64歲莎朗史東分享比堅尼照公開凍齡秘密！悲慘經歷成就更美好的她

64歲莎朗史東（Sharon Stone）當年憑著《本能》（Basic Instinct）而成為一代女神，早前她上載了一張性感的泳衣照，僅用毛巾遮蓋著身體一部分，露出胸部輪廓。仍然充滿自信的莎朗史東，擁有令人羨慕的身材，隨著年齡增長下她卻愈見個人魅力，令人驚嘆不已到底她是如何保持「年輕」？



早前莎朗史東上載了一張性感的泳衣照，僅用毛巾遮蓋著身體一部分，露出胸部輪廓。（IG@sharonstone）

不求凍齡、變老是我的目標！ 莎朗史東（Sharon Stone）

莎朗史東在今年7月於社交平台Instagram上分享一張比堅尼照，已經64歲的她仍然擁有苗條身材，令不少女生羨慕不已，也令很多人好奇她的凍齡秘訣，不過所謂心態決定境界，莎朗史東從來沒有要求自己「重拾年輕」，也沒有特別的凍齡方法，反而她一直深信「變老是何其幸運的一件事」，至今仍然不畏年齡的增長原來是有原因。

莎朗史東不畏年老，再公開比基尼照。（IG@sharonstone）

莎朗史東曾歷腦中風 悟年齡增長不再可怕

在2001年，莎朗史東曾因為腦中風（蜘蛛膜下腔出血），失去說話及走路能力，當時醫生告知她只有5%的存活率，最後她幸運地逃出鬼門關，經歷了3年的努力，她終於重拾過去的生活，重新學習說話、閱讀、寫字、走路等等，也讓她明白年齡增長並不可怕，反而應該要好好珍惜「變老」，而且沒有什麼比起「健康」更為重要，並用自身的影響力，身體力行告訴大眾不用害怕年老，因為在年齡增長，人生閱歷會愈來愈豐富，也會累積一定的智慧。

莎朗史東身體力行告訴大眾不用害怕年老。（IG@sharonstone）

相信我，變老不是一件壞事，我選擇了變老，變老是我人生最重要的目標。 莎朗史東（Sharon Stone）

相信就算沒有看過這部電影的人都會記得莎朗史東這經典畫面。（《本能》劇照）

被喻為一代性感女星的莎朗史東，在1992年憑《本能》（Basic Instinct）成為荷里活灸手可熱的演員。在2021年3月，莎朗史東曾推出回憶錄《The Beauty of Living Twice》，重提當年令她一舉成名的電影，她大爆當年導演 Paul Verhoeven 在開機拍攝前才要求她脫下內褲，曾向她一度保證不會拍到什麼，結果她看作品初剪後才知道自己被騙，雖然她曾經想過要發出禁令，但後來她卻因為不敢發聲，也不知是非黑白，選擇用另一個理因去說服自己：「我相信這個決定是正確的，而且是我自己脫下內褲的。」

莎朗史東 Sharon Stone（Getty Image）

莎朗史東自傳揭悲慘童年 曾慘遭外公長期性侵

如今充滿自信的莎朗史東，曾在自傳中首度公開其悲慘童年，她透露自己和妹妹曾慘遭外公長期性侵，外婆更是事件的幫兇，將她們兩姊妹困在房內，任由外公對其下手，當時因為太年幼，不懂反抗。事件一直到莎朗史東上中學，外公去世後，才真正結束。她憶述外公過世後的畫面：「我戳了他一下，我內心說了一句『他終於死了』，心生一股詭異的滿足感湧上來，很像被一噸重的冰打到。我當時看著身旁只有 11 歲的妹妹，大家都明白，終於這一切都可以結束了。」

莎朗史東曾在 GQ Men Of The Year Award 2019 重現當年名場面。（Getty Image）

好不容易走出性侵的陰霾，莎朗史東踏入荷里活影圈，雖然她一舉成名，但她仍然面對不少挑戰。身為90年代的性感女星， 莎朗史東對於荷里活經常物化女性、性別歧視深同感受。她曾在訪問中透露，她曾被一位男導演要求坐他的大腿，但當時莎朗史東卻反問：「你會叫湯漢斯（Tom Hanks）坐你的大腿嗎？」而且當年荷里活男女演員的酬金比例極不公平，單是她成名的作品《本能》，男主角可以獲 1400 萬美元，但她卻只有50萬美金。

莎朗史東一生經歷過不少難關，憑著勇氣一一克服。（IG@sharonstone）

除了荷里活影圈之外，在日常生活中她也不時面對被物化的事件。在 2001 年莎朗史東除了腦中風之外，同年她也發現自己胸部有顆良性的腫瘤，需要入院切除，但當時醫生在未經同意之外，卻私自為她做了隆胸手術，更向她表明：「這與妳的臀部更配。」事件令她相信憤怒：「他在未經我同意的情況下，改變我的身體，只是因為他覺得我會因為有更好及更大的胸而變得更靚。」