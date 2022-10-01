梁靖琪從失婚領悟體諒　雙魚女顧家愛浪漫：他遞紙巾向我告白

【梁靖琪Toby｜GentleWomen】「家」於你而言，是個怎樣的印象？在與梁靖琪的整個訪談中，一直提到「家 」這字，彷如是人生中不可或缺的部分，並隨成長由得到「庇蔭」，轉為需要「守護」的一件重要事。



梁靖琪Toby｜「家」是梁靖琪人生中不可或缺的核心。（黃寶瑩 攝）

記得以前看電視，都覺梁靖琪是位樂觀愛笑的女生，正如其單曲〈你是最重要〉，歌詞「微笑、大笑、亂笑、傻笑」感覺就是其寫照。事隔十多年，終見她本人，依然是那位愛笑的女生，還多添了穩重感。有說笑聲可感染他人，她亦抱有遠大目標，指小時候看到羅嘉良帶給別人歡樂。

我也想保持這份初衷，讓觀眾看到我時，給他們不同感覺，並陪伴他們度過愉快和傷心時光。 梁靖琪

梁靖琪Toby｜任何時候都愛笑。（黃寶瑩 攝）

梁靖琪贏在起跑線？

自入行以來，梁靖琪努力進步，然而受父母光環影響，付出和才能似被蓋過。其父為無綫電視前製作總監梁家樹，母親則為前藝員部經理蕭笑嗚，讓人不其然標籤其「贏在起跑線」。梁靖琪坦言初時曾因此傷心，但明白「不能改變誰是父母」，故這些聲音永遠會圍繞身邊，無論如何都有人討論，並只能自己放開想法。她認為，這既是其演藝路上的一塊絆腳石，同時也是踏腳石，「很感恩他們教懂我很多事，但沒有他們，我或不會入行，人生應有得失。」

梁靖琪Toby｜近2年終得父親梁家樹認同。（黃寶瑩 攝）

梁靖琪近2年終得父親認同

回想入行初期，她指自己形象不討好，累積無形壓力和評論，「但隨成長、隨在不同領域嘗試，慢慢令觀眾改觀，包伏亦慢慢消失。」近年她最為人熟知的作品，為《家族榮耀》的名媛Chelsea角色，被網民讚「演技有層次」，對此她亦非常開心，覺得有人讚你喜歡做的事是很開心。

我非要得全世界認同，這是無可能，只要得到部分，我已滿足。 梁靖琪

除了改變觀眾對自己的想法，她亦期望家人能夠另眼相看。雖鮮少與父親談公事，但每次提及演技，她指對方都是批評甚於讚賞，「起初演技非常差，不知你在說甚麼，不知你在做甚麼。但他的批評是好的，令我反思自己應如何去做，他之前說我談吐差，我努力去改善，讓人聽後會較舒服。」

付出會有收穫，她近兩年終得父親認同，「其實不是出自他口，是監製和導演跟我說，『他說你做得好。』」有次，她更親耳聽到稱讚，指其有進步，下部劇可教人。憶起當時情形，她頓眼泛淚光。正是因為愛，梁靖琪至如此重視家人的想法，望在對方眼前是位引以為傲的女兒。

我想每個人也是，得到家人少許認同，你會覺這是我所需要的。 梁靖琪

梁靖琪Toby｜從首段失敗婚姻領悟愛情之道。（黃寶瑩 攝）

梁靖琪首歷失敗婚姻

梁靖琪做事不拘小節，對感情卻低調得很，出道以來幾乎沒公開戀情，直至談婚論嫁才會曝光。她自認是典型的雙魚座，感情至上，「很相信愛情，很需要愛情。」她曾與圈外男友黃敏豪結婚，但婚姻維持不到兩年，卻選在30歲時離婚。這段情讓她有所領悟，「以前想法太簡單，故很快會踏進婚姻，但原來有很多事都不夾。首段婚姻讓我知道，一段關係應是如何，一段婚姻應是如何。」

婚姻不只有愛這麼簡單，愛在關係中很重要，但非最重要事項，你要想這個人可否作伴，我們可否一起生活、做事。 梁靖琪

相比單靠感覺，相處是進一階段，往往是不少戀情的瓶頸位。梁靖琪形容過往的自己很「Stubborn（固執）」，會將自己的處事方式量度他人，簡單如她的衣櫃，「我喜歡整潔，會按顏色排列，但有些人喜歡不一樣方式，我不能要求對方喜歡同一件事。」也許年少輕狂，我們做事不時都會堅持己見，結果傷害了別人而不自知，致感情漸現裂痕，甚至無法挽回。

梁靖琪Toby｜梁靖琪指老公是位浪漫的人，每逢母親節都會送花。（黃寶瑩 攝）

讓梁靖琪再遇愛情

這段不能修補的感情，讓梁靖琪瞭解做每件事都會顧及伴侶，懂得如何相處。她在36歲再婚，與細8年的男友施雋賢（Jonathan，簡稱Jon）感情恩愛，三年抱兩。有別對過往戀情守口如瓶，她突然變得侃侃而談，話中洋溢幸福的味道。她詳述兩人的相識經過，指自己當年在淺水灣The Pulse做慈善義賣，該活動持續一周，而他每天都出現。

