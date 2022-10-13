港男狠批失婚女4宗罪網意見兩極！盤點3位女星走過悲傷再迎來幸福

早前，有一名網民於連登討論區「發覺好多30幾歲女人離婚」為題發帖文，文中力數女性失婚的原因及其弊病。該網民表示自己不時於現實世界及交友軟件都遇上30幾歲的中年失婚女性，亦會「好心開解佢地」，卻發現問題根源都是來自女士身上，更狠批她們「根本唔知自己衰咩」，該帖文隨即引來許多網民熱議。但是婚姻失敗背後往往存有不同因素，單憑一方的片面之詞根本就難以斷定，再者又怎麼夠把一切責任推到女方身上？



一名網民於連登討論區「發覺好多30幾歲女人離婚」為題發帖文。（《連登討論區》截圖）

港男力數失婚女4宗罪：根本唔知自己衰咩

男網民在帖文中列出多項失婚婦人的缺點，他表示自己曾經跟7至8位失婚婦人聊天，而她們只會說出對自己有利的資訊，並把婚姻失敗的責任歸咎於丈夫身上。有失婚婦人指對方出軌背叛自己，有人則表示丈夫「寧願瞓廳都唔同床」、「唔做家務成個大細路」及「冇盡力養頭家」等等，男網民最終發現中年失婚婦人都有一個共通點正是她們缺乏耐性，脾氣暴躁，更認為「生咗仔大晒，老公冇貢獻」，故此不時對丈夫呼呼喝喝。

男網民在帖文中列出多項失婚婦人的缺點，其表示自己曾經跟7至8位失婚婦人聊天，而她們只會說出對自己有利的資訊，並把婚姻失敗的責任歸咎於丈夫身上。（《離婚活動》劇照）

再談及擇偶條件時，一眾女士都表示自己希望對方「有事業，高180，瘦」。但這些條件對於男網民而言，簡直就是「天方夜譚」，直言這種白馬王子根本不會選擇一個失婚婦人，更斥責她們「3x歲都仲係成個公主咁」、「依家D女心智都未成熟學人結婚」，更稱「結婚唔係退休」。

不過網民意見兩極，有人直言現今不少香港女生太「離地」，肯定全因受到韓劇文化影響。（《離婚活動》劇照）

網民意見兩極 港男反遭暗串

不過網民意見兩極，有人直言現今不少香港女生太「離地」，肯定全因受到韓劇文化影響。然而有人指出，莫非丈夫出軌偷食又是妻子問題，亦有反駁帖主所指「結婚唔係退休」的論點，表示現有不少女士下班回家，依然要照顧孩子，間接指帖主對女士存有偏見。

根據帖主的言論，難道所有30幾歲失婚婦人都是這樣，又避免「一竹篙揇沉一船人」。其實演藝圈亦有不少不幸成為失婚婦人或者曾歷失婚的女藝人，當中她們婚姻失敗的原因非帖主所言，甚至有些更「再見亦是朋友」，一同看看究竟！

根據帖主的言論，難道所有30幾歲失婚婦人都是這樣？（《夫婦的世界》劇照）

1. 趙頌茹



想到趙頌茹，大家都一定想到她的前夫周永恆，在2014年因被爆出周永恆家暴一事，以及婚姻出現第三者Ruby，因而使趙頌茹心死決定離婚，現時趙頌茹早已走出陰霾，獨力養育兩女兒，不少網民都大讚她是最強單親媽媽。

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趙頌茹（阿Yu）與前夫周永恆曾合作拍攝《青出於藍》，後來在2010年結婚，並於2014年離婚收場。（視覺中國）

2. 陳煒



早前，陳煒正式榮升成為陳太！其實陳煒曾跟台灣商人顏志行結婚，後離婚告終。雖則婚姻失敗，但是陳煒跟前夫顏志行「再見亦是朋友」。幾年後，外界傳出她跟一名任職醫生男子交往的消息，其後陳煒回應傳媒查詢時大方承認戀情。交往多年跟醫生男友終開花結果。

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陳瑋（IG@alicechanwai）

3. 賈靜雯



提及台灣藝人賈靜雯，一定會先想起她育有3名可愛的女兒。但早年她嫁給台灣企業家孫志浩，嫁入豪門不久後出面指控夫家，不讓她與女兒見面後，親揭不幸婚姻的真相，十年後終跟前夫世紀大和解。賈靜雯曾一度不敢再接受愛情，後來被修杰楷深深打動，終再婚修杰楷，現時一家五口幸福美滿。

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賈靜雯（IG@alyssachia）

以上3個例子，或許有人會認為是少部分例子，但不是也證明了失婚婦人亦非帖主所言。婚姻失敗告終絕非單方面的責任。至於帖主所指的「結婚唔係退休」，伍詠薇、陳煒及賈靜雯位位都是事業有成的女士，同時又把家庭打理得井井有條，可見她們亦非結婚後生活如同退休般。