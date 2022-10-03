重陽節大凶日！4生肖忌外出易撞邪行衰運　6禁忌：外嫁女勿回娘家

明天(4日)就是一年一度的重陽節，民間在該日有登高的風俗，因此又稱為「登高節」，由於「九九」的諧音為「久久」，因此有在祈求長壽和祭祖、敬老崇孝之傳統，故又稱敬老節。



命理專家小孟老師也提醒有四個生肖要特別當心，避免外出以免沖煞。

屬虎：因為今年犯太歲，因此重陽節不宜前往山區以及山坡邊以免摔倒。

屬猴：屬猴的人當日正沖，重陽節當天也會沖水煞，不宜到有發生交通事故較多的地方或者過去有人往生的地方，以免被抓交替，另外也不宜前往海邊或者河堤，能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。

屬羊：屬羊的朋友，重陽節時要注意不宜前往較陰的地方，如：醫院，殯儀館，池塘邊，以免煞氣太重身體不適。

屬馬：屬馬重陽節時要注意避免前往大顆樹蔭下，容易在樹蔭下沖犯煞氣導致身體不適。

另外小孟老師也有指出重陽節六大禁忌：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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重陽節六大禁忌：

一、忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

二、不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩唷，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房哦。

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三、忌煮飯

重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好喔，讓辛苦的老母親在這一天可以好好放鬆一下。

四、忌送菊花

在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或著康乃馨都可以表達感恩之情哦。

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五、忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解囉。

六、兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角哦。

【此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。】

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】