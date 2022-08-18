婚前必看！婚姻真是愛情的墳墓嗎？揭婚後6句禁忌講咗好難翻轉頭

「鑽石恒久遠，一顆永留存」，人們愛以鑽石比喻婚姻，是因為婚姻代表了一生一世、兩人長相廝守的承諾......



婚姻中的柴米油鹽，細碎繁瑣的事情，都可能影響感情。婚姻真的如我們想像中那般「可怕」嗎？客觀來說，婚姻存在著一些什麼樣的挑戰？我們又可以如何預防、如何應對呢？今天，就一起來和大家聊聊這個問題吧。

未婚或即將步入婚禮殿堂的你，必須知道的婚姻對彼此的六大挑戰！

美國心理學家 Rudolf Dreikurs（2013）在《婚姻挑戰》一書中，描述了婚姻生活中可能涉及的問題和挑戰，具體來說包含以下六個方面：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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挑戰一：情感的變化

熱戀時的興奮愉悅，是由多巴胺、去甲腎上腺素和苯乙胺的分泌帶來的。但這種感覺會在2-3年內，隨著我們耐受性的增高而逐漸消失。也就是說，我們的身體構造決定了我們無法長久戀愛（Walsh, 1991）。但婚姻卻是長久的、激情消散後的落差，如果人們把這種變化誤讀為「愛的消失」，就很容易爆發矛盾。

此外，人與人的關係都是具有流動性的。流動性帶來變化，引發情緒，情緒本是提醒我們作出改變的嚮導，卻被很多人當作對外部刺激的天然反應，比如說「是因為對方變了，所以我才生氣。」然後推卸責任，責怪對方，如此一來，也會影響感情（p.181）。

挑戰二：生活習慣差異

在熱戀或新婚階段，人們會盡可能隱藏缺點，顯得與對方契合，維繫自己在對方心裡的形象。但在長期婚姻中，兩個人真正的生活習慣會完全暴露在對方面前。

這時，如何應對分歧，是否可以磨合，都是婚姻帶來的挑戰。 生活習慣的磨合本就不易，在婚姻關係中可能更為艱難。這是因為，任何集體生活想要和諧，必須遵守一定規則，這叫做「集體生活邏輯」（Adler，2013）。但婚姻的難度就在於，我們往往會因為一紙婚書，將對方當作自己最為親密的人，因為足夠親密，反而會忽視規則的製定與執行，而這可能引發更多的摩擦和衝突。

挑戰三：複雜的家庭關係

「婚姻不單是兩個人的事，更是兩個家庭的事」，這個觀點聽起來似乎有些老舊，但事實上，複雜家庭關係的捲入對婚姻關係來說，確實是一個困難命題。Dreikurs認為，當兩個人產生矛盾時，如果有對方家庭捲入，我們就容易開啟防禦姿態，責備對方和他的家庭。這樣的對抗一旦產生，就很難找到讓雙方都滿意的解決方式（p.219）。

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挑戰四：性生活問題

研究認為，不論男性還是女性，性慾都會隨著年齡有一個「增長至高峰然後跌落」的趨勢。也就是說，在長期婚姻生活中，雙方都將面臨一個性慾減退，性生活逐漸冷淡的問題。雖然從變化曲線來看，女性性慾的降低幅度更平緩，但心理諮詢師Josh發現，女性一旦結婚，性慾會明顯下降，這是因為女性性慾與「她覺得自己的性感程度」密切相關。

單身時她們可能在運動、時尚、內衣、化妝方面更用心，她們也會覺得自己更性感，增強性喚起。但婚後，女性的重點可能轉向家庭、孩子，不再那麼關注自身是否性感，反而會影響性慾和性生活品質。

挑戰五：教育理念分歧

一旦涉及子女教育，夫妻很難沒有矛盾。因為教育理念可以揭示一個人的總體生活觀，一個人的全部人生哲學（p.275），孩子會從父母身上習得對待世界的方式與規則，而父母的分歧和衝突，除了影響孩子的個體發展，也會影響家庭關係。

挑戰六：未解決的個人創傷

當婚姻中的一方或雙方，將未解決的創傷經歷帶入婚姻時，就很容易因為一些並不顯眼的誘因，觸發創傷意識，引發激烈反應（Mark，2018)。比如，一個人在童年時期，曾被同學戲謔嘲諷過自己的家庭，那麼，伴侶詢問他的家庭情況或表示日常關心，都可能引起他的應激反應。再比如一個人曾遭受過背叛，伴侶的任何「非正常舉動」（哪怕只是多看了別人一眼），都可能被懷疑。

