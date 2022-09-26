香港小姐2022｜林鈺洧奪冠惹爭議！歷屆冠軍因外貌遭批以實力反擊

【香港小姐2022｜林鈺洧】TVB一年一度《2022香港小姐競選決賽》昨晚（25日）結果終於出爐，今屆香港小姐由林鈺洧爆冷奪得冠軍，許子萱及梁超怡則分別獲得亞軍及季軍，結果讓一眾觀眾「大趺眼鏡」賽前不少大熱佳麗分別都大熱倒灶。而林鈺洧在整體表現被網民指未算出色，但卻仍能打動評審，成功登上冠軍寶座。



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其實歷屆香港小姐的冠軍佳麗都受到外界的質疑，不少人都直指她們未有資格登上冠軍寶座，有部分佳麗更多年來一直受到外界攻擊外貌，但其實港姐的宗旨是「美貌與智慧並重」，有時候外貌非等於一切，經過一眾評審選出來，當中絕對有箇中原因。今天就跟大家回顧一下歷屆最受爭議冠軍佳麗，位位佳麗由昔日遭受狠批，憑著多年努力改變了外界的看法，一同看看究竟吧！

香港小姐2022｜歷屆香港小姐回顧 受到外界質疑最受爭議冠軍佳麗

1. 2022年香港小姐冠軍 林鈺洧



今屆香港小姐由林鈺洧爆冷奪得冠軍，由於林鈺洧作為星二代出身，再加上她的表現對比其他佳麗之下未算最出色及亮眼，且外觀並不標青，因此一宣布她奪冠後即引來網民質疑有造馬成分。之後有網民更翻出她以往具爭議的言論，直認自己有五個性伴，種種爭議情況下，令不少網民都認為林鈺洧有損港姐「美貌與智慧並重」的宗旨。平心而論林鈺洧才剛肩負起港姐使命不足一天，不如大家一同觀察下林鈺洧的表現再下定論吧！

【香港小姐2022】2022年香港小姐冠軍 林鈺洧(葉志明攝)

2. 1983年香港小姐冠軍 楊雪儀



回到1983年，當年《1983年香港小姐競選》冠軍由楊雪儀奪得，而亞軍則由影后張曼玉奪得。當年賽前外界都視張曼玉為大熱人選，甚至認為冠軍寶座正是她的「囊中之物」，殊不知賽果出人意表。楊雪儀憑高等學歷及精通五國語言成功擊敗一眾佳麗兼力壓張曼玉登上冠軍寶座，不過當年不少人都認為她是80年代「最醜港姐之一」，其後楊雪儀入行拍攝多部經典劇集，人氣曾一度超越張曼玉。

【香港小姐2022】1983年香港小姐冠軍 楊雪儀（TVB《1983年香港小姐競選》截圖）

【香港小姐2022】當年賽前外界都視張曼玉為大熱人選，甚至認為冠軍寶座正是她的「囊中之物」。（youtube@myTV SUPER截圖）

雖則當年力壓張曼玉奪冠風光一時，不過其後楊雪儀漸漸淡出影壇。如今卻遠遠不及張曼玉，甚至如同人間蒸發一樣，一直沒有相關她的任何消息。不過人各有志，誰說一定要在演藝圈發展才稱得上成功。

3. 1993年香港小姐冠軍 莫可欣



《1993年香港小姐競選》又是最具爭議的一屆，當年港姐冠軍由莫可欣爆冷當選，跟郭可盈、林麗薇和余少寶等人同屆，位位都是女神級。莫可欣最終奪冠，一度被外界封為「最醜港姐」。

【香港小姐2022】1993年香港小姐冠軍 莫可欣（youtube@myTV SUPER截圖）

雖則她外貌不算出眾，但她擁有高學歷，精通粵語、國語、英語、法語、德語等多國語言，又出身於瑞士著名學府Allgemeine Gewerbeschule Basel。入行後曾參與不少大台劇集《Catwalk俏佳人》、《刑事偵緝檔案2》、《900重案追蹤》、《陀槍師姐》，不過演藝事業未如理想，之後莫可欣另尋出路，退出演藝圈後曾任職建築物公司大老闆助手、又曾做過形象顧問、紅酒代理、公關等，現時更投資開設兒童工作坊。

