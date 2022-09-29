消費券2022│3大名牌、美妝消費券優惠　送高達$4,000現金券

【消費券優惠2022】第二期政府$5,000電子消費券將於10月1日發放餘下的$3,000，不少商場、商戶都推出新一輪的消費券。當中東涌Outlet東薈城名店倉、SOGO祟光百貨都推出購物禮券優惠，最高達$4,000禮券。另外，朗豪坊亦推出低至55折的美妝優惠，想Shopping的女生記得把握以下3大消費券優惠。



消費券優惠2022│東涌東薈城名店倉

東涌Outlet一直都吸引不少女生掃名牌，由即日起至10月18日，東薈城名店倉CLUB CG 會員可享限定消費券優惠。當中，會員消費滿指定金額即可換領高達$300現金券，以渣打國泰Mastercard消費可再獲高達額外$300現金券，即最高共可獲$600現金券。現金券並無消費門檻要求，只需於指定商戶購物即可費當現金使用。

消費券優惠2022│東涌東薈城名店倉現金券換領詳情（東薈城名店倉）

另外，東薈城名店倉更於網店推出低至6折的商戶電子現金券，總值超過$100萬。當中包括餐飲食肆、時裝配飾、美妝護膚、運動休閒等12個品牌，女生可以先購買電子現金券再憑券購物，變相可再享折上折優惠。所有商戶電子現金券先到先得，數量有限，售完即止。

消費券優惠2022│東薈城名店倉更於網店推出低至6折的商戶電子現金券（東薈城名店倉）

消費券優惠2022│SOGO祟光百貨

除了東薈城名店倉，SOGO祟光百貨亦因應消費券派發推出現金券獎賞。9月21日至10月9日期間，於店內消費每滿$800即可獲贈$80購物現金券，每人每日或每單一發票最多可換領現金券50張，即最高可換領高達$4,000的購物現金券。

SOGO祟光百貨網店同樣有優惠，於網店買滿$1,400輸入優惠碼【AUTUMN80】，即享$80折扣；買滿$2,400，輸入優惠碼【AUTUMN150】，即享$150折扣。

消費券優惠2022│SOGO祟光百貨（SOGO）

消費券優惠2022│朗豪坊

朗豪坊於9月29日至10月16日推出LANGHAM BEAUTY FEST美妝優惠，超過280款獨家美妝護膚套裝低至24折發售，例如M.A.C LIGHTFUL C + 防曬底霜霧鏡粉底組合由$2,259減至$672、IPSA水潤修復Recipe套裝由$1,680減至$965就可以入手，是美妝控的掃貨好時機。

▼▼▼【按圖看】朗豪坊消費券優惠2022│獨家美妝護膚套裝低至24折▼▼▼