關係對一個人原本的創傷和缺失確實可能存在一定的治愈作用，但如果我們自己無法覺察、正視和解決自我生命旅程中的創傷，在婚姻中不斷去掩飾和攻擊，最終只會影響婚姻本身。

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不要擔心與焦慮！能幫助你有效應對婚姻挑戰的完美秘訣奉上

面對婚姻的挑戰，其實我們並不需要作出涉及價值觀、人格層面的巨大改變來應對。一些生活上的細節和用心，就足以幫助我們收穫又甜又長久的婚姻啦。

Tip 1：夫妻需要獨立空間，更需要「共同時間」

婚後夫妻確實需要給彼此一些獨立空間，但其實，大多數人都忽視了「共同相處時間」的重要性。在一項研究中，研究人員發現，如果夫妻被要求共同觀看浪漫電影，對他們關係會有所提升和幫助（Rogge, 2013）。

這是因為「一起看愛情電影」這件事，給夫妻提供了一個不太有威脅，但又可以討論自身關係的場景。所以說，你們可以一起看看與愛情有關的影視作品，或是聊起身邊朋友的愛情故事，這都會為你們創造一個討論、解決自身關係問題的契機。

Tip 2: 相處中，要堅持「對事不對人」原則

看似是一個很簡單的道理，卻常常被人們忘記。堅持「對事不對人」，就是說如果對方某個行為、某件事情讓你覺得不舒服，就針對具體事情討論，而不要人身攻擊。

✔：這件事讓我覺得不舒服，我覺得可能你的處理方式不對，我們聊聊吧。

✖：你就是一個特別自私的人，從來只考慮自己！

為了更好的落實「對事不對人」準則，你可以多使用自我知覺角度的表達，如「我感覺.........」，同時多詢問對方的看法，促成有來有往的溝通。

Tip 3: 牢記【不能說清單】

Judith & Bob（2019）在《如何正確吵架》一書中，總結了 6 種消極的、會損傷感情的表達方式，避免在婚姻中說下面這些話，可以避免不必要的衝突：

這件事你不懂/不關你的事

如果你真的愛我，你就應該......

我早就告訴過你......

你總是/你從不......

你跟你爸/你媽一個樣

你變了/你改不了......

Tip 4: 學會一個好的道歉方式並堅持它

當你做了一些令伴侶不開心，或是失望的事情時，好的道歉可以有效修復關係，甚至讓你們的婚姻質量更進一步。Mira(2005) 提出了一個可供大家參考的「AAA」法則——

Apology（道歉）：告訴他你很抱歉讓他失望或是傷心了。

Affection（表達愛意）：做出一個有意義的，能夠表達愛意的舉動。

A promise of action（會行動的承諾）：承諾之後會如何做出改變，注意，關於行動的承諾是會涉及到你對事情的複盤和你具體的改變方向，計劃怎麼做，而不是單純的一句「我會改」。

Tip 5: 消失的性慾？試試「30秒接吻大作戰」

在一項實驗中，研究人員讓異性戀大學生伴侶，一邊聽音樂一邊接吻15分鐘，發現他們體內與壓力有關的皮質醇水平明顯下降。接吻可以讓人卸下生活壓力，重新投入和體驗愛。不過，15分鐘對於熟悉的夫妻來說，似乎有些困難，那就……試試「30秒kiss」吧！

加州的的研究人員也發現，30 秒的吻同樣可以刺激雙方催產素分泌，促使荷爾蒙達到最佳狀態（Natalia, 2006），也許它可以幫助你們找回對彼此的「慾望」，體驗到愛的氛圍哦～

Tip 6： 維護他在你朋友、親人面前的形象

盡量避免頻繁在親人、朋友面前去貶低、抱怨和辱罵伴侶。婚姻中的問題，是你們兩個人要面對和解決的事，而不是「他」與「他們」要 battle 的戰爭。

一項為期10年的研究，跟蹤訪談了 95 對夫妻。發現那些善用積極言語描述配偶的伴侶，一般會走得更長久，而那些以負面訊息談論伴侶的人，更容易走向離婚。此外，如果一個人常常公開表揚伴侶，他自己也會對伴侶產生更深的欣賞（Drs & Leslie, 2017）。

其實，最穩定、最幸福的關係，是夫妻雙方權力共享、彼此尊重的關係。你們會一起做人生所有重要的決定，你們會將兩個人當成了一個真正的整體。遇到問題時是「我們」要解決問題，而不是「你或我」出了問題。 這樣的婚姻關係也許並不是一蹴而就的，而是在共同生活中有意識地去培養和澆灌。

最終，我們都需要在漫長的未來人生中，學會建立起對彼此真誠的興趣，和生命相連的關心。 儘管婚姻充滿了挑戰，但我仍願與你一同赴險，不離不棄。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】