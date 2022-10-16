全球最健美女性Toomey曾飽受身材困擾　後才認清舉重是真正夢想

現代人的審美觀是社會建構而成的，個人的價值觀或多或少會受世俗風氣影響和束縛，侷限在同一種「美」中。許多女生對於自己的外表也有不滿意的地方，容不下一點瑕疵。著名攀石運動員Anna Hazlett和連續六年贏得 CrossFit 運動會，被譽為成為地球上最健美女性的 Tia-Clair Toomey，是健體女性的代表，卻曾經跟一般女生一樣為自己的身材感到自卑。



著名攀石運動員Anna Hazlett曾害怕肌肉變得發達，令自己失去吸引力。（IG @annahazelnutt）

著名攀石運動員Anna Hazlett不時在其頻道和 Instagram 帳戶分享她的攀岩生活。Hazlett說，剛開始開接觸攀登時，她的進展緩慢，因為她非常害怕肌肉變得發達、陽剛，令自己失去吸引力。「我開始攀登時才 16 歲，當時我覺得自己又瘦又高，符合這個被告知是美麗的標準。」基於這個先天優勢，Hazlett 積極發掘不同的興趣，讓身體嘗試更多。她認為這些是美好的，可是在他人眼中，卻只是在破壞原本美好的形象，而作為一個十幾歲的孩子很難不去在乎別人的眼光。

Hazlett 直言當年考慮過放棄攀岩，這對她來說很瘋狂，因為這是全世界她最喜歡做的事情。（IG @annahazelnutt）

Hazlett 在洛杉磯郊外長大，那裡是名人的集中地，大部分人都歌頌著近乎不可能的完美身材標準。「在我成長的過程中，沒有很多其他身體的例子，甚至沒有棕色膚色模特的廣告牌、廣告和電影。」Hazlett 直言當年考慮過放棄攀岩，這對她來說很瘋狂，因為這是全世界她最喜歡做的事情。而且這並不少見，也是許多女孩停止或不喜歡運動的主要原因。她說：「人們想改變他們穿的製服以掩蓋更多，這樣人們就無法評估自己的體格。」

被譽為成為全球最健美女性的 Tia-Clair Toomey曾跟丈夫哭訴「我為自己的身體感到不快樂」。（IG ＠tiaclair1）

連續六年贏得 CrossFit 運動會，被譽為成為全球最健美女性的 Tia-Clair Toomey，曾為澳大利亞贏得英聯邦運動會舉重金牌，亦參加過里約奧運，卻也曾經飽受著身材的困擾。當她第一次獲得 CrossFit 比賽資格時，制服是很短的緊身褲，讓她很吃驚，不過她知道自己有義務穿上它，因為它的確有助提升表現。

Toomey慢慢沉澱了思緒，認清自己的價值觀，重新調整心態。（IG ＠tiaclair1）

Toomey是田徑出生的，在接觸CrossFit 大約兩年後，她開始注意到自己身體產生的變化。隨著不斷練習舉重、體操動作和以力量為基礎的運動，她的斜方肌、三角肌、背闊肌、胸肌和其他通常與理想男性肌肉組織相關的上半身肌肉明顯變得發達。這樣的身形變化讓她受盡批評，被指過於男性化。漸漸Toomey也學會了不將這些攻擊她的話放在心上，不過她憶起一次跟丈夫哭訴「我為自己的身體感到不快樂」。

及後，Toomey慢慢沉澱了思緒，認清自己的價值觀，重新調整心態。她問自己「什麼對我來說才是真正重要的？」，這才發現實現自己的身心目標才是Toomey最重視的。這意味著Toomey身體肌肉需要進一步增強，方能舉得起這些重量。所以她再一次擁抱和接受自己的身體，其表現也因此突飛猛進。

Toomey希望傳遞一個訊息－女性身體不僅僅是美學，還能通過自己的身體，追求自己熱愛的事。（IG ＠tiaclair1）

Toomey坦言學會欣賞自己是漫長的過程，在社交媒體層面上，Toomey鼓勵女生關注那些激勵你的人，取消關注那些讓你覺得自己很糟糕的人。有時候她還是會跌入自卑的深淵，嫌棄自己，覺得自己的肩膀好寬大。不過不久，她又會提醒自己「我就是這樣的，這太棒了。」作為女運動員，Toomey希望傳遞一個訊息給廣大女性－女性身體不僅僅是美學，還能通過自己的身體，追求自己熱愛的事。