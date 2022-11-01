專訪︳張嘉兒以實力洗「最醜港姐」污名　擺脫枷鎖活出自己的美麗

【張嘉兒專訪｜GentleWomen】「美」的定義是什麼？到底是誰定義了這個標準，標準又是為誰定義的。近年各大品牌漸漸用行動向大眾詮釋人人都可以成為美女的訊息，依然有人無法接納非符合大眾審美標準，而稱這種為「醜」。但是，單憑所謂美與醜就輕易否定別人的努力，公平嗎？



【張嘉兒｜香港小姐】提及最受爭議性的港姐，張嘉兒絕對是榜上有名。（黃寶瑩 攝）

香港小姐一直標榜「美貌與智慧並重」，而每屆的出爐港姐，不論傳媒、外界、網民都會先把焦點放到其外觀上，後再細看其他部分。至於提及最受爭議性的港姐，張嘉兒絕對榜上有名。由參選至當選後，多年間被受指點，不論出席公開活動，還是私下被傳媒拍到，都受盡外界對她外表進行批評，更被冠上「豬扒港姐」、「最醜港姐」各種負面稱號。

【張嘉兒｜香港小姐】當選香港小姐時的張嘉兒。（VCG）

一個「唔靚」的人 卻成港姐冠軍？

每個女生都希望自己是最美，奈何世上「西施」又有多少個？回想訪問當天第一眼看到張嘉兒本人時，腦海浮現數萬個問號，無法理解她為何多年間要被外界及網民封上如此難聽的稱號。外在的美麗是膚淺，可能是各花入各眼，但正是每人都各有個人特色，才有擁有獨特的「美」。

【張嘉兒｜香港小姐】張嘉兒坦言當年當選後，排山倒海的負面報道都是直指她「唔靚」，久而久之都覺得自己「唔靚」。（黃寶瑩 攝）

張嘉兒坦言當年當選後，排山倒海的負面報道都是直指她「唔靚」，久而久之都覺得自己「唔靚」，心中經歷無數的自我懷疑，一個「唔靚」的人卻登上港姐冠軍寶座。儘管內心再強大的人，面對種種的指責，都難免感到不悅，張嘉兒也不例外。

我覺得發生的所有事，從而令到我更強壯。 張嘉兒

無疑外界的聲音曾一度影響她的自信心，加上張嘉兒本身對自己缺乏自信，甚至奪冠後反比奪冠前信心仍要低。不過張嘉兒不甘被外界聲音擊倒，一邊自我調整心態，一邊努力工作，用實力向外界證明自己登上港姐冠軍寶座是當之無愧的。盼望有天外界慢慢了解自己，欣賞到當晚港姐大會評判所欣賞到自己的地方。但是，回望過去張嘉兒絲毫沒有後悔參選港姐決定，即使面對種種挫折依舊迎難而上，堅信「關關難過關關過」的信念，抱住一試無妨勇闖演藝圈，不甘為負面報道而錯失令自己獲益的機會。

【張嘉兒｜香港小姐】無疑外界的聲音曾一度影響她的自信心，加上張嘉兒本身對自己缺乏自信，甚至奪冠後反比奪冠前信心仍要低。（黃寶瑩 攝）

因為一切的發生是有原因，大家認為我「唔靚」，我更要努力工作向外界證明我是實至名歸的，把所有負面東西化成動力。 張嘉兒

我好多謝當晚幾位評審欣賞到我的優點。 張嘉兒

張嘉兒用實力證明自己是實至名歸

不過比起外界爭議，張嘉兒更遺憾自己沒有拼盡全力工作，入行初期伴隨住各種負面影響，使她無法最用心全力享受成為一名藝人，明明可以做得更好，卻因當時不懂尋找渠道抒發情緒及宣洩壓力。憶述參選前自己毫無任何包袱，單純抱著一個「玩」的心態去參選，無奈面對著外界的評價，讓她更在意追求觀眾的讚賞，而忽視了自己的感受。

【張嘉兒｜香港小姐】入行初期伴隨住各種負面影響，使張嘉兒無法最用心全力享受成為一名藝人，明明可以做得更好（黃寶瑩 攝）

1招成為「變美」的最大武器

自從結婚後再成為人母，從少女到母親的身份轉換，昔日奮不顧身「勇」字當頭，但如今不再是單單為自己負責任，而是要為家庭負責任。張嘉兒不只是一個身份的轉變而已，而是心態都完全變得不一。直到《陀槍師姐2021》的演出， 張嘉兒久違亮相給人眼前一亮的感覺，當時不少人都大讚她變美了。

【張嘉兒｜香港小姐】劇集《陀槍師姐2021》中張嘉兒終於吐氣揚眉，劇中她飾演主角宣萱（飾戴安娜）身邊好姊妹（飾「翁珠迪」）在旁為她出主意，播出後不少人都大讚張嘉兒演得自然及變靚。（IG＠misskayicheung）

問到她「變美」的秘訣，張嘉兒感激大眾支持自己，全靠劇中的對手是Benz哥（許紹雄）帶到她入戲，使她在拍劇過程中相當享受。由於心態的轉變，如今張嘉兒是為了興趣而工作，再不是為了滿足他人及在意別人眼光，從而整個人都變得開心。或許「相由心生」，外貌是會隨著心理狀態而改變，成為了張嘉兒「變美」最大武器。

