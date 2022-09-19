受夠了催婚、比較和農場新聞　兩女退出家族通訊群　擺脫道德綁架

這是兩個女孩退出家族微信群的經歷。由血緣親情連接起來的家族關係，無法掩飾它社會化的一面。和多數年輕人一樣，劉熙南和許斐的家族微信群裏，充斥著保健品廣告，催婚，各式攀比，對小一輩學業、工作、婚戀的指手畫腳……作為女孩，倆人敏鋭地發現，她們的「女性身份」，在家族關係中也更易被輕視，被不公平地對待。她們決定「砸碎」某些東西，與親人們重新建立邊界。



觀念的衝撞

今年五一的訂婚宴過後，劉熙南退出了家族微信群。那是劉熙南與男友的訂婚儀式，本該是充盈著鮮花、祝福和笑聲的時刻，卻點燃了劉熙南沉積已久的委屈與憤怒。

劉熙南與男友戀愛5年，從交往開始，大家族裏反對的聲音從未間斷過。長輩們的理由很多，比如兩人老家距離太遠，男友是東北人，劉熙南是湖南人。比如男友不善交際，在鄉村社會里這也是個缺點，能言善道、擅長為人處世，是一個男人能力的體現。最匪夷所思的，是親戚們對倆人婚後居住地的挑剔，在他們看來，一個女孩只有兩個選擇，要麼嫁到男方老家，要麼男方入贅女方。劉熙南和男友規劃的「要麼留深圳，深圳壓力大就去長沙」，在他們看來不合規矩。

父母在劉熙南大學畢業後辦理了離婚手續。父親跟親戚們一樣，對這段感情有諸多不滿。他不好意思直接跟劉熙南談，便委託家裏的女性長輩做説客，甚至他一個朋友的妻子，某天在微信上發給劉熙南一個鏈接，內容是遠嫁的女兒過得多麼不幸。數不勝數的指摘，令劉熙南不勝其煩，「這是我自己的生活，沒有影響到你們任何人，為什麼每個人都要過來指手畫腳，真的讓我覺得非常過分」。

在劉熙南看來，家族反對這段感情的根本原因，是長輩們認為男友的經濟能力不夠好，在老家，女孩們擇偶的首要條件是經濟實力。親戚給劉熙南表妹介紹過一個江蘇男孩，對方挺有錢，也沒有哪個親戚嫌棄男孩老家太遠。

在深圳，劉熙南的工作收入相當不錯。她在經濟不需要依仗別人，擇偶更看重與另一半的相處狀態。她知道，想把長輩們的觀念拗過來不太可能。為了把戀情平順地過渡到婚姻，她帶著男友回老家過了三個農曆新年，每逢節日和父母生日，她會叮囑男友發去微信紅包。即便如此，親戚們對倆人的評頭論足從未停止。最終，劉熙南在訂婚儀式上被徹底觸怒。

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被激怒的訂婚宴

一開始是父親的冷淡。訂婚宴是劉熙南農曆新年前，便與父親商定好的事情。時間定在五一假期，地點放在長沙，她與男友遠在深圳，具體事宜由父親操持。

在老家，訂婚是家裏的大事情，要提前請人選好日子，定時辰，儘可能辦得隆重熱鬧。臨近五一，父親顯得漫不經心。他沒請人看時辰，飯店是訂婚前一天找的。劉熙南看到網上的訂婚圖片，本想辦得有儀式感一些，問父親的意見，回答是「不用弄」。

倉促選擇的酒店和開宴時間，在劉熙南看來，父親也是在儘量遷就親戚們的便利。考慮到幾個叔叔在長沙做生意，父親把酒店選在距離叔叔們店鋪較近的地方，時間也避開了中午的生意高峯期，安排在晚上。按老家的習俗，訂婚宴本該在中午舉辦。

在男友家人面前，父親一直在擺架子。訂婚宴後的第二天，男友爸爸找父親商議兩人結婚的事情，當時父親正和親戚打麻將，他坐在麻將桌前態度冷淡，看也不看對方一眼，男友爸爸站在一旁，認錯一般地念叨著「這次我們考慮不周，有什麼做的不對的地方，你跟我們説，後面注意」。在劉熙南看來，男友爸爸專門請假，帶了很多特產從東北飛過來，對這場訂婚儀式極為重視，也很有誠意，父親的架子擺得傲慢無禮，訂婚宴上親戚們的挑刺也顯得「欺負人」。

