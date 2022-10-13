整容｜中國第一芭比屢惹整容疑雲！親碎傳言：怕痛至微整也不敢

整容｜內地有名網紅迪麗拉有一張精緻的外觀，大眼尖下巴配上櫻桃小嘴猶如一個現實版洋娃娃般，不少內地網民都封她為「真人芭比」。不過她五官過分精緻，不時惹來整容疑雲，迪麗拉則否認整容宣稱自己是天生麗質，更曾強調「人家怕痛不敢整形、連微整也不敢」。



整容｜內地有名網紅迪麗拉有一張精緻、大眼尖下巴配上櫻桃小嘴的外觀，猶如一個現實版洋娃娃般。

整容｜內地女長相精緻被封「真人芭比」惹整容疑雲

迪麗拉在2017年出演綜藝節目《厲害了我滴星》，一開場「大家好，我叫芭比迪麗拉，芭比就是我，芭比。」當時大眾眼見這個長相精緻得像芭比的女孩，隨即引來網民的熱議。之後她漸漸開始在社交平台拍攝短片成為網路小有名氣的網紅。據知迪麗拉擁有著四分之一的俄羅斯血統，因此自小外觀就長得十分精緻。再者其父母的思想開放，從不干涉她做任何事情，甚至秉持著支持的態度。

整容｜迪麗拉在2017年出演綜藝節目《厲害了我滴星》，一開場「大家好，我叫芭比迪麗拉，芭比就是我，芭比。」（節目《厲害了我滴星》截圖）

迪麗拉曾在個人社交平台自爆自小深愛芭比娃娃，不時都會把自己打扮成芭比娃娃一樣，而且打扮風格都是偏向公主風為主。長大成人後，她對芭比娃娃的熱衷有增無減，後來更染了一頭淺髮色配上大波浪捲髮，再加上精緻小巧的五官迅速成為炙手可熱的網紅。

整容｜拒認整容 力證自己純天然

當年在《厲害了我滴星》節目上，主持人曾好奇問她有關整容的傳言，「這副酷似芭比的容顏是靠整出來的嗎？」，但迪麗拉自信地親自擊碎一切傳言，毫無猶疑地回答主持人的問題，其回應瞬間令眾人感佩服。

整容｜當年在《厲害了我滴星》節目上，主持人曾好奇問她有關整容的傳言「這副酷似芭比的容顏是靠整出來的嗎？」（節目《厲害了我滴星》截圖）

人家怕痛不敢整容、連微整也不敢。 迪麗拉

在我爸媽肚子裡面就整好了。 迪麗拉

按照迪麗拉所言，若是天生麗質的話，絕對無懼他人看到她的「廬山真面目」。雖則迪麗拉否認整容說，但節目主持人即乘勝追擊，再提問更為刁鑽的問題：「那我能看看你的底子嗎？」言下之意望迪麗拉即場卸妝，她一度猶豫後答應了，但只卸掉了眼妝和眉毛區域的妝容。不少人在節目播出後表示質疑，有人更表示她卸妝後看到迪麗拉的眼窩有明顯的痕跡，疑似是整容疤痕。

整容｜按照迪麗拉所言，若是天生麗質的話，絕對無懼他人看到她的「廬山真面目」。（「快手扒皮」微博圖片）

整容｜無濾鏡下「真面目」全曝光？

再者就是，迪麗拉在個人平台不時在拍攝影片時不小心關掉了美顏，無濾鏡下被網民多次拍到臉上有明顯的異物感，再惹整容疑雲。有傳她前前後後動了108刀，才實現了自己的芭比夢。早前，她在直播間大方卸妝，一如既往否認整容，但影片中只見到高挺而不自然的鼻子，雙眼皮線的痕跡十分深邃，臥蠶部分更腫到如「眼袋」般。

整容｜迪麗拉在個人平台不時拍攝影片間失手關掉了美顏，無濾鏡下被網民多次拍到臉上有明顯的異物感，再惹整容疑雲。（WEIBO@芭比迪麗拉）

整容｜後遺症致無法張口進食？

網民隨即留言狠批：「還自稱沒動過刀，雙眼皮跟眼角開的也太明顯了」、「臉這麼假了還說天然的」。網民更翻查迪麗拉過往不少證據為了力證她整容，過去迪麗拉曾跟好友吃飯時，好友多次將美食送到她的嘴邊，但她卻一直躲避示意不吃。之後有網民多次拍到迪麗拉進食的照片，相中她只能仰著頭進食，或者只挑小小的東西，才勉強可以入口。

整容｜後遺症致無法張口進食？（WEIBO@芭比迪麗拉）

這一系列的舉動再讓網民肯定是整容後遺症，懷疑她不敢張口怕把線給撐開。事後迪麗拉回應，天生櫻桃小嘴只能小小口進食，到底是真是假相信只有她本人才知曉了！