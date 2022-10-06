吳日言近照曝光引網民讚！跟丈夫相愛廿載 曾異地戀靠電話卡傳情

吳日言｜日前，吳日言（Yan）的近照一度引來網民熱議，其照片更讓一眾網民大讚她女人味大爆發令人眼前一亮。吳日言自出道一直以冬菇頭造型示人，由歌手到拍劇做主持，再成為人妻到榮升人母。結婚後漸漸淡出幕前工作，專心相夫教子同時亦分身幫助丈夫打理日式飯團店，夫妻二人攜手捱過高山低谷，至今相愛廿載。



吳日言（Yan）的近照一度引來網民熱議，其照片更讓一眾網民大讚她女人味大爆發令人眼前一亮。（IG@yan512）

吳日言長髮近照引網議 瞬間女人味爆燈

吳日言（Yan）出道初期一直以冬菇頭造型示人，外界都會用「傻大姐」來形容她，甚少留意到她的美貌。不過近日吳日言的近照突然成為了網民討論焦點，大家不禁被她180度的改變而吸引，一改昔日冬菇頭造型改留起長髮，令外界大感驚訝。她曾接受《香港01》訪問表示：「其實我真心係鍾意冬菇頭，好多人都仲記得個image條石板街，自己真係無後悔過。女人可能隨年紀有唔同味道，依家唔同身份，經歷又多咗，當年我唔會有嘅味道。至於有無後悔當年唔行下性感，其實我有諗過出寫真架﹗不過係健康嗰隻唔係性感架，如果大家真係鍾意健康性感嘅媽媽，可能真係考慮39+1前影一輯留倩影，俾所有媽媽知生咗小朋友都可以好有自信，好靚好受男士矚目。」

吳日言（Yan）出道初期一直以冬菇頭造型示人，外界都會用「傻大姐」來形容她。（Youtube影片截圖）

現時的吳日言真是變靚不少。（IG@yan512）

吳日言與丈夫至今相愛廿載

婚後減少幕前工作，跟丈夫Barry肓有一子一女，一家四口幸福美滿。但原來吳日言（Yan）跟丈夫婚前曾經歷大大小小的誘惑試煉，相戀分手，再復合至彼此許下一輩子承諾相守到老。至今不知不覺間已走過20載，當然再好感情的夫妻，「爭執」都是無可避免。吳日言曾接受傳媒訪問大談結婚不足一年時，跟丈夫Barry合力策劃活動，因一同共事磨擦機會增加，不時為此多次吵架，更曾一度想過放棄，但夫婦二人努力挺過眼前這道難關。

吳日言婚後減少幕前工作，跟丈夫Barry肓有一子一女（IG@yan512）

吳日言於16歲開始跟當時男友Barry交往，對方是她的中學師兄。二人初時拍拖是遠距離戀愛，當時視訊通話等科技軟體尚未流行，只可透過長途電話卡來傳情。吳日言亦指當時長途電話相當昂貴，不過至今仍把電話卡保留下來，果然又甜蜜又長情。

吳日言於16歲開始跟當時男友Barry交往。（IG@yan512）

誘惑是一陣子，感情最深的，始終是小時候伴我成長那個人！ 吳日言

最煎熬的異地戀二人都捱過了，未知是否天意弄人？！二人戀情再一次受到更大考驗。吳日言（Yan）將自錄的MD王菲的《給自己的情書》寄到各大唱片公司自薦做歌星，結果被麥浚龍哥哥麥浚翹（大寶）公司賞識，簽約成為旗下歌手。眾所周知，偶像拍拖向來是禁忌，所以吳日言自踏入娛樂圈起，跟Barry約會都要變得低調。不過「娛樂圈是個大染缸」，最終影響到二人關係而一度分手，幸好兜兜轉轉，彼此都發現最愛的人仍是對方。

吳日言（Yan）將自錄的MD王菲的《給自己的情書》寄到各大唱片公司自薦做歌星。（IG@yan512）

吳日言憶述求婚當年小甜蜜

吳日言（Yan）跟Barry攜手共渡多個大大小小的難關而開花結果。吳日言直言多年間Barry最有心思去鋪排氹自己正是求婚那天，她憶述那天Barry串通自己身邊的朋友為自己製造難忘的回憶，在求婚間亦不忘鬼馬本色，當Barry打開戒指盒時，吳日言眼見盒中的戒指心想：「咁細嘅，不過咁有心，好啦，同你一齊捱！」，殊不知Barry拿出另一隻戒指表示︰「其實呢隻至係」，此事讓吳日言感動不已。

吳日言（Yan）跟Barry攜手共渡多個大大小小的難關而開花結果。（IG@yan512）

吳日言（Yan）跟Barry結婚照片。（IG@yan512）

吳日言直言多年間Barry最有心思去鋪排氹自己正是求婚那天。（IG@yan512）

如今二人相愛廿載、結婚6年，經歷高山低谷，婚後亦曾遇到小危機。不過真正相愛的人又怎會輕易被難關擊破感情呢？要明白感情再深都會吵架，世上沒有一對夫妻或者情侶可以保證一輩子不吵架，正因這些風吹雨打中才顯得情很堅固，而且幸福有時正是隱藏在日常的瑣碎爭吵中。

【吳日言 Q&A】