那天晚上，訂婚宴結束後，堂哥們圍著劉熙南唸叨，她和男友在宴席上，沒有給親戚們遞煙，這是很重要的禮數。在宴席期間， 父母跟長輩們當中，沒有人跟劉熙南特意強調過這個禮節，堂兄們的不依不饒令她窩火，父母的態度也讓她傷心，倆人都沒有幫她説句話，母親一個勁兒向親戚解釋，早提醒過女兒備煙。事後，母親説出了真實想法，「她怕別人怪她沒有禮數」。「他們為什麼可以為了面子到這個程度，這就讓我很傷心。」

讓劉熙南徹底憤怒的，是親戚們對她感情狀態的非議。

今年農曆新年，男友公司不希望員工離深，考慮到疫情反覆，男友決定留深過年，劉熙南不忍心把男友一人扔下，也留在了深圳。農曆新年過後，從一個關係要好的表妹口中，劉熙南才知道，自己「揹著父母，早就跟男友在深圳領證了」的流言，整個農曆新年一直在親戚間流傳。幾個月過去，劉熙南以為傳言早應該消失了。訂婚宴上，一個女性長輩追問她母親，「聽説你女兒都結婚了，這是訂婚宴還是結婚宴」。「我怎麼不知道她結婚了」，母親説。親戚言之鑿鑿，又咄咄逼人，「你不知道嗎，她瞞著你的」。這番缺乏善意的逼問，徹底激怒了劉熙南，她氣得半夜睡不著覺，發了一個只對父親家族可見的朋友圈，澄清了關於領證的流言，並提醒親戚們不必過於操心她的私人生活。而後，她退出了家族微信群，也打消了在老家辦婚禮的計劃，「起碼一兩年內，不想跟這些親戚來往」。

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被輕視的女性，不容挑戰的權威

訂婚宴上那些不被尊重的種種，劉熙南細細想來，除了家族對這段戀情的不認可，一定程度上，也與她的女性身份有關。劉熙南有五個堂哥，兩個堂弟，那是叔伯們的孩子，爺爺奶奶只有她一個孫女，父親也只有她一個女兒。她是家族裏唯一一個考上大學的孩子，在深圳有一份體面的工作，但這並不能消除父親的某些失落，「他覺得女兒嫁出去，就是外人了，終歸還是要靠侄兒來養老的」。

父親沒有掩飾過這層心思，他對侄兒們極好，也交待劉熙南要跟堂兄弟處好關係。幾年前，劉熙南在長沙買下一套房子，裝修後特意邀請父母小住。父親剛住進去便與她商量，要把老家的房子送給叔叔。那幢房子是父親與一個叔叔合建的，按父親的意思，屬於自家的那一半可以直接送給叔叔和侄兒。「他給我的感覺就是，我嫁出去了，那個家好像就不屬於我了。為什麼不考慮我老了，退休了，也可以回老家養老呢？」 她改變不了父親想法，在老家的社會環境裏，女性在今天依然被輕視。宴席、飯桌上座位不夠，女人們會自覺地讓出來，男人們自然而然地坐下去，「紳士」在鄉村依然少見。

在許斐的家族群裏，「女性身份」也更容易受到親戚們的冒犯。家族群裏一個29歲的單身女孩，這兩年成為親戚們合力調侃的對象。無論聊起什麼話題，總有人能想辦法繞到女孩的婚戀問題上。「群裏但凡提起一個男生，不管條件合不合適，馬上就有親戚起鬨，要介紹給人家，這種事情每天都會發生」。群裏的長輩，包括女孩的父母，似乎都沒覺得這有什麼不妥，「那代人好像沒有什麼越界的意識」。幾年前，許斐填報高考志願時，也感受到了性別上的輕視。母親把許斐的高考分數發到家族群后，親戚們給出的建議是報考師範學校，「一個女孩子，將來做老師挺好」。家族群裏有個男孩，和許斐同年參加高考，分數相差不大，但沒有人強調，男孩一定要選什麼專業。到了許斐找工作的階段，家族群裏給出的意見，還是要把性別作為限定條件。「你是女孩，要回到爸媽身邊，找份穩定工作，最好是老師或公務員，以後的對象，一定要找體制內的。」

