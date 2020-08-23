創造中國女子健美歷史　牟叢：現在大城市女性已經接受這樣的美

牟叢，健美運動員。是中國第一個獲得「阿諾」傳統賽業餘組（2017年）女子形體全場冠軍的人，創造了中國女子健美歷史。 我如果跟別人一樣，我就永遠跟她們是在一條線上，所以我一定要做到100%或120%

「阿諾」傳統賽由阿諾舒華辛力加在1989年創辦，是除了奧林匹亞之外水平最高的健美比賽。這是我第一次參加「阿諾」傳統賽。

我的奪冠項目是，形體167cm以下級別，全場5個評委，都給了我最高分。

級別比賽結束後，所有6個級別的冠軍再賽一輪，現場6名裁判，再一次都給了我最高分，最終獲得業餘組「2017年女子形體總冠軍」。

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我是一個人去的美國，一個人拎著大包小包去比賽，裁判看到我，都會不可思議地說：「Just you？」

所以當我站在台上，算是給了他們一種審美觀的侵略吧，因為我是唯一一個中國面孔，出現在那個舞台上。

2004年，我開始健身，第一次摸了啞鈴，

2005年，我就獲得了北京市健身小姐冠軍。

我小時候學過藝術體操，

應該跟這個基礎和天賦有點關係。

2006年，成為全國冠軍，

2010年，體育大會的冠軍讓我成為國內的健身界一姐。

然而從全國冠軍到世界冠軍，這中間的過程就太艱辛了。可以說，每一天都度日如年！我如果跟別人一樣，我就永遠跟她們是在一條線上，所以我一定要做到100%或120%。

我愛人是法國人，他是一個非常專業的健身領域的人，所以很鼓勵我練健美。現在一線城市的女性，已經可以接受這樣的美了，我覺得這種審美應該是世界的審美觀。

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