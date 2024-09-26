Tiffany Blue Box Cafe全新早午餐 必食經典雞蛋杯、新餐肉拿破崙

下午茶推薦2024｜英式三層架下午茶一向都是不少女生與閨蜜聚會的熱門選擇，尖沙咀的The Tiffany Blue Box Cafe，早前就推出早午茶，從《Breakfast at Tiffany's》中擷取靈感，精心準備經典早午餐的美點，包括魚子醬、鵝肝和燻肉等，不但美味，而且賣相亦十分吸引，適合女生打卡「呃Like」。



Tiffany & Co.的The Tiffany Blue Box Cafe以全店都是Tiffany Blue環境及餐具而聞名，一向都吸引不少女生光顧打卡。早前，餐廳就推出了全新早午餐《Breakfast at Tiffany’s》，餐具採用全新特別打造的銀器，而在充滿典雅設計的兩層架上，亦放滿以時令食材入饌賣相別緻的鹹甜點，十分吸引。

The Tiffany Blue Box Cafe推出了全新早午餐《Breakfast at Tiffany’s》。(品牌提供)

鹹點方面，最吸睛的有Tiffany’s雞蛋杯，復刻紐約第五大道的Blue Box Cafe其中一道佳餚，主廚團隊亦將魚子醬加入鵝肝及鮮甜的櫻花蝦蒸蛋，使味道更有豐富的層次。雞蛋杯旁的迷你煙燻牛肉吐司，亦是經典的口味，糅合煙燻牛肉與黑松露蛋黃醬，令味道昇華。有別傳統，拿破崙轉用新餐肉打造，鬆脆酥皮配搭Omnipork新餐肉及蛋沙律，打造更健康的素食選擇。另外還有自家製穀物杯，選用高人氣品牌OATSIDE燕麥奶，以烘烤製程增強燕麥特有的麥芽與堅果香氣，助整體更具味覺享受。

烘培師團隊亦特別烘培出獨特口感和風味的酸種麵包，使用上盛的天然酵母，製出3款味道選擇，包括旋風滑蛋上放滿松露片的松露旋風蛋開放式吐司，當中的白汁雞皇充滿奶油香；煙三文魚配牛油果開放式吐司在麵包塗上絲滑的牛油果慕絲，再以切片牛油果配搭煙三文魚，口感豐富且鮮味十足；太陽蛋芝士蘑菇開放式吐司結合了炒蘑菇和菠菜，再加上融化的巴馬臣芝士、濃郁的蘑菇醬和太陽蛋，為整個開放式吐司增添層次感，散發誘人的香氣。

早午餐《Breakfast at Tiffany’s》可選配指定咖啡、茶或橙汁，以及HK$78式以下飲品。亦可以加 $280 無限暢飲香檳。

早午餐《Breakfast at Tiffany’s》可選配指定咖啡、茶或橙汁，以及HK$78式以下飲品。(品牌提供)

早午餐《Breakfast at Tiffany’s》詳情

透過《01空間》預訂，首50位客人可以加購價HK$408購入chocolate bonbons禮盒

地址：香港九龍尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

供應時間：星期五至星期日及公眾假期上午11時至下午2時

價錢：HK$258 (一位) 或 HK$488(兩位)，另收加一服務費

