梁靖琪從失婚領悟體諒　雙魚女顧家愛浪漫：他遞紙巾向我告白

【梁靖琪Toby|GentleWomen】「家」於你而言,是個怎樣的印象?在與梁靖琪的整個訪談中,一直提到「家 」這字,彷如是人生中不可或缺的部分,並隨成長由得到「庇蔭」,轉為需要「守護」的一件重要事。



梁靖琪Toby|「家」是梁靖琪人生中不可或缺的核心。(黃寶瑩 攝)

記得以前看電視,都覺梁靖琪是位樂觀愛笑的女生,正如其單曲〈你是最重要〉,歌詞「微笑、大笑、亂笑、傻笑」感覺就是其寫照。事隔十多年,終見她本人,依然是那位愛笑的女生,還多添了穩重感。有說笑聲可感染他人,她亦抱有遠大目標,指小時候看到羅嘉良帶給別人歡樂。

我也想保持這份初衷,讓觀眾看到我時,給他們不同感覺,並陪伴他們度過愉快和傷心時光。 梁靖琪

梁靖琪Toby|任何時候都愛笑。(黃寶瑩 攝)

梁靖琪贏在起跑線?

自入行以來,梁靖琪努力進步,然而受父母光環影響,付出和才能似被蓋過。其父為無綫電視前製作總監梁家樹,母親則為前藝員部經理蕭笑嗚,讓人不其然標籤其「贏在起跑線」。梁靖琪坦言初時曾因此傷心,但明白「不能改變誰是父母」,故這些聲音永遠會圍繞身邊,無論如何都有人討論,並只能自己放開想法。她認為,這既是其演藝路上的一塊絆腳石,同時也是踏腳石,「很感恩他們教懂我很多事,但沒有他們,我或不會入行,人生應有得失。」

梁靖琪Toby|近2年終得父親梁家樹認同。(黃寶瑩 攝)

梁靖琪近2年終得父親認同

回想入行初期,她指自己形象不討好,累積無形壓力和評論,「但隨成長、隨在不同領域嘗試,慢慢令觀眾改觀,包伏亦慢慢消失。」近年她最為人熟知的作品,為《家族榮耀》的名媛Chelsea角色,被網民讚「演技有層次」,對此她亦非常開心,覺得有人讚你喜歡做的事是很開心。

我非要得全世界認同,這是無可能,只要得到部分,我已滿足。 梁靖琪

除了改變觀眾對自己的想法,她亦期望家人能夠另眼相看。雖鮮少與父親談公事,但每次提及演技,她指對方都是批評甚於讚賞,「起初演技非常差,不知你在說甚麼,不知你在做甚麼。但他的批評是好的,令我反思自己應如何去做,他之前說我談吐差,我努力去改善,讓人聽後會較舒服。」

付出會有收穫,她近兩年終得父親認同,「其實不是出自他口,是監製和導演跟我說,『他說你做得好。』」有次,她更親耳聽到稱讚,指其有進步,下部劇可教人。憶起當時情形,她頓眼泛淚光。正是因為愛,梁靖琪至如此重視家人的想法,望在對方眼前是位引以為傲的女兒。

我想每個人也是,得到家人少許認同,你會覺這是我所需要的。 梁靖琪

梁靖琪Toby|從首段失敗婚姻領悟愛情之道。(黃寶瑩 攝)

梁靖琪首歷失敗婚姻

梁靖琪做事不拘小節,對感情卻低調得很,出道以來幾乎沒公開戀情,直至談婚論嫁才會曝光。她自認是典型的雙魚座,感情至上,「很相信愛情,很需要愛情。」她曾與圈外男友黃敏豪結婚,但婚姻維持不到兩年,卻選在30歲時離婚。這段情讓她有所領悟,「以前想法太簡單,故很快會踏進婚姻,但原來有很多事都不夾。首段婚姻讓我知道,一段關係應是如何,一段婚姻應是如何。」

婚姻不只有愛這麼簡單,愛在關係中很重要,但非最重要事項,你要想這個人可否作伴,我們可否一起生活、做事。 梁靖琪

相比單靠感覺,相處是進一階段,往往是不少戀情的瓶頸位。梁靖琪形容過往的自己很「Stubborn(固執)」,會將自己的處事方式量度他人,簡單如她的衣櫃,「我喜歡整潔,會按顏色排列,但有些人喜歡不一樣方式,我不能要求對方喜歡同一件事。」也許年少輕狂,我們做事不時都會堅持己見,結果傷害了別人而不自知,致感情漸現裂痕,甚至無法挽回。

梁靖琪Toby|梁靖琪指老公是位浪漫的人,每逢母親節都會送花。(黃寶瑩 攝)

讓梁靖琪再遇愛情

這段不能修補的感情,讓梁靖琪瞭解做每件事都會顧及伴侶,懂得如何相處。她在36歲再婚,與細8年的男友施雋賢(Jonathan,簡稱Jon)感情恩愛,三年抱兩。有別對過往戀情守口如瓶,她突然變得侃侃而談,話中洋溢幸福的味道。她詳述兩人的相識經過,指自己當年在淺水灣The Pulse做慈善義賣,該活動持續一周,而他每天都出現。

