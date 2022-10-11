野人老師｜67歲鄭丹瑞與妻結婚逾40年恩愛如初　1招維繫恩愛之道

【野人老師｜鄭丹瑞】近日ViuTV全新劇集《野人老師》終於播出了，劇集由鄭丹瑞 （旦哥）、MIRROR成員Stanley（邱士縉）領銜主演，日前播出的一集引來極大迴響，劇集講述患有輕度自閉症的聰聰（余晞晉飾）入讀大地小學，但李白（Stanley飾 ）眼見聰聰行為怪異，受驚時更會咬人，他為了保護其他學生的安全，而向聰聰母親提出退學建議，晨光（談善言飾）得知後大感氣憤，二人更因而引起爭執。

劇集自播出後成功引起網民熱議，外界紛紛大讚一眾演員演技精湛，其中一幕是校長（鄭丹瑞飾）不顧一切擁抱著聰聰惹哭眾人，不少網民都留言表示：「喊咗成套戲，好好睇呀，先係旦哥抱住聰聰嗰度，好有愛！隔住個mon都感受到蛋哥想俾聰聰嗰份安全感」、「今晚呢個畫面不是誇張，大人對小朋友講『對唔住』或『認錯』係要付出勇氣。擁抱著孩子再安撫，再對孩子道歉，係會嬴到小孩子的心。」



【野人老師｜鄭丹瑞】近日ViuTV全新劇集《野人老師》終於播出了，劇集由鄭丹瑞 （旦哥）、MIRROR成員Stanley（邱士縉）領銜主演。（《野人老師》劇照）

67歲鄭丹瑞與妻結婚逾40年 依舊恩愛甜蜜

現年67歲鄭丹瑞 （旦哥）入行多年給人的印象是口才了得及才華橫溢，而且擁有豐富的戲劇經驗，曾擔任不同的大型節目及綜藝節目的主持，因而有「金牌司儀」的美譽。除了主持工作外，鄭丹瑞亦曾主演或客串超過60部電影，其中憑藉《風塵三俠》提名香港電影金像獎最佳男配角獎，簡直就是全能藝人的佼佼者。

【野人老師｜鄭丹瑞】現年67歲鄭丹瑞 （旦哥）入行多年給人的印象是口才了得及才華橫溢。（IG@happyeggba）

此外，鄭丹瑞是圈中有名的絕世好男人，跟太太「沙律」結婚逾40年仍然恩愛如初，婚後二人育有兩個可愛女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）。原來太太「沙律」是鄭丹瑞求學時期的初戀情人，世上能跟初戀走到結婚的機率又有多少呢？即使到現時，鄭丹瑞跟太太不時都會被拍到十指緊扣逛街，果然相當甜蜜。

【野人老師｜鄭丹瑞】鄭丹瑞是圈中有名的絕世好男人，跟太太「沙律」結婚逾30年仍然恩愛如初。（IG@happyeggba）

鄭丹瑞堅定信念 一生只愛太太一人

鄭丹瑞曾經公開大讚太太是世上唯一能治療他的人，人生一路的高山低谷中，太太都給予他最大支持，使他毫無後顧之憂全力投入演藝工作。不過鄭丹瑞曾坦言自己作為一個男人，亦有軟弱的時刻，都會對年輕少女產生幻想，但他堅定自己的信念並不會因一時衝動而失去了一生最愛。據傳鄭丹瑞曾把市值約二千萬豪宅「寫上老婆名」，果然用行動證明向太太表達愛。

【野人老師｜鄭丹瑞】鄭丹瑞曾經公開大讚太太是世上唯一能治療他的人，人生一路的高山低谷中，太太都給予他最大支持。（IG@zanetacheng）

60歲嘅男人都喜歡年輕女子，年輕少艾一定有吸引力...但我一生只愛太太一個。 鄭丹瑞

曾接受訪問時，鄭丹瑞曾親揭跟太太結婚多年維繫恩愛之道，跟太太結婚逾40年，對方的一舉一動簡直就是瞭如指掌。不過感情多好的情侶及夫婦都難免會有爭吵，鄭丹瑞表示跟太太甚少爭吵，但會跟太太彼此忍讓、互相尊重；而太太亦會體諒鄭丹瑞在工作上的壓力，偶爾鄭丹瑞工作不順都會把情緒帶到家中，太太經常會以亦妻亦友的身分去開解他，這正是一段美好的感情關係。

鄭丹瑞跟太太不但是模範夫婦，同樣是一對模範父母。兩個女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）遺傳到父母倆的優良基因，長女鄭瑤（Zaneta）在美國賓夕凡尼亞大學讀政治及英國文學、小女鄭珉（Amanda）則在英國倫敦大學學院讀考古，成績優異科科奪A。此外，鄭丹瑞跟太太自女兒們小時候已教育她們道德觀、自立及自學精神，使她們培養了良好的品德。

【野人老師｜鄭丹瑞】旦哥跟太太不但是模範夫婦，同樣是一對模範父母。兩個女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）遺傳收父母倆的優良基因。（IG@happyeggba）

鄭丹瑞不願浪費時間 享受獨處

作為全能藝人的鄭丹瑞曾在專欄撰文大談自己的心態轉變，他表示自己年輕時「逢請必到、逢到必早」，任何席會都會出席，但年紀日漸增長，開始意識到「朋友」真正的定義。自從踏入40歲自己的心態已有所改變，由昔日整天吃喝玩樂，直到今時今日依舊保留過往朋友的聯絡，但由昔日的活躍分子變成今時今日的「隱形人」，愈來愈享受獨處的時間。

【野人老師｜鄭丹瑞】作為全能藝人的旦哥曾在專欄撰文大談自己的心態轉變。（IG@happyeggba）

朋友有好多種，但我只會選擇留下真心需要的朋友，一些對我人生會有增值的朋友，反而只顧花天酒地的酒肉之輩，就不需要了。 鄭丹瑞

人年長了才發現，花時間和心機建立沒有養份的友誼，只是不斷浪費自己的時間，倒不如花多一點時間聆聽自己的聲音，跟自己獨處。 鄭丹瑞

【野人老師｜鄭丹瑞】從鄭丹瑞對待太太及教育女兒、到他對人生的看法，都感受到他內在蘊藏着智慧和知識。（IG@happyeggba）

從鄭丹瑞對待太太及教育女兒，到他對人生的看法，都感受到他內在蘊藏着智慧和知識。我們都活在誘惑的世界，能夠勝過世上任何的試探又有多少人呢？明知出軌、背叛另一半是錯誤，總是有人難抵誘惑而犯錯。但鄭丹瑞憑著個人堅定的信念，不會因一時衝動而忘記太太對自己默默的付出。人生不同階段都進行自我反思，成為一個更好的自己。