他每天花時間，即便是10分鐘也會來找我，還給我買飲料，慢慢打動我。 梁靖琪

她指當時兩人經朋友介紹，了解一段時間，故答應對方邀約吃飯，「他上廁所後回來向我遞紙巾，上面寫 『Would you be my girlfriend（你願當我女友嗎？）』，好或不好，還有個方框。當下我覺得很甜蜜，於是便剔了『好』。」她讚對方是位浪漫的人，曾著對方不要送花，不如省錢去吃美食，「但他每逢母親節都會送花給我。」

梁靖琪Toby｜對梁靖琪而言，老公是她的支柱。（黃寶瑩 攝）

這是楊怡跟我說的，年紀細七、八年的對象是最完美，你會得到最好的幸福。 梁靖琪

8年差姊弟戀

對於年齡差距，她認為不需顧慮，「我也沒感甚麼問題，沒太大感覺。」更提到老公反而以此開現笑，作日常打鬧情趣，表示自己比她年輕多了，而她這時亦會反撃，「你不是，所有人都說你外貌跟我差不多。」不過，她認自己常會照顧對方，「雙魚座個性愛照顧人，故我會付出很多愛，如幫他收拾行李，他會叫我不要寵壞他，但我依然很想執拾。」

正如梁靖琪所言，感情重要部分並非你說有多愛她，而是能互相感受對方的愛。Jon正是其心靈支柱，「他是我最大的支持者，每部戲他都有看。他會說你有天份，應繼續追夢，他的支持讓我繼續支撐下去。」對於最感動的一件事，她指是結婚誓詞，其中最深刻的一句「誠實、真誠和愛」，至今對方依然保守承諾，「你知他愛你，他很愛我。」

你愛一個人，他為你做細微事也會感幸福。即使是一個短訊已很甜蜜。 梁靖琪

梁靖琪Toby｜認同婚姻需要交流和聯繫。（黃寶瑩 攝）

三十而立，四十而不惑

近年不時有人討論「婚內失戀」，泛指明明已結婚，看似是愛情的最美結果，卻意外令人感空虛，更有失戀的感覺。梁靖琪婚姻已有3年，指即使在婚後，仍時常要提醒自己和對方，要繼續維繫和建立關係，「常說兒女長大後不會理你，只剩我們。」她認同婚姻需要交流，

無論多累我也會堅持不睡，跟他看一會電視和聊天。兩夫妻間中亦會外出約會，留時間去維繫感情。 梁靖琪

有云「三十而立，四十而不惑」，經歷離婚、再婚和誕子，現年39歲的梁靖琪，形容自己「Understanding（體諒）」更為貼切，做每件事都會顧及伴侶。「人愈大你會學識更多事，也曾失去很多事，看事不像從前。」她指以前只需兼顧事業和家庭，但現時有更多需打理的事，「你有雙方的家庭、自己的小孩，還有朋友，想法會更廣闊，會體諒更多事。」十年不易過，但相信她的笑容，較以前更為從容。

梁靖琪Toby｜梁靖琪與一眾好姊妹組成「七魔女」，(左起)包括鍾麗淇、周家蔚、姚樂怡、梁靖琪、佘詩曼、文頌嫻及湯盈盈。(IG@shermingyiu)

像家人般的好姊妹

繼家人伴侶，會陪你赴湯蹈火的人，大扺還有摯友。梁靖琪身邊亦有班好姊妹，當時在工作和玩樂時結識，並組成「七魔女」，多年來經歷大小事情，都見大家身影。由於朋友非朝夕相對，能維繫長久，全靠一份堅持，「每到節日、新年，我們都會聚在一起。」她亦指，小至大家互通短訊，分享小孩照片，大至父母身體抱恙。

大家都會站出來幫助大家，你的母親如同我母親。除了家人，她們是我最親的人，你會知道有些人，發生任何事都會撐你。 梁靖琪

梁靖琪Toby｜決定創業皆因父母？（黃寶瑩 攝）

因他推自家節日食品？

梁靖琪出道後過一段時間，便開始創業，於演藝道路以外另闢道路。這決定源於她的父母，「因為父母皆做這行，很多人認為我會否依賴他們？故我想為何自己不闖外面嘗試？」她亦引述父親的一句話：你多少歲也好，一輩子也學不完。受這話啟發，她努力學習新事物，以增值自己，「我覺得做人甚麼事都應該做，因為可再慢慢發掘出另外的才能。」

除了婚禮顧問公司和當幕後工作，梁靖琪在今年起會推出自家食品，每逢節日便有新品，如早前的中秋節，她便推出了月餅，年底更會售賣蘿蔔糕。節日是家庭歡聚時刻，故就其而言，若一家人能共同分享食物，是件幸福不過的事，而且父親患有糖尿，所以她決定以海藻糖製作，讓一家大小都能品嚐自己的心意。原來之所以創業，離不開是對家人的愛。

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記者：朱加曦

攝影：黃寶瑩

拍攝：麥超億、潘樂文

剪接：潘樂文

美術：賴文傑

編輯、統籌：翁冠燊

場地提供：Seaview VIVA

