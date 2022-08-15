婚禮｜掟花球5大禁忌　搶到花球的人要在半年內結婚否則要等6年？

大家在參加各種婚禮中，一定會遇到的一個環節就是拋花球啦！而花球的由來其實是源自於歐洲，如果有男子要像心儀的對象求婚，會準備一束花表明自己的心意，如果對方答應的話，就會回贈一朵花給男子，久而久之就演變成現代的新娘花球及新郎胸花！



那為什麼要讓大家搶花球呢，有一種說法是為了「免除厄運」，隨之招來幸福、幸運的含義，但其實搶花球時有5大禁忌不可觸犯，否則很有可能會招來不幸！

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掟花球5大禁忌：

1. 花球必須有人接

花球代表的是一份幸福，如果沒有人接的話，就代表幸福終止的含義，所以新娘也可以安排身邊的親朋好友，讓最需要幸福的姐妹去接收這份幸福的延續！

2. 花球不能丟掉

拋花球代表的是一種傳遞幸福的含義，新人希望能將這份幸運傳遞給身邊的親朋好友們，但如果是不想搶到花球的人接收到的話，也記得不要拿去丟掉，可以放在家裡當裝飾或是送給你想要讓這份幸福延續下去的人～

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3. 花球不能散開

大家在拋花球的時候，切忌讓花球散開，因為花球散開有「分離」的含義，對於新人而言是非常不吉利的象徵！所以大家在準備拋花球前一定要再三檢查，以免一個幸福的場面頓時變得尷尬就不好了！

4. 新娘花球要比伴娘花球絢麗

花球的花材都有著不同的含義，而有些新娘在挑選自己的花球以及伴娘花球時，為了讓婚禮達成一致性，會選擇色系相同的花球，但伴娘花球不能比新娘花球還要絢麗，否則會造成喧賓奪主的現象，是很多新人們容易忽略的小重點！

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5. 搶到花球的六個月內要結婚

大家應該都聽過一個傳言，那就是花球的女孩將會是下一個步入禮堂的寵兒，但是如果女孩沒有在六個月內結婚的話，就必須等到六年後才會結婚！但是這個說法有點不可考XD所以我們還是相信接到花球的女孩，其實是把「幸福」一起接回家了，這樣大家也都不用害怕接到花球囉！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】