他每天花時間,即便是10分鐘也會來找我,還給我買飲料,慢慢打動我。 梁靖琪

她指當時兩人經朋友介紹,了解一段時間,故答應對方邀約吃飯,「他上廁所後回來向我遞紙巾,上面寫 『Would you be my girlfriend(你願當我女友嗎?)』,好或不好,還有個方框。當下我覺得很甜蜜,於是便剔了『好』。」她讚對方是位浪漫的人,曾著對方不要送花,不如省錢去吃美食,「但他每逢母親節都會送花給我。」

梁靖琪Toby|對梁靖琪而言,老公是她的支柱。(黃寶瑩 攝)

這是楊怡跟我說的,年紀細七、八年的對象是最完美,你會得到最好的幸福。 梁靖琪

8年差姊弟戀

對於年齡差距,她認為不需顧慮,「我也沒感甚麼問題,沒太大感覺。」更提到老公反而以此開現笑,作日常打鬧情趣,表示自己比她年輕多了,而她這時亦會反撃,「你不是,所有人都說你外貌跟我差不多。」不過,她認自己常會照顧對方,「雙魚座個性愛照顧人,故我會付出很多愛,如幫他收拾行李,他會叫我不要寵壞他,但我依然很想執拾。」

正如梁靖琪所言,感情重要部分並非你說有多愛她,而是能互相感受對方的愛。Jon正是其心靈支柱,「他是我最大的支持者,每部戲他都有看。他會說你有天份,應繼續追夢,他的支持讓我繼續支撐下去。」對於最感動的一件事,她指是結婚誓詞,其中最深刻的一句「誠實、真誠和愛」,至今對方依然保守承諾,「你知他愛你,他很愛我。」

你愛一個人,他為你做細微事也會感幸福。即使是一個短訊已很甜蜜。 梁靖琪

梁靖琪Toby|認同婚姻需要交流和聯繫。(黃寶瑩 攝)

三十而立,四十而不惑

近年不時有人討論「婚內失戀」,泛指明明已結婚,看似是愛情的最美結果,卻意外令人感空虛,更有失戀的感覺。梁靖琪婚姻已有3年,指即使在婚後,仍時常要提醒自己和對方,要繼續維繫和建立關係,「常說兒女長大後不會理你,只剩我們。」她認同婚姻需要交流,

無論多累我也會堅持不睡,跟他看一會電視和聊天。兩夫妻間中亦會外出約會,留時間去維繫感情。 梁靖琪

有云「三十而立,四十而不惑」,經歷離婚、再婚和誕子,現年39歲的梁靖琪,形容自己「Understanding(體諒)」更為貼切,做每件事都會顧及伴侶。「人愈大你會學識更多事,也曾失去很多事,看事不像從前。」她指以前只需兼顧事業和家庭,但現時有更多需打理的事,「你有雙方的家庭、自己的小孩,還有朋友,想法會更廣闊,會體諒更多事。」十年不易過,但相信她的笑容,較以前更為從容。

梁靖琪Toby|梁靖琪與一眾好姊妹組成「七魔女」,(左起)包括鍾麗淇、周家蔚、姚樂怡、梁靖琪、佘詩曼、文頌嫻及湯盈盈。(IG@shermingyiu)

像家人般的好姊妹

繼家人伴侶,會陪你赴湯蹈火的人,大扺還有摯友。梁靖琪身邊亦有班好姊妹,當時在工作和玩樂時結識,並組成「七魔女」,多年來經歷大小事情,都見大家身影。由於朋友非朝夕相對,能維繫長久,全靠一份堅持,「每到節日、新年,我們都會聚在一起。」她亦指,小至大家互通短訊,分享小孩照片,大至父母身體抱恙。

大家都會站出來幫助大家,你的母親如同我母親。除了家人,她們是我最親的人,你會知道有些人,發生任何事都會撐你。 梁靖琪

梁靖琪Toby|決定創業皆因父母?(黃寶瑩 攝)

因他推自家節日食品?

梁靖琪出道後過一段時間,便開始創業,於演藝道路以外另闢道路。這決定源於她的父母,「因為父母皆做這行,很多人認為我會否依賴他們?故我想為何自己不闖外面嘗試?」她亦引述父親的一句話:你多少歲也好,一輩子也學不完。受這話啟發,她努力學習新事物,以增值自己,「我覺得做人甚麼事都應該做,因為可再慢慢發掘出另外的才能。」

除了婚禮顧問公司和當幕後工作,梁靖琪在今年起會推出自家食品,每逢節日便有新品,如早前的中秋節,她便推出了月餅,年底更會售賣蘿蔔糕。節日是家庭歡聚時刻,故就其而言,若一家人能共同分享食物,是件幸福不過的事,而且父親患有糖尿,所以她決定以海藻糖製作,讓一家大小都能品嚐自己的心意。原來之所以創業,離不開是對家人的愛。

+ 5

記者:朱加曦

攝影:黃寶瑩

拍攝:麥超億、潘樂文

剪接:潘樂文

美術:賴文傑

編輯、統籌:翁冠燊

場地提供:Seaview VIVA