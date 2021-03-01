撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-01 14:00

100種女生︱常言道：「當上帝關上一扇門的同時，會為你打開一扇窗」，不過現實歸現實，還是要靠自己走出苦澀。 48歲Ivy嚐盡人生苦味後，只著眼現在，由35歲前零運動到2019年47歲走上健美舞台，發現原來當有勇氣踏出第一步，就是改變的開始。體弱、情緒，通通都可自救：「你不踏出第一步，又怎會由唔得變得？」 攝影：黃寶瑩

48歲Ivy曾於2019年兩度參加健美小姐比賽並奪得名次，但從前的她卻完全零運動，體弱多病。（黃寶瑩攝）

健美舞台背後 卻自細體弱多病

日復日做運動操練，把身體與身形顧好。Ivy於2019年兩度參加健美小姐比賽，以高齡姿態分別獲得第3名和第5名。把身體塗得黝黑，穿上比堅尼在舞台上自信滿滿擺出各種指定動作，突顯肌肉線條。



訪問相約在Ivy平日操練的健身室，身形瘦削的Ivy主動幫忙移動健身椅子到一旁，快速騰出拍攝空間，又怎會想到面前這女子從小體弱多病？Ivy小學一年級時期已患有嚴重鼻竇炎；鼻塞、流鼻水，甚至連插喉洗鼻也接受到是一件閒事。直至16歲可依靠藥物控制，只會在轉天氣時鼻敏感，但身體依然柔弱；身邊朋友生病必然會被傳染，每當咳嗽都只餘沙啞的氣聲。

Ivy發現原來當有勇氣踏出第一步，就是改變的開始。（黃寶瑩攝）

患上抑鬱 因婦科病10年手術7次

上落樓梯喘氣、走平路拗柴，對Ivy和旁人來說已是見慣不怪。抵抗力差，加上生活壓迫令情緒受困，患上抑鬱症，同時間衍生各種婦科疾病，身體不停長出粉瘤與纖維瘤，10年間接受了足足7次手術。

負能量來襲並不是單靠一言兩語就能解決，醫生、藥物也只是打敗負面情緒的助攻。Ivy後來嘗試運動，拉自己一把走出抑鬱。

▼▼▼按圖看Ivy當初做運動的原因，到教會、上興趣班也沒法改善心情？▼▼▼

自救走出困局：試過很多途徑 運動最幫到我

從健身開始不足為其，但Ivy當時偏愛拳擊，僅認為拳擊「好型」，抱「唔打得都睇得」心態上堂，後來由1星期1堂變成2至3堂，打完長達90分鐘的拳擊，又再跑步。

喜歡肌肉酸痛的感覺，出汗、洗澡過後睡覺十分舒服，翌日又會覺得自己結實了。 Ivy

▼▼▼Ivy有勇氣參加健美小姐比賽，全因受健身教練Cathy影響？▼▼▼

47歲踏上健美舞台卻遭冷嘲熱諷：老公覺得我玩一兩個月就不玩

運動讓Ivy身體明顯變好，更無形間尋找到過往看不到的自信。教練著她參加健美小姐比賽，由起初拒絕，僅羨慕他人有上台的勇氣，到後來答應參加，藉此推動自己，她憶述當時連老公和身邊朋友也不看好，指她僅有3分鐘熱度，甚至認為她身形瘦削難以勝任比賽，但Ivy卻咬緊牙關走出框框。

首次踏上健美舞台，在眾人面前穿上比堅尼和T-Back展露身材，她憶述當時比賽過程：

企上台害怕得顫抖，又要笑，又要靚，又要做好指定動作，結果已變得沒美感。 Ivy

朋友看罷，向她說道：「幾十歲人點解要着到咁？」，令她浮現懷疑思緒，反問自己做法正確與否。恐懼有時候源於自我懷疑與批評聲音，Ivy及後卻認為，任何時候都別做一個自虐的人，忽視難聽言論，只把自己快樂放中心：「想做得更好，故報名第2次比賽，要靚過第1次。」

Ivy早前更推出書藉《凍齡時代》─ 45天逆齡變靚工程，分享簡易修身運動、餐單和減脂秘技。（黃寶瑩攝）

年齡非限制 迎接健康50歲：我不怕老

女生有意無意都會刻意遺忘自己年齡，但對Ivy來說，年齡也許只是一條數學題。當你真心喜歡一件事，永遠不怕太遲起步。

只要做運動的方式是正確，就能有成果，可以看到今天的自己比昨天好；但對人好未必看到回報，擺心機在工作上也許會懷才不遇，人生有很多意想不到的事。 Ivy

當初零運動到中年才起步，正正代表Ivy不被年齡局限。40不惑之年，終於感覺到自己是有多喜歡運動，亦接受不完美的自己。衰老只是人生必經過程，她道：「身體狀況一定會走下坡，但只要保持樂觀與良好生活習慣，我肯定我的50歲比他人的50歲健康。」笑言：

我不怕老，只怕應付不到更年期或日後負累到身邊人。 Ivy

▼▼▼48歲Ivy以運動維持苗條身形，還靠其他方法凍齡？按圖看她的保養方法。▼▼▼

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場地提供：Energy Park Sport

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