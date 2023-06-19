隱門｜杜燕歌韓馬利膝下無子恩愛34載　願為妻棄澳洲生意回港發展

【隱門—杜燕歌】TVB劇集《隱門》現正熱播，杜燕歌在劇中飾演大奸角吳岱融的越南同鄉兼黑幫大佬，上周跟吳沚默的親熱戲也成為了城中熱話！現實中的杜燕歌與韓馬利結婚34年依然恩愛，長情專一形象深入民心，對曾患腦膜炎、情緒病的妻子更是無微不至！韓馬利亦有參演《隱門》，夫妻兩人同劇演出也引起不少網民關注！



隱門｜吳岱融演盡奸角現實愛妻慈父 與妻結婚28年曾遇危機險分開

【杜燕歌｜韓馬利｜隱門】TVB劇集《隱門》現正熱播，杜燕歌在劇中飾演大奸角吳岱融的越南同鄉兼黑幫大佬，跟吳沚默的親熱戲也成為了城中熱話！（《隱門》截圖）

現年65歲的杜燕歌，於1980年參加歌唱比賽奪冠而入行，但因不太擅長廣東話，於是就加入了TVB國語配音組，除了是古天樂的御用配音之外，更曾為呂頌賢在《笑傲江湖》飾演的令狐沖、張智霖在《射鵰英雄傳》中飾演的郭靖配音。當年梁朝偉憑《重慶森林》奪得金馬獎影帝殊榮，而國語版中梁朝偉一角正是由杜燕歌「聲演」， 令杜燕歌獲封「話筒前的影帝」！

隱門｜杜燕歌獲封「話筒前的影帝」！（韓馬利＠FB）

【隱門】杜燕歌因配音工作影響健康 轉型幕前發展

由於配音工作需要長期坐著加上長時間使用聲帶，令杜燕歌的健康問題開始浮現，例如因椎間盤突出壓著神經線令全身動彈不能，聲帶亦因過度勞損導致血管瘤滋生，甚至試過在工作期間噴血，需要送院接受治療。

因為健康問題，令杜燕歌決心轉型到幕前發展，因為多年的配音經驗令他吸收到不少演戲的技巧，也得到不少客串劇集的機會，其中以2012年在TVB劇集《護花危情》中飾演的黑幫大佬令人印象深刻，亦令他成功入屋，其後亦有參與《衝上雲霄II》、《金枝慾孽貳》、《師父·明白了》、《美麗戰場》、《隱門》等劇集演出，雖然戲分不算多，但杜燕歌也十分享受演戲工作！

隱門｜因為健康問題，令杜燕歌決心轉型到幕前發展，因為多年的配音經驗令他吸收到不少演戲的技巧，也得到不少客串劇集的機會！（杜燕歌＠weibo）

【隱門】杜燕歌韓馬利相愛34年恩愛如昔 為妻棄澳洲生意回港發展

杜燕歌當年在藝人之家認識到韓馬利，兩人更在1989年於澳洲結婚，婚後初期在澳洲定居。韓馬利曾經跟杜燕歌提過，夢想是住在山上，這句說話卻牢牢的刻在杜燕歌的心底裡，杜燕歌在婚後購入了一間位於山上的房子作兩人的愛巢。到90年代，有指因妻子韓馬利戲癮大發，希望回港拍劇繼續她的演藝事業，杜燕歌得悉後就二話不說放下當地的飲食生意，陪伴妻子回港發展，看得出杜燕歌對妻子寵愛有加，是不折不扣的愛妻號！

韓馬利曾歷2段失敗婚姻，曾因失婚患焦慮症，甚至曾為前夫服藥自盡試圖了結生命，但自從遇上杜燕歌後就對愛情、婚姻重拾信心。2019年，韓馬利患上了腦膜炎，杜燕歌每日為妻子親自到街市挑選最好的食材，再為對方親手煮3餐，不離不棄、無微不至地照顧妻子。

美麗戰場劇情｜杜燕歌當年在藝人之家認識到韓馬利，兩人更在1989年於澳洲結婚，兩人婚後初期在澳洲定居。（韓馬利mary@weibo）

【隱門】杜燕歌尊重太太意願不生育 靠3招相處之道維繫婚姻

杜燕歌亦相當尊重韓馬利的意願，韓馬利提過不想生育，杜燕歌也從不介意，雖然兩人膝下無兒，但30多年來也過著幸福甜蜜的二人世界，不時去旅行享受生活。相愛34年依然恩愛，全靠幾招夫妻相處之道！

夫妻相處難免會出現磨擦，杜燕歌就親手寫了一首詩掛在客廳，其中寫道：「甜甜酸，苦苦辣，遷遷就，忍忍讓」，時刻提醒兩人要互相包容、忍讓，彼此要有適當的私人空間及信任，亦協議了絕對不可以提離婚，正正因為這幾點相處之道令兩人相愛34年仍恩愛！

隱門｜杜燕歌亦相當尊重韓馬利的意願，韓馬利提過不想生育，杜燕歌也從不介意！（韓馬利@FB）

隱門｜夫妻相處難免會出現磨擦，杜燕歌就親手寫了一首詩掛在客廳，其中寫道：「甜甜酸，苦苦辣，遷遷就，忍忍讓」，時刻提醒兩人要互相包容、忍讓！（韓馬利@FB）