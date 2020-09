港產女生連獲4個健美比賽Bikini冠軍　倫敦開健身房成為全職教練

但那些運動項目對她來說都是興趣,真正讓她健身事業起飛,是在2014年贏得UKBFF首場比基尼比賽開始,並由那時開始獲得許多的健美品牌的贊助,並成為一名專業的健身教練。雖然,她目前在IG上的粉絲數只有3.9萬人,但是她的健身熱情卻很值得大家追蹤。

英國的生活

有著東方人面孔的Jayne Lo在香港出生和長大,2009年移居英國,並在著名的布里斯托大學(University of Bristol)就讀,如今她在英國倫敦經營著自己的。對於Jayne而言,她的成功並不是僥倖,來自運動員家庭的她,哥哥姐姐都是游泳與鐵人三項的國家級選手,在如此運動環境中長大的她,高中時期是一名游泳選手、馬拉松運動員,也練習田徑,甚至在香港半馬賽事中連續兩年獲得青少年組第2名。

在英國的前幾年,Jayne大部分時間都在大學進行地理方面的學術研究,同時,延續在香港所養成的運動習慣 : 第一年她參加了越野跑的比賽,隨後,在大學的第二和第三年參加了業餘拳擊隊,並在第三年成為女子拳擊隊的隊長。

大學畢業後,Jayne移居倫敦繼續就讀倫敦大學,並完成城市發展規劃管理學的碩士學位,研究所期間她接觸了大量的重量訓練,也在此時為她的健身之路打開大門,並從業餘愛好者轉變為全職的專業教練。

開啟健身之路

當成為一位有認證的私人教練之後,Jayne開始在倫敦的一家健身房工作,並於五個月之後參加了第一場由UKBFF所舉辦的比基尼健美比賽,2014年首場的比基尼比賽,她就拿下了第一個冠軍獎杯,接下來的三年她連續獲得另外5個獎杯。

UKBFF UK One Southcoast Championships 2015 - Bikini Champion

UKBFF London and South East 2015 - Bikini Champion

除了規劃比賽以外,Jayne接著成為了健身品牌贊助的運動員,她曾上過雜誌廣告並擔任健身專欄作家,最後慢慢的成立自己的私人健身房。

比賽訓練與飲食

Jayne每週進行4-5天的重量訓練和360-450分鐘的有氧運動,並會在比賽前12-15開時進入備賽期。另外,在飲食方面,她也一直喜歡保持嚴格的飲食習慣,每天自己準備食物,包括低脂瘦肉、動物性脂肪、牛油果、橄欖油和健康的碳水化合物(例如燕麥、山藥和糙米)。但是,她也喜歡偶爾外出享用餐點,她甚至建議大家不要太過於偏向任何一個飲食方式,要讓自己的生活能在飲食中取得平衡。

最後,Jayne還提醒大家,以上這些對她有用的東西可能不一定對所有人有用,這也就是為什麼她會鼓勵所有人,盡量嘗試不同的訓練或飲食方法來進行比對,我們用她的話來說:社交媒體與網路有許多的做法,但並無法有一種叫做「最正確的做法」來套用於每個人,你只能透過不斷的學習與熱情找到適合自己的運動方式,並持續努力的堅持下去。

UKBFF

由Ben和Joe Weider於1946年成立的英國健美與健身聯合會(United Kingdom Bodybuilding and Fitness Federation),是國際健美與健身聯合會(International Federation of Bodybuilding and Fitness,IFBB)的一部分。UKBFF每年都會組織一個完整的區域和國家賽事計劃,包括每年10月在諾丁漢(Nottingham)舉行的英國錦標賽,歷屆的冠軍包括多里安·耶茨(Dorian Yates)、麗莎·克羅斯(Lisa Cross)、詹姆斯·弗萊克·劉易斯(James Flex Lewis)、尼娜·羅斯(Nina Ross),內森·德·阿莎(Nathan De Asha)和瑞安·特里(Ryan Terry)等知名英國健身冠軍。