【香港小姐2022】莫可欣外貌不算出眾，但她擁有高學歷，精通粵語、國語、英語、法語、德語多國語言，又出身於瑞士著名學府Allgemeine Gewerbeschule Basel。（Youtube@TVB USA Official）

其後莫可欣嫁給方中信，誕下一女，一家三口生活美滿。或許在外界眼中莫可欣對比歷屆佳麗外貌稱不上標準美女，但她聰明才智及高學歷絕對不失港姐之名，完美做到「美貌與智慧並重」的宗旨。

4. 2007年香港小姐冠軍 張嘉兒



張嘉兒當年參選《2007香港小姐競選》而加入TVB，由參選期間一直被外界封為「闊面港姐」，並未看好她，最終張嘉兒竟爆冷奪冠擊敗同屆的熱門佳麗王君馨、黃智雯、趙希洛等人，期後張嘉兒再下一城奪得溫哥華華裔小姐的「神采飛揚獎」以及國際中華小姐競選亞軍。雖則張嘉兒憑著出色的表現在選美之路獲得大成功，惟卻沒有得到大眾的祝福。不但被大眾指她是「最醜港姐」，當年討論區2 channel（2ch）亦有日本網民以「史上最差的香港小姐」為題發帖文直批張嘉兒，使她一開始的星途不順利及充滿荊棘。

【香港小姐2022】2007年香港小姐冠軍 張嘉兒（VCG）

張嘉兒加入大台後因外貌而備受攻擊，一直被網民評為「豬扒港姐」，加上她多年間演藝之路並沒有任何代表作。直至劇集《陀槍師姐2021》中張嘉兒終於吐氣揚眉，劇中她飾演主角宣萱（飾「戴安娜」）的身邊好姊妹（飾「翁珠迪」）在旁為她出主意，播出後不少人都大讚張嘉兒演得自然及變靚：「冇見咁耐，靚咗咁多！」不過張嘉兒結婚成為人妻後，漸漸淡出演藝圈，在家相夫教子，做一名幸福少奶奶，同時積極發展個人事業及經營她的個人頻道。

【香港小姐2022】張嘉兒絕對無毀港姐之名，真正做到美貌與智慧並重。（IG＠misskayicheung）

5. 2017年香港小姐冠軍 雷莊𠒇



直到近年最大爭議莫過於《2017香港小姐競選》，當年TVB以記名投票方法決定被淘汰的佳麗，被網民批此做法欠嚴謹，最終雷莊𠒇（Juliette）憑著鄭裕玲（Do姐）的關鍵一票擊敗何依婷當選冠軍，馬上便引起網民爭議直指賽果有造馬成分，更有網民指「鄭裕玲代表一切」等等。競選結束後，雷莊𠒇負評「一單未完一單又起」，且她一直遭受網民評為最醜樣香港小姐，又嘲笑她跟「哨牙球星」蘇亞雷斯撞樣。

【香港小姐2022】2017年香港小姐冠軍 雷莊兒（IG@juliettelouie）

卸任後即離港返回加拿大發展，雷莊𠒇本人亦曾表示香港節奏不太適合自己，但她不會因此放棄演員夢，曾揚言會進軍荷李活展開她的演藝生涯。不時於她的個人社交平台看到她的個人生活，她經常大秀火辣個人照，而且生活相當寫意。早前，她更再接再勵，參加了一個「Miss Face of Humanity 2022」為名的選美比賽，雷莊𠒇繼港姐及中華小姐再度代表香港出賽登上選美舞台。

【香港小姐2022】雷莊𠒇繼港姐及中華小姐再度代表香港出賽登上選美舞台。 （IG@juliettelouie）

其實參加選美比賽是一個十分勇敢的行動，要明白天外有天的道理，比自己外貌出眾的人世上多的是，但到底「美」的定義是什麼？港姐向來的以「美貌與智慧並重」為宗旨，所謂的「美貌」非指必須擁有美麗動人的外貌，而是完美的結合了內在與外在美。每個女生都美得獨一無二，「最醜港姐」的標籤未免太過膚淺，以上幾位曾被封上「最醜」之名，但位位都具有個人特色，而且她們都擁有自身長處、獨有氣質兼聰穎智慧，這不就是「美貌與智慧並重的代表嗎？