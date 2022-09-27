費達拿退役｜相戀廿載靠妻子Mirka走出低潮：每日醒來仍感幸福

費達拿退役｜41歲的網球前世界「一哥」費達拿 (Roger Federer) 在今個星期的利華盃上，完成「最後探戈」後高掛球拍，在球場上與亦敵亦友「泥地王」拿度（Rafael Nadal）出戰雙打，上演最後的告別戰，雖然以盤數1：2落敗，但費達拿坦言無憾，而且更與拿度數度掩面哭泣，場面令不少粉絲，甚至是沒有留意網球的大眾都為之動容，大家都不捨費達拿。這位冠軍級運動員除了其職業生涯、對網球的態度值得學習之外，他背後其實還有個女人，一直默默地支持他，讓他可以不顧一切地追夢。



費達拿 (Roger Federer) 與亦敵亦友「泥地王」拿度（Rafael Nadal）出戰雙打，上演最後的告別戰。（Gettyimage）

帶著背傷和膝傷的費達拿，曾以37歲高齡下奪得第20個大滿貫冠軍，創下歷史紀錄，也是首位男球員奪得20個大滿貫。原來令仔成功男人的真正原因，是因為背後有一個女人默默地支持他，守護且導促他實現夢想。

費達拿仍然很感激太太對他的付出。（Gettyimage）

費達拿也曾經公開地向太太發表愛的宣言，他在訪問中曾提及在2013至2016年經歷低潮時，太太 Mirka Federer一直都支持他：「我記得好像在一頓晚餐裡我們坐在寧靜的角落。我不記得，是我問她應否停下來，還是她認為我仍然能贏出。但她當時對我說，如果我想繼續比賽，感覺良好的話，她看不出我不能擊敗對手的理由。」這番說話也鼓勵費達拿繼續去追夢，最後成功奪得第20個大滿貫冠軍。

認識 Mirka之後，就再無法獨自入睡。我每天醒來看見老婆，那一天就感到好幸福。 費達拿 Roger Federer

Mirka Federer曾經是瑞士前職業網球選手（Gettyimage）

現年44歲的 Mirka Federer 是瑞士前職業網球選手，曾在世界排名第70位。在2000年時，21歲的她與18歲的費達拿在參加悉尼奧運會上火速撻著。Mirka 曾在訪問中透露，當年還是大男孩的費達拿，因為經常在訓練時高歌而被教練趕出訓練場地，但個性沉穩的她卻因為對方的大男孩性格而被吸引，更承認與費達拿是一吻定情。

Mirka Federer將夢想寄付在費達拿身上。（Gettyimage）

後來2002年，二人更一同出戰賀文盃（Hopman Cup）。可惜 Mirka 因為筋腱撕裂，最後被逼放棄網球，但她沒有放棄夢想，並將夢想寄付在費達拿身上。

費達拿除了在網球生涯屢次打破記錄外，還是難得的零緋聞運動員。身為冠軍級人馬，相信總會吸引到很多狂風浪蝶，但他選擇與 Mirka 愛得平淡，相戀超過廿載，而且他也多次深情地向另一半公開示愛，也不時看到 Mirka 帶著兒女一同現身支持老公的每一場賽事。在2017年當費達拿奪得他第19個大滿貫時，他雙眼定睛看著妻子 Mirka 及兩對超可愛的雙胞胎流出他的男兒淚。

全世界都以為我最好，其實在我眼中，Mirka才是最好的。 費達拿 Roger Federer

Mirka為費達拿生了4個可愛孩兒。（Gettyimage）

為費達拿生了4個可愛孩兒的 Mirka，身材難免走樣，有人更曾經批評 Mirka 配不上這位世界頂尖的運動員。不過在費達拿眼中，Mirka就是全世界最美的女人。在Mirka年輕時曾有傳一位財力雄厚的杜拜王子熱烈地追求她，更去到談婚論嫁的地步，而當時只差一步就可以享盡榮華富貴，但卻被要求放棄網球。Mirka 最後都是選擇了網球，也選擇了跟她一樣熱愛網球的費達拿作為終身伴侶。

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網球是一項艱鉅的運動，是沒有平局的，可是如果要有的話，我希望我的對手是Mirka，我願意跟她分享我的勝利。 費達拿 Roger Federer

早在費達拿只有18歲，未成功之前，Mirka 已經一直默默地支持他，二人一起走過20多年，經歷了不少風風雨雨，但費達拿仍然感激對方的付出，並僅記對方在他還是無名小卒，已經陪伴著對方，費達拿也曾經透露在他職業生涯最巓峰的時期，並沒有一個固定教練，而陪著他每日訓練5-6小時的，就是老婆 Mirka 。

老婆 Mirka 也是費達拿的經理人、個人助理。（Gettyimage）

Mirka 也是費達拿的經理人、個人助理，全天候照顧著他，為他打點一切，也為他好好打理家庭，才能費達拿無顧地追求夢想。雖然過去曾有瑞士記者出書大爆費達拿不讓老婆接受傳媒訪問，但其實私底下是老婆奴的他，很多人生大事都會讓老婆做決定，也不希望老婆及家人受到傳媒的追訪，才會做出如此貼心的行為。

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雖然不少球迷的對於費達拿的退役感到不捨，但相信大家都仍然會示他為榜樣，除了他堅毅不屈地追夢之外，還有他絕不忘本的個性。