我經常提醒自己愈是比較愈不快樂，所以不時「洗腦式」提醒自己，人人各有優點缺點。 張嘉兒

張嘉兒跟丈夫曾不敵異地戀而分開

2015年張嘉兒在加拿大嫁給金融才俊Nathan，成為了千億豪門闊太。張嘉兒丈夫背景相當驚人猛料，不但是會計師兼職金融，更是何啟爵士第四代後人。一提到丈夫深深感受到話中洋溢幸福的味道，原來跟丈夫早已相識，但兩人曾不敵異地戀而分開。直到某年，在加拿大重遇丈夫，殊不知一拍即合再重新走在一起，最終成功開花結果。

【張嘉兒｜香港小姐】婚後相當幸福！（IG＠misskayicheung）

張嘉兒早已經視丈夫是自己的唯一，而丈夫曾做過一件事令她印象深刻，至今想起仍覺甜蜜。她憶述有年結婚周年紀念，丈夫送了一份極具心思的禮物給自己，是一本薄，薄中留下了365日的訊息，是由當時的前一年紀念日開始寫到第二年的紀念日，每一頁僅僅簡單寫下當天所發生的事。最感動的地方是禮物非花錢能買到，亦非一天或半天就能完成的事，而需花一年的時間慢慢堆疊，花時間記錄一整年的生活點滴在薄中，這種心思非人人能夠做到。

【張嘉兒｜香港小姐】張嘉兒早已經視丈夫是自己的唯一。（IG＠misskayicheung）

張嘉兒無悔入娛圈 心存感恩自己所擁有

雖然入行多年噓聲不斷，但張嘉兒並無怨天由人，反而心存感恩。她明白世上沒有完美，事業沒有得到大眾認同，但是卻幸運擁有愛錫自己的丈夫，以及一個很好的家庭；父母的愛亦給了她一個很好的童年。作為過來人，張嘉兒勉勵一眾女士，儘管有任何經歷，別人對你有任何批評也好，也要懂得愛惜自己 ，世上人人的特質都不同，連自己都不覺得自己好的話，世上就沒有人會看到你的優點。

其他事都很完美，無需把人生不完美的小部分化大。 張嘉兒

張嘉兒坦言30+是快樂年齡

邁向三字大關，許多女士內心暗暗地把它與「不再年輕」劃上等號，現年38歲的張嘉兒反而直言30+是一個很快樂的年齡，現階段的自己不再太在意外觀，明白這是一個自然的老化現象，只要身體狀態保持健康即可。回望過去會發覺以前青春活潑，當10年後再回望10年前的自己，就會發現以往的自己也不錯。

【張嘉兒｜香港小姐】現年38歲的張嘉兒反而直言30+是一個很快樂的年齡。（黃寶瑩 攝）

要懂得好好愛錫自己，別過分放大自己不滿的地方。 張嘉兒

正因參選港姐完全改寫了她的人生計劃，同屆的佳麗不是希望成為一名歌手或藝人，就是演員。但是，張嘉兒在大學時期主修營養學，原先打算成為一名專業營養學家，後來卻意外地開展了演藝事業。自婚後減少了幕前工作，希望重拾當年參選志願推廣健康飲食，現時活躍於社交平台，轉型成為一名營養界網紅，張嘉兒望能以自身的影響力，以詮釋一些正面訊息及正確資訊給大眾。

女士應該自己創一番事業，擁有個人智慧，別太依靠他人，擁有自我判斷能力，就可以自給自足。 張嘉兒

沿途荊棘成印記

在普世審美觀及輿論渲染下，張嘉兒由奪冠一直因外貌而備受攻擊，但沿途的荊棘成為了她成長路上的印記。隨著時間心態變化，她選擇放下執念，以正面態度做好演員、人妻、人母的角色，以及重拾參選志願成為一位營養界媽媽KOL。

所謂「養兒一百歲，長憂九十九。」或許自己曾經歷輿論壓力，她並不支持女兒選美；由於外界仿如已有一個既定框架定義何謂美，因而她並不希望女兒們過於顧及外表，而漠視內在美的重要性，因此甚少向女兒提及「媽媽是香港小姐」。

【張嘉兒｜香港小姐】張嘉兒由奪冠一直因外貌而備受攻擊，但沿途的荊棘成為了她成長路上的印記。（IG＠misskayicheung）

對於張嘉兒而言，她克服了年齡焦慮，在歲月靜好中優雅地成為成熟女性，保持心境年輕，堅持做自己喜歡做事，重視自己多一點，活出屬於自己的美麗。張嘉兒在成長路上對自己不再局限，且積極發展個人事業，真正做到美貌與智慧並重，絕對無毀港姐之名。其實「美」根本是無定義可言，港姐一直標榜「美貌與智慧並重」，當中的「美」非是為了滿足他人的凝視，女士所有美麗及綻放都可以只是為了自己。

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記者：夏子婷

編輯、統籌：翁冠燊

攝影︰黃寶瑩

拍攝：盧文俊、潘樂文

剪接︰潘樂文

美術︰賴文傑

髮型：Zap Tang @ TONI&GUY

場地提供：To.moroo Studio

