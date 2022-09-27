47歲丘凱敏久違露面零走樣！忠於自己甘願棄多年情　不願受委屈

【丘凱敏｜凍齡美魔女】90年代娛樂圈盛產不少美女，而當中女星不是已成為人妻，就是淡出演藝圈，丘凱敏（Anna）正是其中一位。日前，宣萱於個人社交平台上傳了三張跟鄭裕玲（DoDo）、顧紀筠、吳美珩、劉曉彤及丘凱敏的合照，更寫道：「最是期待這個相聚！少說已經有十年！但我們仍然健康美麗，正能量！」相中看到久違露面的丘凱敏，讓不少網民大感驚喜。



（IG@annayau123）

47歲丘凱敏久違露面 凍齡有術保養得宜

現年47歲的丘凱敏（Anna）自婚後漸漸淡出幕前，在合照可見她跟昔日完全零分別，依然是皮膚白皙且臉尖尖的氣質美人，獲不少網民讚她凍齡有術及保養得宜。丘凱敏入行初期擔任電台節目主持，其後加入大台主要擔任各大的電視節目主持人，亦主持多個大騷如：《星光熠熠耀保良》、《慈善星輝仁濟夜》及《香港先生選舉》等等，是當年大台有名的金牌司儀之一。2012年自嫁給圈外老公黎先生後，漸漸淡出幕前安心成為一位全職太太。

【丘凱敏｜凍齡美魔女】47歲丘凱敏久違露面，凍齡有術保養得宜。（IG@annayau123）

【丘凱敏｜凍齡美魔女】宣萱於個人社交平台上傳了三張跟鄭裕玲（DoDo）、顧紀筠、吳美珩、劉曉彤及丘凱敏的合照。（IG@annayau123）

丘凱敏曾跟「御用有錢人」黃子雄有段情

丘凱敏早年接受訪問大談自己的戀愛觀，她曾經跟大台「御用有錢人」黃子雄有過一段情，當年二人更一同於加拿大維多利亞置業，當時外界有傳丘凱敏苦戀多年終分手收場。不過提及跟黃子雄昔日情，丘凱敏認為事過情遷，重要是活在當下，眼中的事才是最重要。曾坦言自己跟丈夫都十分喜歡小朋友，但她對此沒有強求，認為所有事都聽天由命順其自然。

【丘凱敏｜凍齡美魔女】丘凱敏曾跟「御用有錢人」黃子雄有段情（YOUTUBE@香港貿發局）

丘凱敏忠於自己棄多年情 不願自己受委屈

過往訪問曾憶述自己跟交往多年的男友，最後終決定放棄那段發展多年的感情。女生相比男生會更難放棄一段發展多年的感情，特別是兩人已到了談婚論嫁的地步，如果分手後再重新找伴侶，也許因為年齡漸增長，已經不再年輕，令女生卻步，因而讓不少女生明知身邊的伴侶「不是對的人」，也選擇執意堅持。

但是丘凱敏並不認同，她認為現時新一代女生都可以獨立自主，與其找一個不合適的伴侶，令自己不停受苦，倒不如忠於自己去找個自己喜歡的人。

三十歲不能想像童話般的戀愛，期待有位白馬王子出現，但一定要忠於自己找個自己喜歡的人。 丘凱敏

【丘凱敏｜凍齡美魔女】丘凱敏忠於自己棄多年情 不願自己受委屈（NowTV《女皇駕到II》）

一跡象顯示他就是「對的人」

丘凱敏當時跟前度分手後，曾一度認為自己無法再找到一個自己喜歡的人，有種「打定輸數」的準備。不過當遇上丈夫黎先生後，不敢想像世上會有一個如此疼愛自己的人。丈夫不斷做一些令她感動的行為，使她安心把自己終生付託給他，成為了她生活中的小確幸。在丘凱敏眼中結婚不等於人生會更完整，反而能夠找到一個對的人才是最重要，跟對方一起那種開心會自然流露出來，遇上對的人會有那種發自內心的喜悅。不過丘凱敏提醒單身女生，別不甘寂寞而胡亂找伴侶。

女人一愛上來就很愛，一不愛就很難回頭。 丘凱敏

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【丘凱敏 Q&A】