絲花朗（Charlize Theron）Netflix 電影《善惡魔法學院》幕後花絮。（IG@charlizeafrica）

娛樂產業與潮流文化環環相扣，公司為了票房、收視、創造話題，往往都會根據社會流行的元素去創作，迎合大眾的口味，然而潮流文化也是透過娛樂產業帶來的作品而衍生出來。過去無論是廣告，還是電影作品，都存在「物化女性」的問題，直到近年來女權的出現，大家開始意識應該停止這種物化女性的做法，也有許多人為女性發聲，甚至訴說自己過去受到的不公平對待。一向以硬朗形象示人的查理絲花朗，就在近日宣傳新電影時，向大家訴說當年被物化的不快經歷。

一向以硬朗形象示人的查理絲花朗 Charlize Theron，向大家訴說當年被物化的不快經歷。（Getty image）

我記得有一部電影，那位男導演一直叫我入房，不斷要求我試穿不同的衣服，顯然地跟我的性別有關，他們希望我能在電影上看起來越性感越好。而當我一開始演戲時，才知道這已經是一種常態。 查理絲花朗（Charlize Theron）

查理絲花朗 Charlize Theron 在2004年成為首位出身南非的奧斯卡獎得主。（Getty image）

首位出身南非的奧斯卡獎得主查理絲花朗 Charlize Theron，拍過不少動作片，以硬朗打女的形象深入民心，不過原來在堅強外表的背後，也曾經有過被男性貶低的經歷。她近日在訪問中透露，在她剛剛入行不久時，因為不斷被男導演要求換造型，令她看上去更上她（f—kable）而不滿，甚至要求她在男人面前換裝，後來更因為「完全無法控制自己在銀幕上的打扮」而成為了她的煩惱。

一些男人會直接叫你在他們面前換衣服試裝，諸如此類的，我真的感到被貶低。當我剛剛出道時，根本沒人會討論這件事的對與錯，大家只說：「這就是你該穿的衣服！」 查理絲花朗（Charlize Theron）

荷里活圈對女性的刻板印象總會在不同的作品中呈現出來，好像金髮、身材好的女性就等同「傻白甜」、女主角是男主角的陪襯品等等，但近年來大眾意識到平權的重要，致力打破這種印象，也改寫了荷里活的男女、甚至是種族、膚色的比例。

兩人曾在《女魔頭》合作，查理絲花朗還憑電影獲得奧斯卡最佳女主角獎。（電影劇照）

在2003年，查理絲花朗拍攝電影《女魔頭》（Monster）時發展，荷里活想她與 Christina Ricci 拍攝一部性感火辣的女同電影，然而導演 Patty Jenkins 則希望電影可以用更細膩的角度呈現出來。於是查理絲花朗成立自己的製片公司 Denver & Delilah，以確保電影能如創作者的想法完成，並不希望因為投資者的主觀角度影響到作品。

我留著鬥士的血，我想創造出一種理想的環境，就像我30年前剛出道時所希望看到的那樣。 查理絲花朗（Charlize Theron）

Netflix 2020年7月上架的一系列新作，以自家製電影《不死軍團》最為觸目，而作為女主角的查理絲花朗更為拍攝而接受多種格鬥技術訓練。（《不死軍團》截圖）

在2020年上架的 Netflix 電影《不死軍團》（the Old Guard），也是查理絲花朗的製作公司所負責，她更將台前幕後的比例提升至85%，她坦言：「我做的事不完全都是正確的，但我很清楚要從大局出發，也會不斷地反思『這是不是我們能做到最好的程度？』」

對我來說，在家暴這種環境中長大會對人的一生都有影響。 查理絲花朗（Charlize Theron）

查理絲花朗過去也曾經公開悲慘童年，她在2019年宣傳電影《爆炸性醜聞》（Bombshell）中，大爆曾目睹母親對父親開槍。出生在南非的查理絲花朗從小在約翰內斯堡附近的農場長大，成長以來慘遭酗酒父親的暴力對待，後來一次喝醉了的父親拿著槍走入家門，母親與她即時躲在房內，但父親竟朝向房門開槍3發，後來母親為了自衛打死父親。因此查理絲花朗長大後，用自身的影響力為受家暴的兒童及婦女發聲，也參與了許多公益活動，擔任聯合國和平使者。