許斐退出家族群，直接原因是與長輩們的一次衝突。

這個大家族的微信群裏容納三四十人，上至年近八十歲的爺爺奶奶，下至不滿10歲的孫輩，每天群裏活躍的消息不下一百條。長輩們時常往群裏丟鏈接，大多數是給老年人洗腦的保健大法，或者集合各種封建論點的口水文。家族第三代孩子當中，正面反駁這些內容的只有許斐，當然，她的意見長輩們壓根不會接受。為此，許斐與一些親戚在群裏起過幾次衝突。同齡的哥哥姐姐私下裏勸她，別跟長輩們講道理，也別頂撞他們。

退群之前的那次爭吵，還是因為一條文章鏈接。有個親戚在群裏發了一條保健品軟廣，「早上吃什麼，晚上吃什麼，買什麼要，女性不長皺紋，男性延年益壽」。許斐的外公曾被保健品推銷員騙過。看到這篇文章，她在群裏提出了質疑，並分享了一些防騙案例。這番勸導長輩們並不買賬，「你跟他們講事實，他們只覺得你小輩頂撞他」。爭辯來爭辯去，群裏的所有長輩，都開始指責許斐頂撞老人。一位長輩很是激動斥責她，「賣保健品的小張，對我比你對我好，比你爸媽對我好，我就願意信他。」

看著大家越來越情緒化，許斐講不通道理，乾脆退出了群聊。這觸怒了家族中的許多長輩。退群當天，父親打電話斥責了她一頓，「現在你退群，將來讓你負起家裏的責任，你是不是可以逃避。」 在群裏跟她起過沖突的那些長輩，在以後的家族聚會上，總是一副形同陌路的模樣。

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被親情掩飾的那些部分

父母一輩倚重的家族關係，劉熙南和許斐在尚未成年時，便發現了它社會化的一面。十來歲時，劉熙南已觀察出家族關係的微妙，「大家都更願意跟條件好的親戚來往」。父親在經濟上缺少規劃性，做生意一直磕磕絆絆，不少時候還要張口跟親戚們借錢。在親戚口中，劉熙南聽過不少有關父親的不適評價，父親的一個外甥，當著她的面説過「舅舅腦子有點問題，每次投資都不行」。她為父親感到不值，「我爸要跟所有人搞好關係，但人家並沒有真心把你當親人」。

在許斐的家族群裏，小家庭之間的攀比層出不窮。一個親戚曬出了孩子的畫作，其他人馬上像接龍一般——這家孩子彈鋼琴的視頻，那家孩子獲獎的證書……家族裏的一個孩子，學什麼都不太靈光，父母就把他送到了提高學習能力的培訓班，上課的視頻，也會不甘示弱地出現在那些才藝比拼視頻中間。不少時候，作為家裏的第三代，也要承受長輩們攀比帶來的壓力，「大學考了什麼證，期末考了多少分，拿沒拿到獎學金，獎學金數目多少，計劃用在哪裏，為什麼你只拿到這項，沒拿到那項，事無鉅細，什麼都要問。」許斐發現，在一個大家族裏，兄弟姐妹人生際遇不同，生活狀態不一，更容易引發親戚之間心態的不平衡。長輩們的攀比心態，對小家庭的過度關注、指手畫腳，某些程度也是源於心裏的不平衡。

退出家族群之前，許斐嘗試著説服父母，與大家族建立邊界，不要事事徵求親戚們的意見。退群之後，她放棄了這些努力。步入成年後，許斐發現了父母身上的複雜性，「我以前覺得，父母的愛是無條件的，後來，我會去想他們做某些事情的目的，比如辦升學宴，是為我驕傲，還是拿我去炫耀。」相比於許斐，堂哥的升學宴上，父母一輩的功利性體現的更為明顯。那是一場異常盛大的升學宴，流水席整整持續了一天，堂哥的母親在賓客必經的地方，專門騰出一張桌子，把錄取通知書像盆景一樣擺在桌子中央。為此，堂哥與母親在飯店包房裏大吵一架。他成績優異，但高考發揮得不算好，沒有考上最理想的大學。母親明知道他的隱痛，還要大肆炫耀，「他覺得自己像一個商品」。「他告訴我，他好像壓力變得更大了。作為父母的面子，他必須要更加努力，不能讓父母失望。」

有段時間，對於父母加諸的期許，許斐非常抗拒。父親曾勸她回老家考公務員，她回給父親一句「我不想用我的人生，去給你扳回一局」，她認為那個建議，是親戚間商量和攀比的結果。直到今天，許斐還在極力掙脫父母對她的掌控。不過，她漸漸能理解父母的一些想法，尤其到了迷茫的求職季，再去想父親給出的建議，那或許是一個經歷過坎坷的男人，期待孩子抓住的穩定生活。

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