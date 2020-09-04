港產女生連獲4個健美比賽Bikini冠軍　倫敦開健身房成為全職教練

這位獲得UKBFF四屆比基尼冠軍的選手Jayne Lo，現在是一位職業的健身模特兒、比基尼選手以及專業的健身教練，她來自香港，現居英國倫敦，從小就對健身運動十分的感興趣，因此，在求學的階段Jayne曾參加諸如拳擊、游泳和田徑比賽等運動。

但那些運動項目對她來說都是興趣，真正讓她健身事業起飛，是在2014年贏得UKBFF首場比基尼比賽開始，並由那時開始獲得許多的健美品牌的贊助，並成為一名專業的健身教練。雖然，她目前在IG上的粉絲數只有3.9萬人，但是她的健身熱情卻很值得大家追蹤。

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英國的生活

有著東方人面孔的Jayne Lo在香港出生和長大，2009年移居英國，並在著名的布里斯托大學(University of Bristol)就讀，如今她在英國倫敦經營著自己的。對於Jayne而言，她的成功並不是僥倖，來自運動員家庭的她，哥哥姐姐都是游泳與鐵人三項的國家級選手，在如此運動環境中長大的她，高中時期是一名游泳選手、馬拉松運動員，也練習田徑，甚至在香港半馬賽事中連續兩年獲得青少年組第2名。

在英國的前幾年，Jayne大部分時間都在大學進行地理方面的學術研究，同時，延續在香港所養成的運動習慣 : 第一年她參加了越野跑的比賽，隨後，在大學的第二和第三年參加了業餘拳擊隊，並在第三年成為女子拳擊隊的隊長。

大學畢業後，Jayne移居倫敦繼續就讀倫敦大學，並完成城市發展規劃管理學的碩士學位，研究所期間她接觸了大量的重量訓練，也在此時為她的健身之路打開大門，並從業餘愛好者轉變為全職的專業教練。

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開啟健身之路

當成為一位有認證的私人教練之後，Jayne開始在倫敦的一家健身房工作，並於五個月之後參加了第一場由UKBFF所舉辦的比基尼健美比賽，2014年首場的比基尼比賽，她就拿下了第一個冠軍獎杯，接下來的三年她連續獲得另外5個獎杯。

UKBFF Kent Klassic 2014 - Bikini Champion UKBFF London and South East 2015 - Bikini Champion UKBFF USN Classic 2015 - Bikini Champion UKBFF British Finals 2015 - Top 10 UKBFF UK One Southcoast Championships 2015 - Bikini Champion IFBB Amateur Olympia Liverpool 2015 - Top 10

除了規劃比賽以外，Jayne接著成為了健身品牌贊助的運動員，她曾上過雜誌廣告並擔任健身專欄作家，最後慢慢的成立自己的私人健身房。

比賽訓練與飲食

Jayne每週進行4-5天的重量訓練和360-450分鐘的有氧運動，並會在比賽前12-15開時進入備賽期。另外，在飲食方面，她也一直喜歡保持嚴格的飲食習慣，每天自己準備食物，包括低脂瘦肉、動物性脂肪、牛油果、橄欖油和健康的碳水化合物（例如燕麥、山藥和糙米）。但是，她也喜歡偶爾外出享用餐點，她甚至建議大家不要太過於偏向任何一個飲食方式，要讓自己的生活能在飲食中取得平衡。

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最後，Jayne還提醒大家，以上這些對她有用的東西可能不一定對所有人有用，這也就是為什麼她會鼓勵所有人，盡量嘗試不同的訓練或飲食方法來進行比對，我們用她的話來說：社交媒體與網路有許多的做法，但並無法有一種叫做「最正確的做法」來套用於每個人，你只能透過不斷的學習與熱情找到適合自己的運動方式，並持續努力的堅持下去。

UKBFF 由Ben和Joe Weider於1946年成立的英國健美與健身聯合會（United Kingdom Bodybuilding and Fitness Federation），是國際健美與健身聯合會（International Federation of Bodybuilding and Fitness,IFBB）的一部分。UKBFF每年都會組織一個完整的區域和國家賽事計劃，包括每年10月在諾丁漢（Nottingham）舉行的英國錦標賽，歷屆的冠軍包括多里安·耶茨（Dorian Yates）、麗莎·克羅斯（Lisa Cross）、詹姆斯·弗萊克·劉易斯（James Flex Lewis）、尼娜·羅斯（Nina Ross），內森·德·阿莎（Nathan De Asha）和瑞安·特里（Ryan Terry）等知名英國健身冠軍。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】