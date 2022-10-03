日女熱愛娃娃裝曾相親12次同1原因遭拒　難棄公主裙原因惹哭眾人

其實每種風格各有特色，都應該給予尊重。日本Lolita風格曾一度掀起熱潮，有名日本女生大愛Lolita風格，基本上一年365日都穿著Lolita風格的服裝，走在街上成為眾人焦點，最驚人的是她有一張超級童顏的容貌。明明有一張姣好外貌及可愛打扮，理論上追求者應該多不勝數，相親多達12次卻因「同一樣原因」慘遭拒絕。



日女熱愛Lolita風 一年365日都貫切始終

現年39歲有「日本第一lo娘」之稱的青木美莎子，她懶得旁人目光天天都一身Lolita風，各式各類的蕾絲裙、雪糕裙，務求把自己打扮成為一個公主。即使到雪山還是行山等戶外活動，她依舊貫切始終穿上Lolita服裝，最重要是每天出門衣服幾乎不會重複。

日女熱愛Lolita風 一年365日都貫切始終（ig@misakoaoki）

要做到天天穿搭不重複，可想而知她家中的衣服及衣櫃空間有多麼大。青木美莎子曾公開自己的衣帽間，衣櫃大到如3間房間的大小，內裏滿裝超過500套Lolita裙、50多對搭配的鞋子，且有各種的可愛帽子、頭飾等飾品。她本人亦曾計算過，總額幾乎已花上超過2000萬日元（港幣約110萬）在Lolita裝上了。

青木美莎子曾公開自己的衣帽間，衣櫃大到如3間房間的大小。（ig@misakoaoki）

「反差」讓網民大感驚訝

不過熱愛Lolita風的青木美莎子，原來平日工作跟Lolita毫無關係，兩者完全一點都不沾邊。青木美莎子是一名專業護士，而且亦曾獲得國家多個資格的認證，其反差讓一眾網民對此大感驚訝。

不過熱愛Lolita風的青木美莎子，原來平日工作跟Lolita毫無關係。（ig@misakoaoki）

Lolita裝背後原因惹哭眾人

其實讓她如此熱愛Lolita風，背後原因惹哭眾人。原來青木美莎子自小自卑，直到17歲偶然成為雜誌的模特兒。她表示自己自小對於體型、皮膚都沒有信心，讀書時間更是班中的「透明人」。自從穿上Lolita裝後，不但變得有自信，而且戰勝了那個「弱小又焦慮的自己」，此後她就愛上Lolita風格。隨後她把喜歡Lolita的人都聚集在一起，並成立了日本首個Lolita協會。

其實讓她如此熱愛Lolita風，背後原因惹哭眾人。原來青木美莎子自小自卑。（ig@misakoaoki）

日本首個Lolita協會（ig@misakoaoki）

相親12次「同一原因」慘遭拒

如今39歲的青木美莎子依然未婚，但不斷努力尋覓自己的真命天子。不過她曾參加多達12次的相親，男方都因不喜歡她的Lolita裝扮而拒絕她，更露出不屑的表情，並勸說她及早放棄其裝扮，但青木美莎子直接表示：「我是不會放棄的！」。

如今39歲的青木美莎子依然未婚，但不繼努力尋覓自己的真命天子。（ig@misakoaoki）

不過她曾參加多達12次的相親，男方都因不喜歡她的Lolita裝扮而拒絕。（ig@misakoaoki）

不論男女都有穿搭自由，不解世上有人思想依然守舊。儘管難以接受他人的風格，但亦不能阻止他人的喜好。完全感受到青木美莎子熱愛Lolita風格的心，別人的一言一語毫無動搖她的心。被拒又如何，若果別人的喜好連基本尊重都沒有，又無法接受，在一起也不幸福及快樂，但願青木美莎子能找到愛她一切的人。